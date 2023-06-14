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Петербургский международный экономический форум

Петербургский международный экономический форум - РИА Новости, 14.06.2023

Петербургский международный экономический форум

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) – это ведущая мировая площадка для общения представителей деловых кругов и обсуждения ключевых... РИА Новости, 14.06.2023

2023-06-14T00:14

2023-06-14T00:14

2023-06-14T00:14

справки

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Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) – это ведущая мировая площадка для общения представителей деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, стоящих перед Россией, развивающимися рынками и миром в целом. Ежегодно форум посещают более 10 тысяч участников из России и из-за рубежа, среди которых главы государств и правительств развивающихся стран, руководители крупнейших компаний, а также ведущие мировые эксперты из числа представителей науки, средств массовой информации и гражданского общества.Основной задачей форума является поддержка конструктивного диалога, нацеленного на установление взаимопонимания и создание базы для совместных решений и действий.Инициатива проведения Петербургского экономического форума принадлежит Совету Федерации и Межпарламентской ассамблее государств участников СНГ. В мае 1997 года ее одобрил президент России.Изначально невский саммит задумывался как "Давосский форум в рамках СНГ". Главной целью форума ставилось проведение широкой дискуссии об экономическом и геополитическом развитии стран Содружества.Первый Петербургский экономический форум прошел 18-20 июня 1997 года. В нем приняли участие более 1500 человек, в том числе руководители правительств и парламентов стран СНГ, субъектов РФ, представители банковских и финансовых структур, предприниматели и общественные деятели. Основное внимание на форуме было уделено поиску новых возможностей расширения экономического сотрудничества России и других стран СНГ с финансово-промышленными структурами ведущих стран мира и усилению потока инвестиций.В 1998 году президент РФ подписал распоряжение, наделяющее Петербургский экономический форум статусом ежегодного. С 2006 года он проходит под патронатом и при участии президента РФ.В 1997-2006 годах форум проводился Межпарламентской Ассамблеей СНГ и Советом Федерации Федерального Собрания РФ при содействии правительства РФ и участии Европейского банка реконструкции и развития. С 2006 года организатором его является Министерство экономического развития РФ.Указом президента РФ от 22 января 2008 года был образован Организационный комитет по подготовке и проведению Петербургского международного экономического форума (Оргкомитет ПМЭФ).В соответствии с указом президента от 13 февраля 2020 года председателем Оргкомитета ПМЭФ является первый заместитель председателя правительства РФ Андрей Белоусов. Организационно-логистические вопросы проведения заседаний ПМЭФ курируются Фондом "Росконгресс" (до декабря 2015 года – Фонд "Петербургский международный экономический форум"). С 1997 года все форумы проходили в Таврическом дворце Санкт- Петербурга, затем – на территории выставочного комплекса Петербурга "Ленэкспо". В 2016 году ПМЭФ был перенесен на новую площадку – в Конгрессно-выставочный центр "Экспофорум", который был открыт в октябре 2014 года. Форум проходит в формате пленарных заседаний, круглых столов, выставок, презентаций инвестиционных проектов, деловых встреч и переговоров. Его рабочими языками являются русский и английский. В последние годы ПМЭФ превратился из важного внутрироссийского события в авторитетное и представительное мероприятие, получившее международное признание.В 2021 году Петербургский международный экономический форум прошел 2-5 июня.ПМЭФ-2021 стал первым и самым масштабным в мире деловым событием очного формата после вынужденного перерыва из-за пандемии коронавируса. Форум состоялся в традиционном формате с использованием современных цифровых технологий.Основная тема форума – "Снова вместе. Экономика новой реальности".Основным событием форума стало пленарное заседание 4 июня с участием президента России Владимира Путина. Приглашенные иностранные лидеры – эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани и канцлер Австрии Себастьян Курц – приняли участие в формате видеоконференции. С приветствием к участникам форума также обратились президент Аргентины Альберто Фернандес и президент Бразилии Жаир Болсонару.Государство Катар принимало участие в форуме в статусе страны-гостя, а катарская делегация стала одной из самых многочисленных на Форуме.В рамках основной программы состоялось свыше 190 мероприятий, и более 80 мероприятий были организованы на тематических площадках.Площадку форума посетили свыше 13500 участников из 141 страны, при этом порядка пяти тысяч из них были представителями российских и иностранных компаний.Работу форума освещали представители более 1000 организаций СМИ из 46 стран.На форуме было подписано более 890 соглашений на общую сумма свыше 4,266 триллиона рублей (учтены соглашения, сумма которых не является коммерческой тайной). В 2022 году юбилейный 25-й Петербургский международный экономический форум прошел 15-18 июня.Главная тема форума – "Новый мир – новые возможности". В почетном статусе страны-гостя в юбилейном мероприятии выступала Арабская Республика Египет.Центральным мероприятием форума традиционно стало пленарное заседание, в нем приняли участие президент России Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин и президент Египта Абдельфаттах Сиси адресовали присутствующим видеообращения.В рамках деловой программы форума было проведено более 200 мероприятий, охвативших широкий спектр вопросов политики, экономики, управления, развития технологий, цифровизации, экологии, социального развития.Форум посетили более 14 тысяч человек из 130 стран мира, 81 страна направила своих официальных представителей.В работе форума приняли участие 130 высокопоставленных официальных лиц на уровне вице-президентов и премьер-министров иностранных государств, глав иностранных городов и регионов, иностранных министров, руководителей парламентов, ведущих международных организаций и объединений, а также глав дипломатического корпуса.Форум посетили делегации из всех регионов России, 80 из которых возглавили руководители субъектов. Участие в форуме также приняли 1700 руководителей бизнес-компаний. Работу ПМЭФ освещали 3500 представителей СМИ из 33 стран.На форуме было подписано 695 соглашений на общую сумму 5,67 триллиона рублей (учтены соглашения, сумма которых не является коммерческой тайной).В 2023 году Петербургский международный экономический форум пройдет 14-17 июня.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

справки, фонд "петербургский международный экономический форум" (фонд), владимир путин, россия, санкт-петербург, андрей белоусов, снг, совет федерации рф, экономика