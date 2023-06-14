Визит гендиректора МАГАТЭ на Запорожскую АЭС отложили, сообщил источник
Визит делегации МАГАТЭ во главе с гендиректором Гросси на ЗАЭС отложили на сутки
Запорожская АЭС в Энергодаре. Архивное фото
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Визит делегации МАГАТЭ во главе с его генеральным директором Рафаэлем Гросси на Запорожскую АЭС, планировавшийся на среду, отложен на сутки, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
«
"Приезд делегации МАГАТЭ отложен, речь идет о переносе (визита) на сутки", - сказал собеседник агентства.
Ранее Гросси заявил, что, помимо встречи с Владимиром Зеленским, он также намерен посетить и оценить ситуацию на Запорожской АЭС, провести ротацию экспертов агентства, назначив усиленную группу.
Глава МАГАТЭ ранее предложил Совету Безопасности ООН поддержать пять принципов обеспечения безопасности Запорожской АЭС: не допускать атак на станцию, не размещать там тяжелые вооружения и военных, которые могут быть использованы для нападений, не подвергать опасности энергоснабжение станции, обеспечить защиту всех структур и систем, обеспечивающих безопасную работу станции, не предпринимать никаких действий, подрывающих данные принципы.
Украинские войска в ночь на 6 июня нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, в результате была разрушена верхняя часть станции, сама дамба водохранилища не пострадала. Идет нерегулируемый сброс воды. Одна из целей подрыва киевским режимом Каховской ГЭС связана с тем, чтобы лишить Крым воды, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Президент России Владимир Путин назвал варварской акцией киевского режима разрушение Каховской ГЭС и отметил, что это привело к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе. Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что киевский режим подорвал Каховскую ГЭС, так как ослабил свои позиции на херсонском направлении, перебросив оттуда войска в район наступления. СК РФ возбудил уголовное дело о теракте.
Каховская гидроэлектростанция - шестая (нижняя и последняя) ступень каскада Днепровских гидроэлектростанций, расположенная в пяти километрах от города Новая Каховка Херсонской области, которая с 30 сентября 2022 года вошла в состав России по итогам референдума.