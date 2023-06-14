https://ria.ru/20230614/pmef-1878076880.html

В Кремле ждут на ПМЭФ высокопоставленных лиц более чем из 15 стран

В Кремле ждут на ПМЭФ высокопоставленных лиц более чем из 15 стран - РИА Новости, 14.06.2023

В Кремле ждут на ПМЭФ высокопоставленных лиц более чем из 15 стран

Для участия в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) прибудут высокопоставленные лица из более чем 15 стран, среди них - президент Алжира... РИА Новости, 14.06.2023

2023-06-14T15:28

2023-06-14T15:28

2023-06-14T21:32

пмэф-2023

политика

алжир (республика)

россия

юрий ушаков

абдельмаджид теббун

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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Для участия в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) прибудут высокопоставленные лица из более чем 15 стран, среди них - президент Алжира Абдельмаджид Теббун, он выступит на пленарном заседании и поучаствует в дискуссии, заявил помощник президента России по международным делам Юрий Ушаков. "В Петербурге будут высокопоставленные официальные лица из более 15 стран... Я бы отметил президента Алжира, господина Теббуна… Что касается ПМЭФ, он вместе с нашим президентом примет участие в основном пленарном заседании в пятницу , выступит с докладом и вместе с нашим президентом примет участие в дискуссии, в ходе которой будут заданы соответствующие вопросы", - сказал Ушаков журналистам. Он отметил, что на подиуме пленарного заседания президенты РФ и Алжира будут находиться вместе. Также, по словам представителя Кремля, в форуме примут участие президенты Армении Ваагн Хачатурян и Южной Осетии Алан Гаглоев, премьер Кубы Мануэль Марреро Крус, они также выступят на церемонии открытия ПМЭФ. Ушаков добавил, что в этом году на ПМЭФ ожидается "достаточно массированное участие иностранных гостей", но за точными цифрами посоветовал обращаться непосредственно к организаторам форума. Он также затруднился с ответом на вопрос, приедет ли на ПМЭФ в этом году делегация Афганистана.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.

https://ria.ru/20230614/krym-1878029349.html

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Обстановка на стенде МИА "Россия сегодня" на ПМЭФ Обстановка на стенде МИА "Россия сегодня" на ПМЭФ 2023-06-14T15:28 true PT0M24S

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Кирилл Волков

политика, алжир (республика), россия, юрий ушаков, абдельмаджид теббун