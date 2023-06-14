https://ria.ru/20230614/ukraina-1878163850.html

Кулеба сравнил Совет Украина — НАТО с танком без пушки

Кулеба сравнил Совет Украина — НАТО с танком без пушки - РИА Новости, 14.06.2023

Кулеба сравнил Совет Украина — НАТО с танком без пушки

Глава министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в своем аккаунте в Twitter сравнил создание Совет НАТО - Украина без шага на пути к членству Киева в... РИА Новости, 14.06.2023

2023-06-14T19:48

2023-06-14T19:48

2023-06-14T19:48

киев

вильнюс

владимир зеленский

анналена бербок

мид германии

дмитрий кулеба

украина

нато

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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Глава министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в своем аккаунте в Twitter сравнил создание Совет НАТО - Украина без шага на пути к членству Киева в организации с танком без пушки. "Мы обсудили Вильнюс. Позиция Украины ясна: создание Совета Украина - НАТО без сильного шага на пути к членству похоже на предоставление танка без пушки", - написал он после разговора с главой МИД Германии Анналеной Бербок. По мнению Кулебы, НАТО нуждается в Украине в качестве союзника, а не в качестве привилегированного партнера. Ранее газета Wall Street Journal сообщила, что на саммите НАТО в Вильнюсе планируется создание нового органа - Совета Украина - НАТО. Ожидается, что он станет для Киева пропуском к будущему членству в альянсе. Украина получит право созывать совет и просить о помощи, которая будет предоставляться отдельными странами-участницами. Ранее Владимир Зеленский заявил, что Украина не станет членом НАТО до окончания конфликта, но хотел бы поддержки партнеров в виде приглашения в альянс уже сегодня. В конце сентября 2022 года Зеленский сообщил, что Украина подает заявку о вступлении в НАТО в ускоренном порядке. Проведение такой процедуры сейчас несвоевременно, заметил позже помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, комментируя заявление Зеленского, признал неизменную позицию блока о праве каждой страны на определение своего пути и о политике "открытых дверей", однако подчеркнул, что альянс сконцентрирует усилия на оказании помощи Киеву в самозащите. По словам министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, Украину не устроит никакое другое решение саммита НАТО в Вильнюсе, намеченное на 11-12 июля, кроме приглашения вступить в альянс.

https://ria.ru/20230605/nato-1876104596.html

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киев, вильнюс, владимир зеленский, анналена бербок, мид германии, дмитрий кулеба, украина, нато