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Путин направил Си Цзиньпину теплое поздравление с днем рождения
Путин направил Си Цзиньпину теплое поздравление с днем рождения - РИА Новости, 14.06.2023
Путин направил Си Цзиньпину теплое поздравление с днем рождения
Президент РФ Владимир Путин поздравил председателя КНР Си Цзиньпина с наступающим 15 июня Днем рождения "теплой телеграммой", сообщил помощник президента по... РИА Новости, 14.06.2023
2023-06-14T15:39
2023-06-14T15:39
2023-06-14T15:39
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си цзиньпин
владимир путин
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поздравил председателя КНР Си Цзиньпина с наступающим 15 июня Днем рождения "теплой телеграммой", сообщил помощник президента по международным делам Юрий Ушаков. "Пятнадцатого июня день рождения у одного нашего близкого друга - руководителя огромной страны, Китайской Народной Республики. И мы поздравляем нашего друга в первую очередь. Телеграмма отправлена очень теплая от нашего президента", - сказал журналистам Ушаков в ответ на вопрос, планирует ли российский лидер сегодня поздравить экс-президента США Дональда Трампа с 77-летием. На вопрос, было ли отправлено в Пекин мороженое, Ушаков ответил отрицательно. "А надо было? Это не Путина, это наша недоработка", - пошутил помощник президента.
https://ria.ru/20230416/kitay-1865699522.html
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россия, сша, китай, юрий ушаков, си цзиньпин, владимир путин
Россия, США, Китай, Юрий Ушаков, Си Цзиньпин, Владимир Путин
Путин направил Си Цзиньпину теплое поздравление с днем рождения
Ушаков: Путин поздравил Си Цзиньпина с наступающим днем рождения теплой телеграммой