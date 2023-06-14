https://ria.ru/20230614/sammit-1878031665.html
Внук де Голля примет участие в Петербургском экономическом форуме
Внук де Голля примет участие в Петербургском экономическом форуме - РИА Новости, 14.06.2023
Внук де Голля примет участие в Петербургском экономическом форуме
Внук первого президента Пятой французской республики генерала Шарля де Голля Пьер де Голль сообщил РИА Новости, что намерен принять участие в ПМЭФ-2023, если... РИА Новости, 14.06.2023
2023-06-14T13:31
2023-06-14T13:31
2023-06-14T13:54
в мире
шарль де голль
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пмэф-2023
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ПАРИЖ, 14 июн - РИА Новости. Внук первого президента Пятой французской республики генерала Шарля де Голля Пьер де Голль сообщил РИА Новости, что намерен принять участие в ПМЭФ-2023, если позволит его календарь, а также во втором саммите Россия-Африка."Прежде необходимо сфокусироваться на саммите в Санкт-Петербурге, и саммите Россия-Африка, который пройдет в июле", - ответил де Голль на вопрос, когда он вновь намерен посетить Россию.Ранее представитель делового и культурного центра Крыма Сергей Галани сообщил РИА Новости, что внука бывшего президента Франции пригласили посетить Крым. По его словам, в ходе конгресса Международного движения русофилов в Москве в марте состоялась встреча Пьера де Голля с представителями делового и культурного центра Крыма.В мае де Голль снова посетил Россию, где принял участие в открытии памятника Шарлю де Голлю в Волгограде. Скульптурное произведение открыли в субботу в музее-панораме "Сталинградская битва". Оно установлено в зале, где расположены подарки и награды Сталинграду от многих стран мира, в том числе и Франции.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.Второй саммит Россия-Африка состоится в Санкт-Петербурге 26-29 июля.
https://ria.ru/20230614/pmef-2023-1878021703.html
https://ria.ru/20230203/patriotizm-1849517066.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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в мире, шарль де голль, франция, москва, россия
В мире, Шарль де Голль, Франция, Москва, Россия, ПМЭФ-2023
Внук де Голля примет участие в Петербургском экономическом форуме
Внук де Голля Пьер заявил о желании участвовать в ПМЭФ и саммите Россия — Африка
ПАРИЖ, 14 июн - РИА Новости. Внук первого президента Пятой французской республики генерала Шарля де Голля Пьер де Голль сообщил РИА Новости, что намерен принять участие в ПМЭФ-2023, если позволит его календарь, а также во втором саммите Россия-Африка.
"Прежде необходимо сфокусироваться на саммите в Санкт-Петербурге, и саммите Россия-Африка, который пройдет в июле", - ответил де Голль на вопрос, когда он вновь намерен посетить Россию.
Музы экспорта и танцующие шейхи: чем удивляет ПМЭФ-2023
Ранее представитель делового и культурного центра Крыма Сергей Галани сообщил РИА Новости, что внука бывшего президента Франции
пригласили посетить Крым. По его словам, в ходе конгресса Международного движения русофилов в Москве
в марте состоялась встреча Пьера де Голля с представителями делового и культурного центра Крыма.
В мае де Голль снова посетил Россию
, где принял участие в открытии памятника Шарлю де Голлю в Волгограде
. Скульптурное произведение открыли в субботу в музее-панораме "Сталинградская битва". Оно установлено в зале, где расположены подарки и награды Сталинграду
от многих стран мира, в том числе и Франции.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
Второй саммит Россия-Африка состоится в Санкт-Петербурге
26-29 июля.
Внук де Голля восхитился патриотизмом русского народа