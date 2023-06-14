Рейтинг@Mail.ru
Путин направил Си Цзиньпину теплое поздравление с днем рождения - РИА Новости, 14.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:39 14.06.2023
https://ria.ru/20230614/putin-1878081603.html
Путин направил Си Цзиньпину теплое поздравление с днем рождения
Путин направил Си Цзиньпину теплое поздравление с днем рождения - РИА Новости, 14.06.2023
Путин направил Си Цзиньпину теплое поздравление с днем рождения
Президент РФ Владимир Путин поздравил председателя КНР Си Цзиньпина с наступающим 15 июня Днем рождения "теплой телеграммой", сообщил помощник президента по... РИА Новости, 14.06.2023
2023-06-14T15:39
2023-06-14T15:39
россия
сша
китай
юрий ушаков
си цзиньпин
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/15/1859582371_767:68:3072:1364_1920x0_80_0_0_52fbd0049bd5ee28b1fa0e33b6d74eb9.jpg
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поздравил председателя КНР Си Цзиньпина с наступающим 15 июня Днем рождения "теплой телеграммой", сообщил помощник президента по международным делам Юрий Ушаков. "Пятнадцатого июня день рождения у одного нашего близкого друга - руководителя огромной страны, Китайской Народной Республики. И мы поздравляем нашего друга в первую очередь. Телеграмма отправлена очень теплая от нашего президента", - сказал журналистам Ушаков в ответ на вопрос, планирует ли российский лидер сегодня поздравить экс-президента США Дональда Трампа с 77-летием. На вопрос, было ли отправлено в Пекин мороженое, Ушаков ответил отрицательно. "А надо было? Это не Путина, это наша недоработка", - пошутил помощник президента.
https://ria.ru/20230416/kitay-1865699522.html
россия
сша
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/15/1859582371_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_cca12dbf62dc99cb8c1d99f8071e9f8b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, сша, китай, юрий ушаков, си цзиньпин, владимир путин
Россия, США, Китай, Юрий Ушаков, Си Цзиньпин, Владимир Путин
Путин направил Си Цзиньпину теплое поздравление с днем рождения

Ушаков: Путин поздравил Си Цзиньпина с наступающим днем рождения теплой телеграммой

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин
Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 14.06.2023
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поздравил председателя КНР Си Цзиньпина с наступающим 15 июня Днем рождения "теплой телеграммой", сообщил помощник президента по международным делам Юрий Ушаков.
"Пятнадцатого июня день рождения у одного нашего близкого друга - руководителя огромной страны, Китайской Народной Республики. И мы поздравляем нашего друга в первую очередь. Телеграмма отправлена очень теплая от нашего президента", - сказал журналистам Ушаков в ответ на вопрос, планирует ли российский лидер сегодня поздравить экс-президента США Дональда Трампа с 77-летием.
На вопрос, было ли отправлено в Пекин мороженое, Ушаков ответил отрицательно.
"А надо было? Это не Путина, это наша недоработка", - пошутил помощник президента.
Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 16.04.2023
Министр обороны Китая рассказал о дружбе Путина и Си Цзиньпина
16 апреля, 20:42
 
РоссияСШАКитайЮрий УшаковСи ЦзиньпинВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала