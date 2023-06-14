https://ria.ru/20230614/putin-1878081603.html

Путин направил Си Цзиньпину теплое поздравление с днем рождения

Путин направил Си Цзиньпину теплое поздравление с днем рождения - РИА Новости, 14.06.2023

Путин направил Си Цзиньпину теплое поздравление с днем рождения

Президент РФ Владимир Путин поздравил председателя КНР Си Цзиньпина с наступающим 15 июня Днем рождения "теплой телеграммой", сообщил помощник президента по... РИА Новости, 14.06.2023

2023-06-14T15:39

2023-06-14T15:39

2023-06-14T15:39

россия

сша

китай

юрий ушаков

си цзиньпин

владимир путин

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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поздравил председателя КНР Си Цзиньпина с наступающим 15 июня Днем рождения "теплой телеграммой", сообщил помощник президента по международным делам Юрий Ушаков. "Пятнадцатого июня день рождения у одного нашего близкого друга - руководителя огромной страны, Китайской Народной Республики. И мы поздравляем нашего друга в первую очередь. Телеграмма отправлена очень теплая от нашего президента", - сказал журналистам Ушаков в ответ на вопрос, планирует ли российский лидер сегодня поздравить экс-президента США Дональда Трампа с 77-летием. На вопрос, было ли отправлено в Пекин мороженое, Ушаков ответил отрицательно. "А надо было? Это не Путина, это наша недоработка", - пошутил помощник президента.

https://ria.ru/20230416/kitay-1865699522.html

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россия, сша, китай, юрий ушаков, си цзиньпин, владимир путин