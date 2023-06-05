Рейтинг@Mail.ru
В украинских СМИ появились сообщения о смерти главы ГУР Буданова - РИА Новости, 05.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:00 05.06.2023 (обновлено: 15:36 05.06.2023)
https://ria.ru/20230605/budanov-1876229613.html
В украинских СМИ появились сообщения о смерти главы ГУР Буданова
В украинских СМИ появились сообщения о смерти главы ГУР Буданова - РИА Новости, 05.06.2023
В украинских СМИ появились сообщения о смерти главы ГУР Буданова
На Украине расходится новость о гибели руководителя Главного управления разведки Кирилла Буданова, сообщил государственный Центр противодействия дезинформации в РИА Новости, 05.06.2023
2023-06-05T14:00
2023-06-05T15:36
специальная военная операция на украине
в мире
украина
кирилл буданов
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/1b/1798473890_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_9b408668d585ceb26dbdb2141fbaa863.jpg
МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. На Украине расходится новость о гибели руководителя Главного управления разведки Кирилла Буданова, сообщил государственный Центр противодействия дезинформации в своем Telegram-канале. "От имени украинского медиа распространяется новость якобы о смерти Кирилла Буданова. По этим сообщениям, начальник украинской разведки погиб от недавнего ракетного удара, а в национальном центре "Украинский дом" уже даже продолжается подготовка к его захоронению", — указали в ведомстве. Но в центре утверждают, что эти сообщения — информационный вброс.При этом Буданов не появляется публично именно с 29 мая. В тот день он в последний раз выкладывал в Telegram-канале видео, в котором пригрозил Москве скорым ответом на ракетные удары.Во вторник, 30 мая, Украина предприняла террористическую атаку беспилотниками по Москве. По данным Минобороны России, Киев задействовал восемь БПЛА самолетного типа: пять сбили из зенитно-пушечного комплекса в Подмосковье, три подавили средствами РЭБ. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя атаку дронов, заявил, что это — ответ киевского режима на эффективные российские удары в воскресенье по одному из центров принятия решений. В тот же день президент Владимир Путин сообщил, что Москва нанесла удар по штабу военной разведки Украины. В свою очередь, Минобороны заявило, что вооруженные силы нанесли ракетные удары по центрам принятия решений соседней страны, где под руководством западных специалистов готовились теракты на территории России. Все назначенные объекты поражены, указали в ведомстве. При этом не уточнялось, о каких именно центрах принятия решений идет речь. Некоторые украинские СМИ сообщали, что удар нанесли по офису Главного управления разведки Минобороны Украины, такую же информацию опубликовал экс-депутат Рады Илья Кива.
https://ria.ru/20230604/zaluzhnyy-1876130092.html
https://ria.ru/20230525/budanov-1874058215.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/1b/1798473890_150:0:1050:675_1920x0_80_0_0_932a229e3eaf64ab650990fd06ac4e03.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, кирилл буданов, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Кирилл Буданов, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
В украинских СМИ появились сообщения о смерти главы ГУР Буданова

Киевские власти назвали сообщения о гибели главы ГУР Минобороны Буданова вбросом

© Фото : Главное управление разведки Министерства обороны Украины Руководитель Главного управления разведки украинского Минобороны Кирилл Буданов
Руководитель Главного управления разведки украинского Минобороны Кирилл Буданов - РИА Новости, 1920, 05.06.2023
© Фото : Главное управление разведки Министерства обороны Украины
Руководитель Главного управления разведки украинского Минобороны Кирилл Буданов. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. На Украине расходится новость о гибели руководителя Главного управления разведки Кирилла Буданова, сообщил государственный Центр противодействия дезинформации в своем Telegram-канале.
«
"От имени украинского медиа распространяется новость якобы о смерти Кирилла Буданова. По этим сообщениям, начальник украинской разведки погиб от недавнего ракетного удара, а в национальном центре "Украинский дом" уже даже продолжается подготовка к его захоронению", — указали в ведомстве.
Но в центре утверждают, что эти сообщения — информационный вброс.
При этом Буданов не появляется публично именно с 29 мая. В тот день он в последний раз выкладывал в Telegram-канале видео, в котором пригрозил Москве скорым ответом на ракетные удары.
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный - РИА Новости, 1920, 04.06.2023
Американский разведчик рассказал, что реально случилось с Залужным
4 июня, 22:47
Во вторник, 30 мая, Украина предприняла террористическую атаку беспилотниками по Москве. По данным Минобороны России, Киев задействовал восемь БПЛА самолетного типа: пять сбили из зенитно-пушечного комплекса в Подмосковье, три подавили средствами РЭБ.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя атаку дронов, заявил, что это — ответ киевского режима на эффективные российские удары в воскресенье по одному из центров принятия решений.
В тот же день президент Владимир Путин сообщил, что Москва нанесла удар по штабу военной разведки Украины. В свою очередь, Минобороны заявило, что вооруженные силы нанесли ракетные удары по центрам принятия решений соседней страны, где под руководством западных специалистов готовились теракты на территории России. Все назначенные объекты поражены, указали в ведомстве. При этом не уточнялось, о каких именно центрах принятия решений идет речь.
Некоторые украинские СМИ сообщали, что удар нанесли по офису Главного управления разведки Минобороны Украины, такую же информацию опубликовал экс-депутат Рады Илья Кива.
Руководитель главного управления разведки украинского Минобороны Кирилл Буданов - РИА Новости, 1920, 25.05.2023
Глава украинской военной разведки заявил, что был тяжело ранен в Донбассе
25 мая, 12:30
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаКирилл БудановВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала