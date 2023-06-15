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В МИД России усомнились в адекватности администрации Байдена - РИА Новости, 15.06.2023
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10:10 15.06.2023
https://ria.ru/20230615/administratsiya-1878237992.html
В МИД России усомнились в адекватности администрации Байдена
В МИД России усомнились в адекватности администрации Байдена - РИА Новости, 15.06.2023
В МИД России усомнились в адекватности администрации Байдена
Сообщения об угрозах представителей администрации Джо Байдена в адрес Нагорного Карабаха вызывают вопросы об адекватности посредников из США, заявили РИА... РИА Новости, 15.06.2023
2023-06-15T10:10
2023-06-15T10:10
в мире
азербайджан
сша
армения
ильхам алиев
никол пашинян
джо байден
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Сообщения об угрозах представителей администрации Джо Байдена в адрес Нагорного Карабаха вызывают вопросы об адекватности посредников из США, заявили РИА Новости в МИД РФ. "Сообщения об угрозах представителей администрации Байдена в адрес Нагорного Карабаха вызывают вопросы об адекватности американских посредников",- сказали в министерстве. Ранее дипломатический источник в Вашингтоне сообщил РИА Новости, что США принуждают Нагорный Карабах ко встрече с Азербайджаном, в случае отказа угрожают контртеррористической операцией "В ультимативной форме Вашингтон принуждает представителей Нагорного Карабаха согласиться в ближайшее время на встречу с азербайджанской стороной в "третьей стране" при участии американского куратора. Цель - внедрение США в регион. Более того, если карабахское руководство откажется от такого контакта, то ему угрожают проведением азербайджанской контртеррористической операции в регионе", - сказал он. США с недавних пор активно включились в процесс урегулирования отношений между Арменией и Азербайджаном. В феврале в Мюнхене состоялась трехсторонняя встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьера Армении Никола Пашиняна с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Кроме того, 12 июня в Вашингтоне должна была пройти встреча глав МИД Армении и Азербайджана, однако она была перенесена по просьбе Баку. В Москве при этом ранее отмечали, что посредничество ЕС и США в решении конфликта между Ереваном и Баку направлено на вытеснение России из переговорного процесса, а не на стабилизацию ситуации в регионе. Ереван и Баку в 2022 году при посредничестве России, США и Евросоюза приступили к обсуждению будущего мирного договора. В начале февраля этого года министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян заявил, что его страна получила очередные предложения Азербайджана по мирному договору и изучает их. По итогам переговоров с премьером Армении Николом Пашиняном в Мюнхене 18 февраля президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что мирный договор должен быть составлен "на основе международных норм и принципов", какие-либо положения о Карабахе в документе недопустимы. В конце мая Пашинян заявил, что Армения и Азербайджан признают территориальную целостность друг друга в пределах советских административных границ.
https://ria.ru/20230522/peregovory-1873428808.html
https://ria.ru/20230525/armeniya-1873885356.html
азербайджан
сша
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в мире, азербайджан, сша, армения, ильхам алиев, никол пашинян, джо байден, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
В мире, Азербайджан, США, Армения, Ильхам Алиев, Никол Пашинян, Джо Байден, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
В МИД России усомнились в адекватности администрации Байдена

МИД России: данные об угрозе администрации США Карабаху вызывают вопросы о ее адекватности

© AP Photo / Susan WalshВид на Белый дом в Вашингтоне
Вид на Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 15.06.2023
© AP Photo / Susan Walsh
Вид на Белый дом в Вашингтоне. Архивное фото
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Сообщения об угрозах представителей администрации Джо Байдена в адрес Нагорного Карабаха вызывают вопросы об адекватности посредников из США, заявили РИА Новости в МИД РФ.
«
"Сообщения об угрозах представителей администрации Байдена в адрес Нагорного Карабаха вызывают вопросы об адекватности американских посредников",- сказали в министерстве.
Здание Капитолия в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 22.05.2023
Конгресс США вредит переговорам с Ереваном, заявили в МИД Азербайджана
22 мая, 14:46
Ранее дипломатический источник в Вашингтоне сообщил РИА Новости, что США принуждают Нагорный Карабах ко встрече с Азербайджаном, в случае отказа угрожают контртеррористической операцией
«
"В ультимативной форме Вашингтон принуждает представителей Нагорного Карабаха согласиться в ближайшее время на встречу с азербайджанской стороной в "третьей стране" при участии американского куратора. Цель - внедрение США в регион. Более того, если карабахское руководство откажется от такого контакта, то ему угрожают проведением азербайджанской контртеррористической операции в регионе", - сказал он.
США с недавних пор активно включились в процесс урегулирования отношений между Арменией и Азербайджаном. В феврале в Мюнхене состоялась трехсторонняя встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьера Армении Никола Пашиняна с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Кроме того, 12 июня в Вашингтоне должна была пройти встреча глав МИД Армении и Азербайджана, однако она была перенесена по просьбе Баку.
В Москве при этом ранее отмечали, что посредничество ЕС и США в решении конфликта между Ереваном и Баку направлено на вытеснение России из переговорного процесса, а не на стабилизацию ситуации в регионе.
Ереван и Баку в 2022 году при посредничестве России, США и Евросоюза приступили к обсуждению будущего мирного договора. В начале февраля этого года министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян заявил, что его страна получила очередные предложения Азербайджана по мирному договору и изучает их. По итогам переговоров с премьером Армении Николом Пашиняном в Мюнхене 18 февраля президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что мирный договор должен быть составлен "на основе международных норм и принципов", какие-либо положения о Карабахе в документе недопустимы. В конце мая Пашинян заявил, что Армения и Азербайджан признают территориальную целостность друг друга в пределах советских административных границ.
Встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Вене - РИА Новости, 1920, 25.05.2023
Уступки ради мира. Армения и Азербайджан решили чей Карабах
25 мая, 08:00
 
В миреАзербайджанСШААрменияИльхам АлиевНикол ПашинянДжо БайденМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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