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Правительство расширило перечень пунктов пропуска с Tax Free - РИА Новости, 14.06.2023
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Туризм
 
10:28 14.06.2023 (обновлено: 10:47 14.06.2023)
https://ria.ru/20230614/propusk-1877965835.html
Правительство расширило перечень пунктов пропуска с Tax Free
Правительство расширило перечень пунктов пропуска с Tax Free - РИА Новости, 14.06.2023
Правительство расширило перечень пунктов пропуска с Tax Free
Правительство России расширило перечень пунктов пропуска, где предоставляется услуга tax free, сообщает пресс-служба кабмина. РИА Новости, 14.06.2023
2023-06-14T10:28
2023-06-14T10:47
россия
правительство рф
туризм
новости - туризм
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Правительство России расширило перечень пунктов пропуска, где предоставляется услуга tax free, сообщает пресс-служба кабмина."Правительство расширило перечень пунктов пропуска, где предоставляется услуга такс-фри. Иностранные туристы смогут вернуть НДС (налог на добавленную стоимость) за купленные товары еще в восьми пунктах пропуска. Такое постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.Отмечается, что речь идет о пунктах пропуска в шести регионах: Кяхта и Улан-Удэ в Бурятии, Забайкальск и Чита в Забайкальском крае, Красноярск Красноярского края, Краскино в Приморском крае, Благовещенск в Амурской области и Иркутск в Иркутской области.Добавляется, что решение поспособствует росту занятости в сфере туризма и розничной торговли, а также увеличению предпринимательской активности и объема производства товаров, востребованных у иностранных туристов.По данным кабмина, система tax free начала действовать в России в 2018 году. Вернуть НДС с покупок, сделанных в России, могут все иностранцы, кроме туристов из стран Евразийского экономического союза, куда помимо России входят Белоруссия, Казахстан, Армения и Киргизия. Система возврата налога распространяется на товары, включая технику, продукты питания, одежду, ювелирные изделия, книги, лекарства, приобретенные в течение одного дня на сумму не меньше 10 тысяч рублей.
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россия, правительство рф, новости - туризм
Россия, Правительство РФ, Туризм, Новости - Туризм
Правительство расширило перечень пунктов пропуска с Tax Free

Правительство расширило перечень пунктов пропуска, где предоставляется услуга Tax Free

© РИА Новости / Федор Ловчанский | Перейти в медиабанкАвтомобильный пункт пропуска "Новые Юрковичи" в пограничной зоне с Белоруссией в Брянской области
Автомобильный пункт пропуска Новые Юрковичи в пограничной зоне с Белоруссией в Брянской области - РИА Новости, 1920, 14.06.2023
© РИА Новости / Федор Ловчанский
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Автомобильный пункт пропуска "Новые Юрковичи" в пограничной зоне с Белоруссией в Брянской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Правительство России расширило перечень пунктов пропуска, где предоставляется услуга tax free, сообщает пресс-служба кабмина.
"Правительство расширило перечень пунктов пропуска, где предоставляется услуга такс-фри. Иностранные туристы смогут вернуть НДС (налог на добавленную стоимость) за купленные товары еще в восьми пунктах пропуска. Такое постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.
Отмечается, что речь идет о пунктах пропуска в шести регионах: Кяхта и Улан-Удэ в Бурятии, Забайкальск и Чита в Забайкальском крае, Красноярск Красноярского края, Краскино в Приморском крае, Благовещенск в Амурской области и Иркутск в Иркутской области.
Добавляется, что решение поспособствует росту занятости в сфере туризма и розничной торговли, а также увеличению предпринимательской активности и объема производства товаров, востребованных у иностранных туристов.
По данным кабмина, система tax free начала действовать в России в 2018 году. Вернуть НДС с покупок, сделанных в России, могут все иностранцы, кроме туристов из стран Евразийского экономического союза, куда помимо России входят Белоруссия, Казахстан, Армения и Киргизия. Система возврата налога распространяется на товары, включая технику, продукты питания, одежду, ювелирные изделия, книги, лекарства, приобретенные в течение одного дня на сумму не меньше 10 тысяч рублей.
Символика одного из операторов системы tax free в торговом центре - РИА Новости, 1920, 10.11.2022
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