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Кулеба сравнил Совет Украина — НАТО с танком без пушки - РИА Новости, 14.06.2023
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19:48 14.06.2023
https://ria.ru/20230614/ukraina-1878163850.html
Кулеба сравнил Совет Украина — НАТО с танком без пушки
Кулеба сравнил Совет Украина — НАТО с танком без пушки - РИА Новости, 14.06.2023
Кулеба сравнил Совет Украина — НАТО с танком без пушки
Глава министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в своем аккаунте в Twitter сравнил создание Совет НАТО - Украина без шага на пути к членству Киева в... РИА Новости, 14.06.2023
2023-06-14T19:48
2023-06-14T19:48
киев
вильнюс
владимир зеленский
анналена бербок
мид германии
дмитрий кулеба
украина
нато
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Глава министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в своем аккаунте в Twitter сравнил создание Совет НАТО - Украина без шага на пути к членству Киева в организации с танком без пушки. "Мы обсудили Вильнюс. Позиция Украины ясна: создание Совета Украина - НАТО без сильного шага на пути к членству похоже на предоставление танка без пушки", - написал он после разговора с главой МИД Германии Анналеной Бербок. По мнению Кулебы, НАТО нуждается в Украине в качестве союзника, а не в качестве привилегированного партнера. Ранее газета Wall Street Journal сообщила, что на саммите НАТО в Вильнюсе планируется создание нового органа - Совета Украина - НАТО. Ожидается, что он станет для Киева пропуском к будущему членству в альянсе. Украина получит право созывать совет и просить о помощи, которая будет предоставляться отдельными странами-участницами. Ранее Владимир Зеленский заявил, что Украина не станет членом НАТО до окончания конфликта, но хотел бы поддержки партнеров в виде приглашения в альянс уже сегодня. В конце сентября 2022 года Зеленский сообщил, что Украина подает заявку о вступлении в НАТО в ускоренном порядке. Проведение такой процедуры сейчас несвоевременно, заметил позже помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, комментируя заявление Зеленского, признал неизменную позицию блока о праве каждой страны на определение своего пути и о политике "открытых дверей", однако подчеркнул, что альянс сконцентрирует усилия на оказании помощи Киеву в самозащите. По словам министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, Украину не устроит никакое другое решение саммита НАТО в Вильнюсе, намеченное на 11-12 июля, кроме приглашения вступить в альянс.
https://ria.ru/20230605/nato-1876104596.html
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киев, вильнюс, владимир зеленский, анналена бербок, мид германии, дмитрий кулеба, украина, нато
Киев, Вильнюс, Владимир Зеленский, Анналена Бербок, МИД Германии, Дмитрий Кулеба, Украина, НАТО
Кулеба сравнил Совет Украина — НАТО с танком без пушки

Кулеба сравнил Совет Украина — НАТО без шага к членству в организации с танком без пушки

© AP Photo / Efrem LukatskyМинистр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 14.06.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Архивное фото
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Глава министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в своем аккаунте в Twitter сравнил создание Совет НАТО - Украина без шага на пути к членству Киева в организации с танком без пушки.
"Мы обсудили Вильнюс. Позиция Украины ясна: создание Совета Украина - НАТО без сильного шага на пути к членству похоже на предоставление танка без пушки", - написал он после разговора с главой МИД Германии Анналеной Бербок. По мнению Кулебы, НАТО нуждается в Украине в качестве союзника, а не в качестве привилегированного партнера.
Ранее газета Wall Street Journal сообщила, что на саммите НАТО в Вильнюсе планируется создание нового органа - Совета Украина - НАТО. Ожидается, что он станет для Киева пропуском к будущему членству в альянсе. Украина получит право созывать совет и просить о помощи, которая будет предоставляться отдельными странами-участницами.
Ранее Владимир Зеленский заявил, что Украина не станет членом НАТО до окончания конфликта, но хотел бы поддержки партнеров в виде приглашения в альянс уже сегодня. В конце сентября 2022 года Зеленский сообщил, что Украина подает заявку о вступлении в НАТО в ускоренном порядке. Проведение такой процедуры сейчас несвоевременно, заметил позже помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, комментируя заявление Зеленского, признал неизменную позицию блока о праве каждой страны на определение своего пути и о политике "открытых дверей", однако подчеркнул, что альянс сконцентрирует усилия на оказании помощи Киеву в самозащите. По словам министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, Украину не устроит никакое другое решение саммита НАТО в Вильнюсе, намеченное на 11-12 июля, кроме приглашения вступить в альянс.
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