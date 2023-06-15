В МИД России усомнились в адекватности администрации Байдена
МИД России: данные об угрозе администрации США Карабаху вызывают вопросы о ее адекватности
© AP Photo / Susan WalshВид на Белый дом в Вашингтоне
© AP Photo / Susan Walsh
Вид на Белый дом в Вашингтоне. Архивное фото
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Сообщения об угрозах представителей администрации Джо Байдена в адрес Нагорного Карабаха вызывают вопросы об адекватности посредников из США, заявили РИА Новости в МИД РФ.
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"Сообщения об угрозах представителей администрации Байдена в адрес Нагорного Карабаха вызывают вопросы об адекватности американских посредников",- сказали в министерстве.
Ранее дипломатический источник в Вашингтоне сообщил РИА Новости, что США принуждают Нагорный Карабах ко встрече с Азербайджаном, в случае отказа угрожают контртеррористической операцией
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"В ультимативной форме Вашингтон принуждает представителей Нагорного Карабаха согласиться в ближайшее время на встречу с азербайджанской стороной в "третьей стране" при участии американского куратора. Цель - внедрение США в регион. Более того, если карабахское руководство откажется от такого контакта, то ему угрожают проведением азербайджанской контртеррористической операции в регионе", - сказал он.
США с недавних пор активно включились в процесс урегулирования отношений между Арменией и Азербайджаном. В феврале в Мюнхене состоялась трехсторонняя встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьера Армении Никола Пашиняна с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Кроме того, 12 июня в Вашингтоне должна была пройти встреча глав МИД Армении и Азербайджана, однако она была перенесена по просьбе Баку.
Ереван и Баку в 2022 году при посредничестве России, США и Евросоюза приступили к обсуждению будущего мирного договора. В начале февраля этого года министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян заявил, что его страна получила очередные предложения Азербайджана по мирному договору и изучает их. По итогам переговоров с премьером Армении Николом Пашиняном в Мюнхене 18 февраля президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что мирный договор должен быть составлен "на основе международных норм и принципов", какие-либо положения о Карабахе в документе недопустимы. В конце мая Пашинян заявил, что Армения и Азербайджан признают территориальную целостность друг друга в пределах советских административных границ.