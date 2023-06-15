https://ria.ru/20230615/administratsiya-1878237992.html

В МИД России усомнились в адекватности администрации Байдена

В МИД России усомнились в адекватности администрации Байдена - РИА Новости, 15.06.2023

В МИД России усомнились в адекватности администрации Байдена

Сообщения об угрозах представителей администрации Джо Байдена в адрес Нагорного Карабаха вызывают вопросы об адекватности посредников из США, заявили РИА... РИА Новости, 15.06.2023

2023-06-15T10:10

2023-06-15T10:10

2023-06-15T10:10

в мире

азербайджан

сша

армения

ильхам алиев

никол пашинян

джо байден

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Сообщения об угрозах представителей администрации Джо Байдена в адрес Нагорного Карабаха вызывают вопросы об адекватности посредников из США, заявили РИА Новости в МИД РФ. "Сообщения об угрозах представителей администрации Байдена в адрес Нагорного Карабаха вызывают вопросы об адекватности американских посредников",- сказали в министерстве. Ранее дипломатический источник в Вашингтоне сообщил РИА Новости, что США принуждают Нагорный Карабах ко встрече с Азербайджаном, в случае отказа угрожают контртеррористической операцией "В ультимативной форме Вашингтон принуждает представителей Нагорного Карабаха согласиться в ближайшее время на встречу с азербайджанской стороной в "третьей стране" при участии американского куратора. Цель - внедрение США в регион. Более того, если карабахское руководство откажется от такого контакта, то ему угрожают проведением азербайджанской контртеррористической операции в регионе", - сказал он. США с недавних пор активно включились в процесс урегулирования отношений между Арменией и Азербайджаном. В феврале в Мюнхене состоялась трехсторонняя встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьера Армении Никола Пашиняна с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Кроме того, 12 июня в Вашингтоне должна была пройти встреча глав МИД Армении и Азербайджана, однако она была перенесена по просьбе Баку. В Москве при этом ранее отмечали, что посредничество ЕС и США в решении конфликта между Ереваном и Баку направлено на вытеснение России из переговорного процесса, а не на стабилизацию ситуации в регионе. Ереван и Баку в 2022 году при посредничестве России, США и Евросоюза приступили к обсуждению будущего мирного договора. В начале февраля этого года министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян заявил, что его страна получила очередные предложения Азербайджана по мирному договору и изучает их. По итогам переговоров с премьером Армении Николом Пашиняном в Мюнхене 18 февраля президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что мирный договор должен быть составлен "на основе международных норм и принципов", какие-либо положения о Карабахе в документе недопустимы. В конце мая Пашинян заявил, что Армения и Азербайджан признают территориальную целостность друг друга в пределах советских административных границ.

https://ria.ru/20230522/peregovory-1873428808.html

https://ria.ru/20230525/armeniya-1873885356.html

азербайджан

сша

армения

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в мире, азербайджан, сша, армения, ильхам алиев, никол пашинян, джо байден, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)