https://ria.ru/20230614/sammit-1878031665.html

Внук де Голля примет участие в Петербургском экономическом форуме

Внук де Голля примет участие в Петербургском экономическом форуме - РИА Новости, 14.06.2023

Внук де Голля примет участие в Петербургском экономическом форуме

Внук первого президента Пятой французской республики генерала Шарля де Голля Пьер де Голль сообщил РИА Новости, что намерен принять участие в ПМЭФ-2023, если... РИА Новости, 14.06.2023

2023-06-14T13:31

2023-06-14T13:31

2023-06-14T13:54

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шарль де голль

франция

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пмэф-2023

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ПАРИЖ, 14 июн - РИА Новости. Внук первого президента Пятой французской республики генерала Шарля де Голля Пьер де Голль сообщил РИА Новости, что намерен принять участие в ПМЭФ-2023, если позволит его календарь, а также во втором саммите Россия-Африка."Прежде необходимо сфокусироваться на саммите в Санкт-Петербурге, и саммите Россия-Африка, который пройдет в июле", - ответил де Голль на вопрос, когда он вновь намерен посетить Россию.Ранее представитель делового и культурного центра Крыма Сергей Галани сообщил РИА Новости, что внука бывшего президента Франции пригласили посетить Крым. По его словам, в ходе конгресса Международного движения русофилов в Москве в марте состоялась встреча Пьера де Голля с представителями делового и культурного центра Крыма.В мае де Голль снова посетил Россию, где принял участие в открытии памятника Шарлю де Голлю в Волгограде. Скульптурное произведение открыли в субботу в музее-панораме "Сталинградская битва". Оно установлено в зале, где расположены подарки и награды Сталинграду от многих стран мира, в том числе и Франции.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.Второй саммит Россия-Африка состоится в Санкт-Петербурге 26-29 июля.

https://ria.ru/20230614/pmef-2023-1878021703.html

https://ria.ru/20230203/patriotizm-1849517066.html

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Екатерина Зайцева

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Екатерина Зайцева

в мире, шарль де голль, франция, москва, россия