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Визит гендиректора МАГАТЭ на Запорожскую АЭС отложили, сообщил источник - РИА Новости, 14.06.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
08:58 14.06.2023
https://ria.ru/20230614/vizit-1877948718.html
Визит гендиректора МАГАТЭ на Запорожскую АЭС отложили, сообщил источник
Визит гендиректора МАГАТЭ на Запорожскую АЭС отложили, сообщил источник - РИА Новости, 14.06.2023
Визит гендиректора МАГАТЭ на Запорожскую АЭС отложили, сообщил источник
Визит делегации МАГАТЭ во главе с его генеральным директором Рафаэлем Гросси на Запорожскую АЭС, планировавшийся на среду, отложен на сутки, сообщил РИА Новости РИА Новости, 14.06.2023
2023-06-14T08:58
2023-06-14T08:58
специальная военная операция на украине
рафаэль гросси
магатэ
запорожская аэс
энергодар
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Визит делегации МАГАТЭ во главе с его генеральным директором Рафаэлем Гросси на Запорожскую АЭС, планировавшийся на среду, отложен на сутки, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. "Приезд делегации МАГАТЭ отложен, речь идет о переносе (визита) на сутки", - сказал собеседник агентства. Ранее Гросси заявил, что, помимо встречи с Владимиром Зеленским, он также намерен посетить и оценить ситуацию на Запорожской АЭС, провести ротацию экспертов агентства, назначив усиленную группу. Глава МАГАТЭ ранее предложил Совету Безопасности ООН поддержать пять принципов обеспечения безопасности Запорожской АЭС: не допускать атак на станцию, не размещать там тяжелые вооружения и военных, которые могут быть использованы для нападений, не подвергать опасности энергоснабжение станции, обеспечить защиту всех структур и систем, обеспечивающих безопасную работу станции, не предпринимать никаких действий, подрывающих данные принципы. Украинские войска в ночь на 6 июня нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, в результате была разрушена верхняя часть станции, сама дамба водохранилища не пострадала. Идет нерегулируемый сброс воды. Одна из целей подрыва киевским режимом Каховской ГЭС связана с тем, чтобы лишить Крым воды, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Президент России Владимир Путин назвал варварской акцией киевского режима разрушение Каховской ГЭС и отметил, что это привело к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе. Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что киевский режим подорвал Каховскую ГЭС, так как ослабил свои позиции на херсонском направлении, перебросив оттуда войска в район наступления. СК РФ возбудил уголовное дело о теракте. Каховская гидроэлектростанция - шестая (нижняя и последняя) ступень каскада Днепровских гидроэлектростанций, расположенная в пяти километрах от города Новая Каховка Херсонской области, которая с 30 сентября 2022 года вошла в состав России по итогам референдума.
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рафаэль гросси, магатэ, запорожская аэс, энергодар
Специальная военная операция на Украине, Рафаэль Гросси, МАГАТЭ, Запорожская АЭС, Энергодар
Визит гендиректора МАГАТЭ на Запорожскую АЭС отложили, сообщил источник

Визит делегации МАГАТЭ во главе с гендиректором Гросси на ЗАЭС отложили на сутки

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкЗапорожская АЭС в Энергодаре
Запорожская АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 14.06.2023
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Запорожская АЭС в Энергодаре. Архивное фото
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Визит делегации МАГАТЭ во главе с его генеральным директором Рафаэлем Гросси на Запорожскую АЭС, планировавшийся на среду, отложен на сутки, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
«
"Приезд делегации МАГАТЭ отложен, речь идет о переносе (визита) на сутки", - сказал собеседник агентства.
Ранее Гросси заявил, что, помимо встречи с Владимиром Зеленским, он также намерен посетить и оценить ситуацию на Запорожской АЭС, провести ротацию экспертов агентства, назначив усиленную группу.
Глава МАГАТЭ ранее предложил Совету Безопасности ООН поддержать пять принципов обеспечения безопасности Запорожской АЭС: не допускать атак на станцию, не размещать там тяжелые вооружения и военных, которые могут быть использованы для нападений, не подвергать опасности энергоснабжение станции, обеспечить защиту всех структур и систем, обеспечивающих безопасную работу станции, не предпринимать никаких действий, подрывающих данные принципы.
Стела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 09.06.2023
У Запорожской АЭС перехватили три ударных беспилотника
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Украинские войска в ночь на 6 июня нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, в результате была разрушена верхняя часть станции, сама дамба водохранилища не пострадала. Идет нерегулируемый сброс воды. Одна из целей подрыва киевским режимом Каховской ГЭС связана с тем, чтобы лишить Крым воды, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Президент России Владимир Путин назвал варварской акцией киевского режима разрушение Каховской ГЭС и отметил, что это привело к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе. Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что киевский режим подорвал Каховскую ГЭС, так как ослабил свои позиции на херсонском направлении, перебросив оттуда войска в район наступления. СК РФ возбудил уголовное дело о теракте.
Каховская гидроэлектростанция - шестая (нижняя и последняя) ступень каскада Днепровских гидроэлектростанций, расположенная в пяти километрах от города Новая Каховка Херсонской области, которая с 30 сентября 2022 года вошла в состав России по итогам референдума.
Запорожская атомная электростанция
26 августа 2022, 18:46
Инфографика
Запорожская атомная электростанцияПосмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеРафаэль ГроссиМАГАТЭЗапорожская АЭСЭнергодар
 
 
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