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Внук де Голля примет участие в Петербургском экономическом форуме - РИА Новости, 14.06.2023
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ПМЭФ-2023
 
13:31 14.06.2023 (обновлено: 13:54 14.06.2023)
https://ria.ru/20230614/sammit-1878031665.html
Внук де Голля примет участие в Петербургском экономическом форуме
Внук де Голля примет участие в Петербургском экономическом форуме - РИА Новости, 14.06.2023
Внук де Голля примет участие в Петербургском экономическом форуме
Внук первого президента Пятой французской республики генерала Шарля де Голля Пьер де Голль сообщил РИА Новости, что намерен принять участие в ПМЭФ-2023, если... РИА Новости, 14.06.2023
2023-06-14T13:31
2023-06-14T13:54
в мире
шарль де голль
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ПАРИЖ, 14 июн - РИА Новости. Внук первого президента Пятой французской республики генерала Шарля де Голля Пьер де Голль сообщил РИА Новости, что намерен принять участие в ПМЭФ-2023, если позволит его календарь, а также во втором саммите Россия-Африка."Прежде необходимо сфокусироваться на саммите в Санкт-Петербурге, и саммите Россия-Африка, который пройдет в июле", - ответил де Голль на вопрос, когда он вновь намерен посетить Россию.Ранее представитель делового и культурного центра Крыма Сергей Галани сообщил РИА Новости, что внука бывшего президента Франции пригласили посетить Крым. По его словам, в ходе конгресса Международного движения русофилов в Москве в марте состоялась встреча Пьера де Голля с представителями делового и культурного центра Крыма.В мае де Голль снова посетил Россию, где принял участие в открытии памятника Шарлю де Голлю в Волгограде. Скульптурное произведение открыли в субботу в музее-панораме "Сталинградская битва". Оно установлено в зале, где расположены подарки и награды Сталинграду от многих стран мира, в том числе и Франции.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.Второй саммит Россия-Африка состоится в Санкт-Петербурге 26-29 июля.
https://ria.ru/20230614/pmef-2023-1878021703.html
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в мире, шарль де голль, франция, москва, россия
В мире, Шарль де Голль, Франция, Москва, Россия, ПМЭФ-2023
Внук де Голля примет участие в Петербургском экономическом форуме

Внук де Голля Пьер заявил о желании участвовать в ПМЭФ и саммите Россия — Африка

© РИА Новости / Фотохост-агентство | Перейти в медиабанкУчастники форума в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум"
Участники форума в конгрессно-выставочном центре Экспофорум - РИА Новости, 1920, 14.06.2023
© РИА Новости / Фотохост-агентство
Перейти в медиабанк
Участники форума в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум". Архивное фото
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 14 июн - РИА Новости. Внук первого президента Пятой французской республики генерала Шарля де Голля Пьер де Голль сообщил РИА Новости, что намерен принять участие в ПМЭФ-2023, если позволит его календарь, а также во втором саммите Россия-Африка.
"Прежде необходимо сфокусироваться на саммите в Санкт-Петербурге, и саммите Россия-Африка, который пройдет в июле", - ответил де Голль на вопрос, когда он вновь намерен посетить Россию.
Девушки в кокошниках на стенде АО Российский экспортный центр
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Вчера, 13:45
Ранее представитель делового и культурного центра Крыма Сергей Галани сообщил РИА Новости, что внука бывшего президента Франции пригласили посетить Крым. По его словам, в ходе конгресса Международного движения русофилов в Москве в марте состоялась встреча Пьера де Голля с представителями делового и культурного центра Крыма.
В мае де Голль снова посетил Россию, где принял участие в открытии памятника Шарлю де Голлю в Волгограде. Скульптурное произведение открыли в субботу в музее-панораме "Сталинградская битва". Оно установлено в зале, где расположены подарки и награды Сталинграду от многих стран мира, в том числе и Франции.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
Второй саммит Россия-Африка состоится в Санкт-Петербурге 26-29 июля.
Общественный деятель, внук экс-президента Франции генерала Шарля де Голля Пьер де Голль - РИА Новости, 1920, 03.02.2023
Внук де Голля восхитился патриотизмом русского народа
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ПМЭФ-2023В миреШарль де ГолльФранцияМоскваРоссия
 
 
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