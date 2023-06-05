https://ria.ru/20230605/budanov-1876229613.html
В украинских СМИ появились сообщения о смерти главы ГУР Буданова
В украинских СМИ появились сообщения о смерти главы ГУР Буданова - РИА Новости, 05.06.2023
В украинских СМИ появились сообщения о смерти главы ГУР Буданова
На Украине расходится новость о гибели руководителя Главного управления разведки Кирилла Буданова, сообщил государственный Центр противодействия дезинформации в РИА Новости, 05.06.2023
2023-06-05T14:00
2023-06-05T14:00
2023-06-05T15:36
специальная военная операция на украине
в мире
украина
кирилл буданов
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. На Украине расходится новость о гибели руководителя Главного управления разведки Кирилла Буданова, сообщил государственный Центр противодействия дезинформации в своем Telegram-канале. "От имени украинского медиа распространяется новость якобы о смерти Кирилла Буданова. По этим сообщениям, начальник украинской разведки погиб от недавнего ракетного удара, а в национальном центре "Украинский дом" уже даже продолжается подготовка к его захоронению", — указали в ведомстве. Но в центре утверждают, что эти сообщения — информационный вброс.При этом Буданов не появляется публично именно с 29 мая. В тот день он в последний раз выкладывал в Telegram-канале видео, в котором пригрозил Москве скорым ответом на ракетные удары.Во вторник, 30 мая, Украина предприняла террористическую атаку беспилотниками по Москве. По данным Минобороны России, Киев задействовал восемь БПЛА самолетного типа: пять сбили из зенитно-пушечного комплекса в Подмосковье, три подавили средствами РЭБ. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя атаку дронов, заявил, что это — ответ киевского режима на эффективные российские удары в воскресенье по одному из центров принятия решений. В тот же день президент Владимир Путин сообщил, что Москва нанесла удар по штабу военной разведки Украины. В свою очередь, Минобороны заявило, что вооруженные силы нанесли ракетные удары по центрам принятия решений соседней страны, где под руководством западных специалистов готовились теракты на территории России. Все назначенные объекты поражены, указали в ведомстве. При этом не уточнялось, о каких именно центрах принятия решений идет речь. Некоторые украинские СМИ сообщали, что удар нанесли по офису Главного управления разведки Минобороны Украины, такую же информацию опубликовал экс-депутат Рады Илья Кива.
https://ria.ru/20230604/zaluzhnyy-1876130092.html
https://ria.ru/20230525/budanov-1874058215.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, кирилл буданов, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Кирилл Буданов, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
В украинских СМИ появились сообщения о смерти главы ГУР Буданова
Киевские власти назвали сообщения о гибели главы ГУР Минобороны Буданова вбросом