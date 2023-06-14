https://ria.ru/20230614/pmef-2023-1877919622.html

Посол Белоруссии встретится на ПМЭФ с 18 российскими губернаторами

Посол Белоруссии встретится на ПМЭФ с 18 российскими губернаторами - РИА Новости, 14.06.2023

Посол Белоруссии встретится на ПМЭФ с 18 российскими губернаторами

Посол Белоруссии Дмитрий Крутой прибыл в Петербург для участия в Петербургском международном экономическом форуме, у него запланированы, в частности, встречи с... РИА Новости, 14.06.2023

2023-06-14T00:22

2023-06-14T00:22

2023-06-14T00:22

пмэф-2023

белоруссия

санкт-петербург

москва

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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Посол Белоруссии Дмитрий Крутой прибыл в Петербург для участия в Петербургском международном экономическом форуме, у него запланированы, в частности, встречи с главами 18 российских регионов, сообщило посольство республики в Москве. "Посол Беларуси Дмитрий Крутой прибыл в Санкт-Петербург для участия в Петербургском международном экономическом форуме. В программе рабочей поездки посла - участие в очередном заседании Совместной комиссии по развитию сотрудничества с Ленинградской областью, посещение ряда перспективных объектов Северной столицы России и ее окрестностей, а также встречи с 18 губернаторами российских регионов на площадке ПМЭФ-2023", - сообщило посольство в своем телеграм-канале. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) пройдет 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.

https://ria.ru/20230613/pmef-1877907531.html

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белоруссия, санкт-петербург, москва