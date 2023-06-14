https://ria.ru/20230614/pmef-1877951256.html

В Петербурге стартовал ПМЭФ-2023

В Петербурге стартовал ПМЭФ-2023 - РИА Новости, 14.06.2023

В Петербурге стартовал ПМЭФ-2023

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) начал работу в Санкт-Петербурге, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 14.06.2023

2023-06-14T09:22

2023-06-14T09:22

2023-06-14T09:59

пмэф-2023

экономика

санкт-петербург

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 июн — РИА Новости. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) начал работу в Санкт-Петербурге, передает корреспондент РИА Новости. ПМЭФ проходит в КВЦ "Экспофорум". В среду стартует деловая программа, участники уже собрались на площадке. Кроме стендов компаний на форуме представлены стенды регионов России, в том числе новых, вошедших в состав Федерации по итогам референдумов.По данным фонда "Росконгресс", на ПМЭФ-2023 подтвердили участие более 17 тысяч человек из 130 стран и территорий. Центральным событием форума традиционно станет пленарное заседание. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков анонсировал выступление главы государства. Основная деловая программа ПМЭФ-2023 разделена на пять тематических блоков: "Мировая экономика в эпоху глобального перелома", "Российская экономика: от адаптации к росту", "Выстраивая технологический суверенитет", "Народосбережение и качество жизни – основной приоритет", "Рынок труда: ответ на новые вызовы". Кроме основной деловой программы, на полях форума традиционно состоятся следующие мероприятия: Региональный консультативный форум "Деловой двадцатки" (B20), Молодежный экономический форум, Форум МСП, форум "Лекарственная безопасность", Форум креативного бизнеса, программа "ПМЭФ. Юниор", бизнес-завтраки Сбера и фармацевтических компаний. Запланировано также шесть двусторонних деловых мероприятий в формате бизнес-диалога с зарубежными партнерами из стран арабского мира, Латинской Америки, АСЕАН, Индии, Китая. В стартовый день ПМЭФ, 14 июня, будет реализован новый формат диалога российского и иностранного бизнеса — День международной кооперации МСП. Ранее губернатор Петербурга Александр Беглов в интервью РИА Новости сообщал, что все помещения "Экспофорума" обеззаражены, персонал проходит ежедневные осмотры. По его словам, ПЦР-тест обязателен для всех категорий обслуживающего персонала и участников форума. Беглов также сообщил, что в городе приняты дополнительные меры безопасности. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) пройдет 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, санкт-петербург