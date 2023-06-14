Рейтинг@Mail.ru
В Петербурге стартовал ПМЭФ-2023 - РИА Новости, 14.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Подготовка Петербурга к ПМЭФ-2023
ПМЭФ-2023
 
09:22 14.06.2023 (обновлено: 09:59 14.06.2023)
https://ria.ru/20230614/pmef-1877951256.html
В Петербурге стартовал ПМЭФ-2023
В Петербурге стартовал ПМЭФ-2023 - РИА Новости, 14.06.2023
В Петербурге стартовал ПМЭФ-2023
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) начал работу в Санкт-Петербурге, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 14.06.2023
2023-06-14T09:22
2023-06-14T09:59
пмэф-2023
экономика
санкт-петербург
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0d/1877843166_0:157:3079:1889_1920x0_80_0_0_20c488ac63778c1a844c8c4f91644715.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 июн — РИА Новости. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) начал работу в Санкт-Петербурге, передает корреспондент РИА Новости. ПМЭФ проходит в КВЦ "Экспофорум". В среду стартует деловая программа, участники уже собрались на площадке. Кроме стендов компаний на форуме представлены стенды регионов России, в том числе новых, вошедших в состав Федерации по итогам референдумов.По данным фонда "Росконгресс", на ПМЭФ-2023 подтвердили участие более 17 тысяч человек из 130 стран и территорий. Центральным событием форума традиционно станет пленарное заседание. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков анонсировал выступление главы государства. Основная деловая программа ПМЭФ-2023 разделена на пять тематических блоков: "Мировая экономика в эпоху глобального перелома", "Российская экономика: от адаптации к росту", "Выстраивая технологический суверенитет", "Народосбережение и качество жизни – основной приоритет", "Рынок труда: ответ на новые вызовы". Кроме основной деловой программы, на полях форума традиционно состоятся следующие мероприятия: Региональный консультативный форум "Деловой двадцатки" (B20), Молодежный экономический форум, Форум МСП, форум "Лекарственная безопасность", Форум креативного бизнеса, программа "ПМЭФ. Юниор", бизнес-завтраки Сбера и фармацевтических компаний. Запланировано также шесть двусторонних деловых мероприятий в формате бизнес-диалога с зарубежными партнерами из стран арабского мира, Латинской Америки, АСЕАН, Индии, Китая. В стартовый день ПМЭФ, 14 июня, будет реализован новый формат диалога российского и иностранного бизнеса — День международной кооперации МСП. Ранее губернатор Петербурга Александр Беглов в интервью РИА Новости сообщал, что все помещения "Экспофорума" обеззаражены, персонал проходит ежедневные осмотры. По его словам, ПЦР-тест обязателен для всех категорий обслуживающего персонала и участников форума. Беглов также сообщил, что в городе приняты дополнительные меры безопасности. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) пройдет 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
https://ria.ru/20230614/pmef-1877773330.html
санкт-петербург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0d/1877843166_348:0:3079:2048_1920x0_80_0_0_78ae326b2d09b706752491741372fb2f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, санкт-петербург
ПМЭФ-2023, Экономика, Санкт-Петербург
В Петербурге стартовал ПМЭФ-2023

Петербургский международный экономический форум начал работу

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкЖенщина проходит мимо логотипа ПМЭФ-2023 в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум" в преддверии Петербургского международного экономического форума — 2023 в Санкт-Петербурге
Женщина проходит мимо логотипа ПМЭФ-2023 в конгрессно-выставочном центре Экспофорум в преддверии Петербургского международного экономического форума — 2023 в Санкт-Петербурге
© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
Женщина проходит мимо логотипа ПМЭФ-2023 в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум" в преддверии Петербургского международного экономического форума — 2023 в Санкт-Петербурге
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 июн — РИА Новости. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) начал работу в Санкт-Петербурге, передает корреспондент РИА Новости.
ПМЭФ проходит в КВЦ "Экспофорум". В среду стартует деловая программа, участники уже собрались на площадке.
Кроме стендов компаний на форуме представлены стенды регионов России, в том числе новых, вошедших в состав Федерации по итогам референдумов.
По данным фонда "Росконгресс", на ПМЭФ-2023 подтвердили участие более 17 тысяч человек из 130 стран и территорий.
Центральным событием форума традиционно станет пленарное заседание. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков анонсировал выступление главы государства.
Подготовка Петербурга к ПМЭФ-2023
Петербургский международный экономический форум
Вчера, 00:14
Основная деловая программа ПМЭФ-2023 разделена на пять тематических блоков: "Мировая экономика в эпоху глобального перелома", "Российская экономика: от адаптации к росту", "Выстраивая технологический суверенитет", "Народосбережение и качество жизни – основной приоритет", "Рынок труда: ответ на новые вызовы".
Кроме основной деловой программы, на полях форума традиционно состоятся следующие мероприятия: Региональный консультативный форум "Деловой двадцатки" (B20), Молодежный экономический форум, Форум МСП, форум "Лекарственная безопасность", Форум креативного бизнеса, программа "ПМЭФ. Юниор", бизнес-завтраки Сбера и фармацевтических компаний. Запланировано также шесть двусторонних деловых мероприятий в формате бизнес-диалога с зарубежными партнерами из стран арабского мира, Латинской Америки, АСЕАН, Индии, Китая. В стартовый день ПМЭФ, 14 июня, будет реализован новый формат диалога российского и иностранного бизнеса — День международной кооперации МСП.
Ранее губернатор Петербурга Александр Беглов в интервью РИА Новости сообщал, что все помещения "Экспофорума" обеззаражены, персонал проходит ежедневные осмотры. По его словам, ПЦР-тест обязателен для всех категорий обслуживающего персонала и участников форума. Беглов также сообщил, что в городе приняты дополнительные меры безопасности.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) пройдет 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
"Мы с нетерпением ждем начала": подготовка к ПМЭФ-2023
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит в этом году 14—17 июня.

Логотип ПМЭФ-2023 у конгрессно-выставочного центра Экспофорум

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит в этом году 14—17 июня.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
1 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

"Суверенное развитие — основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Так звучит главная тема форума.

Подготовка Петербурга к ПМЭФ-2023

"Суверенное развитие — основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Так звучит главная тема форума.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
2 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Деловая программа насчитывает полторы сотни мероприятий, в них участвуют больше тысячи модераторов и спикеров.

Стенд Чеченской республики в конгрессно-выставочном центре Экспофорум в преддверии Петербургского международного экономического форума - 2023 в Санкт-Петербурге

Деловая программа насчитывает полторы сотни мероприятий, в них участвуют больше тысячи модераторов и спикеров.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
3 из 10
© РИА Новости / Фотохост-агентство | Перейти в медиабанк

Информационным партнером и фотохост-агентством форума выступает РИА Новости.

Подготовка Санкт-Петербурга к ПМЭФ-2023

Информационным партнером и фотохост-агентством форума выступает РИА Новости.

© РИА Новости / Фотохост-агентство
Перейти в медиабанк
4 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Ключевые подготовительные и обеспечивающие мероприятия выполнены.

Подготовка Петербурга к ПМЭФ-2023

Ключевые подготовительные и обеспечивающие мероприятия выполнены.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
5 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Логистика, транспортная доступность, подготовка городской инфраструктуры к увеличенной нагрузке — все эти вопросы решены.

Подготовка Петербурга к ПМЭФ-2023

Логистика, транспортная доступность, подготовка городской инфраструктуры к увеличенной нагрузке — все эти вопросы решены.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
6 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

На всех этапах подготовки и проведения ПМЭФ предусмотрены противоэпидемические меры.

Конгрессно-выставочный центр Экспофорум в преддверии Петербургского международного экономического форума - 2023 в Санкт-Петербурге

На всех этапах подготовки и проведения ПМЭФ предусмотрены противоэпидемические меры.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
7 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Все помещения "Экспофорума", где пройдет ПМЭФ, обеззаразили, персонал проходит ежедневные осмотры.

Женщина проходит мимо логотипа ПМЭФ-2023 в конгрессно-выставочном центре Экспофорум в преддверии Петербургского международного экономического форума - 2023 в Санкт-Петербурге

Все помещения "Экспофорума", где пройдет ПМЭФ, обеззаразили, персонал проходит ежедневные осмотры.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
8 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

В местах, где состоятся основные мероприятия, приняли дополнительные меры безопасности.

Один из залов конгрессно-выставочного центра Экспофорум в преддверии Петербургского международного экономического форума - 2023 в Санкт-Петербурге

В местах, где состоятся основные мероприятия, приняли дополнительные меры безопасности.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
9 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

"Мы с нетерпением ждем начала форума", — сообщил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

Подготовка Петербурга к ПМЭФ-2023

"Мы с нетерпением ждем начала форума", — сообщил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
10 из 10

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит в этом году 14—17 июня.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
1 из 10

"Суверенное развитие — основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Так звучит главная тема форума.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
2 из 10

Деловая программа насчитывает полторы сотни мероприятий, в них участвуют больше тысячи модераторов и спикеров.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
3 из 10

Информационным партнером и фотохост-агентством форума выступает РИА Новости.

© РИА Новости / Фотохост-агентство
Перейти в медиабанк
4 из 10

Ключевые подготовительные и обеспечивающие мероприятия выполнены.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
5 из 10

Логистика, транспортная доступность, подготовка городской инфраструктуры к увеличенной нагрузке — все эти вопросы решены.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
6 из 10

На всех этапах подготовки и проведения ПМЭФ предусмотрены противоэпидемические меры.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
7 из 10

Все помещения "Экспофорума", где пройдет ПМЭФ, обеззаразили, персонал проходит ежедневные осмотры.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
8 из 10

В местах, где состоятся основные мероприятия, приняли дополнительные меры безопасности.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
9 из 10

"Мы с нетерпением ждем начала форума", — сообщил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
10 из 10
 
ПМЭФ-2023ЭкономикаСанкт-Петербург
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала