Рейтинг@Mail.ru
Посол Белоруссии встретится на ПМЭФ с 18 российскими губернаторами - РИА Новости, 14.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Подготовка Петербурга к ПМЭФ-2023
ПМЭФ-2023
 
00:22 14.06.2023
https://ria.ru/20230614/pmef-2023-1877919622.html
Посол Белоруссии встретится на ПМЭФ с 18 российскими губернаторами
Посол Белоруссии встретится на ПМЭФ с 18 российскими губернаторами - РИА Новости, 14.06.2023
Посол Белоруссии встретится на ПМЭФ с 18 российскими губернаторами
Посол Белоруссии Дмитрий Крутой прибыл в Петербург для участия в Петербургском международном экономическом форуме, у него запланированы, в частности, встречи с... РИА Новости, 14.06.2023
2023-06-14T00:22
2023-06-14T00:22
пмэф-2023
белоруссия
санкт-петербург
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/0e/1851994611_0:0:3014:1695_1920x0_80_0_0_166c1a993afd93cc15a9e39354a7beb7.jpg
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Посол Белоруссии Дмитрий Крутой прибыл в Петербург для участия в Петербургском международном экономическом форуме, у него запланированы, в частности, встречи с главами 18 российских регионов, сообщило посольство республики в Москве. "Посол Беларуси Дмитрий Крутой прибыл в Санкт-Петербург для участия в Петербургском международном экономическом форуме. В программе рабочей поездки посла - участие в очередном заседании Совместной комиссии по развитию сотрудничества с Ленинградской областью, посещение ряда перспективных объектов Северной столицы России и ее окрестностей, а также встречи с 18 губернаторами российских регионов на площадке ПМЭФ-2023", - сообщило посольство в своем телеграм-канале. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) пройдет 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
https://ria.ru/20230613/pmef-1877907531.html
белоруссия
санкт-петербург
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/0e/1851994611_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_32ee81421aa6e895697376a68d2dfb53.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
белоруссия, санкт-петербург, москва
ПМЭФ-2023, Белоруссия, Санкт-Петербург, Москва
Посол Белоруссии встретится на ПМЭФ с 18 российскими губернаторами

Посол Белоруссии Крутой планирует встретиться на ПМЭФ-2023 с 18 российскими губернаторами

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкПосол Белоруссии в России Дмитрий Крутой
Посол Белоруссии в России Дмитрий Крутой - РИА Новости, 1920, 14.06.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Посол Белоруссии в России Дмитрий Крутой. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Посол Белоруссии Дмитрий Крутой прибыл в Петербург для участия в Петербургском международном экономическом форуме, у него запланированы, в частности, встречи с главами 18 российских регионов, сообщило посольство республики в Москве.
"Посол Беларуси Дмитрий Крутой прибыл в Санкт-Петербург для участия в Петербургском международном экономическом форуме. В программе рабочей поездки посла - участие в очередном заседании Совместной комиссии по развитию сотрудничества с Ленинградской областью, посещение ряда перспективных объектов Северной столицы России и ее окрестностей, а также встречи с 18 губернаторами российских регионов на площадке ПМЭФ-2023", - сообщило посольство в своем телеграм-канале.
Флаги государств - участников международного экономического форума ПМЭФ-2023 - РИА Новости, 1920, 13.06.2023
На ПМЭФ приедут более 17 тысяч человек из 130 государств
Вчера, 21:25
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) пройдет 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
 
ПМЭФ-2023БелоруссияСанкт-ПетербургМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала