https://ria.ru/20230614/propusk-1877965835.html

Правительство расширило перечень пунктов пропуска с Tax Free

Правительство расширило перечень пунктов пропуска с Tax Free - РИА Новости, 14.06.2023

Правительство расширило перечень пунктов пропуска с Tax Free

Правительство России расширило перечень пунктов пропуска, где предоставляется услуга tax free, сообщает пресс-служба кабмина. РИА Новости, 14.06.2023

2023-06-14T10:28

2023-06-14T10:28

2023-06-14T10:47

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правительство рф

туризм

новости - туризм

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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Правительство России расширило перечень пунктов пропуска, где предоставляется услуга tax free, сообщает пресс-служба кабмина."Правительство расширило перечень пунктов пропуска, где предоставляется услуга такс-фри. Иностранные туристы смогут вернуть НДС (налог на добавленную стоимость) за купленные товары еще в восьми пунктах пропуска. Такое постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.Отмечается, что речь идет о пунктах пропуска в шести регионах: Кяхта и Улан-Удэ в Бурятии, Забайкальск и Чита в Забайкальском крае, Красноярск Красноярского края, Краскино в Приморском крае, Благовещенск в Амурской области и Иркутск в Иркутской области.Добавляется, что решение поспособствует росту занятости в сфере туризма и розничной торговли, а также увеличению предпринимательской активности и объема производства товаров, востребованных у иностранных туристов.По данным кабмина, система tax free начала действовать в России в 2018 году. Вернуть НДС с покупок, сделанных в России, могут все иностранцы, кроме туристов из стран Евразийского экономического союза, куда помимо России входят Белоруссия, Казахстан, Армения и Киргизия. Система возврата налога распространяется на товары, включая технику, продукты питания, одежду, ювелирные изделия, книги, лекарства, приобретенные в течение одного дня на сумму не меньше 10 тысяч рублей.

https://ria.ru/20221110/uzbekistan-1830461467.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, правительство рф, новости - туризм