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Стас Пьеха сообщил о неприятностях в больнице - РИА Новости, 14.06.2023
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Шоубиз
 
14:48 14.06.2023 (обновлено: 15:25 14.06.2023)
https://ria.ru/20230614/pekha-1878031479.html
Стас Пьеха сообщил о неприятностях в больнице
Стас Пьеха сообщил о неприятностях в больнице - РИА Новости, 14.06.2023
Стас Пьеха сообщил о неприятностях в больнице
Эстрадный певец Стас Пьеха пожаловался на своей странице в соцсети на запреты в Боткинской больнице, куда он попал из-за проблем с сердцем. РИА Новости, 14.06.2023
2023-06-14T14:48
2023-06-14T15:25
шоубиз
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новости шоу-бизнеса
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МОСКВА, 14 июн – РИА Новости. Эстрадный певец Стас Пьеха пожаловался на своей странице в соцсети на запреты в Боткинской больнице, куда он попал из-за проблем с сердцем. "Гулять нельзя – карантин в городе. Принимать посетителей? – Даже не заикайтесь. Всех уволят, меня выгонят. Сидеть у окна не положено. А ведь сейчас бы на лавочке у входа пять минуток (посидеть – Прим. ред.) во благо всем сосудам и сердечной мышце", – написал музыкант. Стас Пьеха попал в Боткинскую больницу в начале недели. В лечебнице рассказали РИА Новости, что его состояние оценивается как тяжелое, но он может дышать самостоятельно. Позже певец вышел на связь и заявил, что "никаких глобальных проблем" с сердцем не было. Он поблагодарил коллег и поклонников за беспокойство и призвал беречь свое здоровье. Исполнитель попал в больницу не в первый раз за этот год. В марте его госпитализировали из-за осложнения, вызванного ОРЗ.
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стас пьеха, знаменитости, музыка, новости шоу-бизнеса
Шоубиз, Стас Пьеха, Знаменитости, Музыка, Новости шоу-бизнеса
Стас Пьеха сообщил о неприятностях в больнице

Госпитализированный из-за проблем с сердцем Стас Пьеха пожаловался на запреты в больнице

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкПевец Стас Пьеха
Певец Стас Пьеха - РИА Новости, 1920, 14.06.2023
© РИА Новости / Нина Зотина
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МОСКВА, 14 июн – РИА Новости. Эстрадный певец Стас Пьеха пожаловался на своей странице в соцсети на запреты в Боткинской больнице, куда он попал из-за проблем с сердцем.
© Фото : Станислав ПьехаСтас Пьеха в больнице
Стас Пьеха в больнице - РИА Новости, 1920, 14.06.2023
© Фото : Станислав Пьеха
Стас Пьеха в больнице
«
"Гулять нельзя – карантин в городе. Принимать посетителей? – Даже не заикайтесь. Всех уволят, меня выгонят. Сидеть у окна не положено. А ведь сейчас бы на лавочке у входа пять минуток (посидеть – Прим. ред.) во благо всем сосудам и сердечной мышце", – написал музыкант.
Стас Пьеха попал в Боткинскую больницу в начале недели. В лечебнице рассказали РИА Новости, что его состояние оценивается как тяжелое, но он может дышать самостоятельно.
Позже певец вышел на связь и заявил, что "никаких глобальных проблем" с сердцем не было. Он поблагодарил коллег и поклонников за беспокойство и призвал беречь свое здоровье.
Исполнитель попал в больницу не в первый раз за этот год. В марте его госпитализировали из-за осложнения, вызванного ОРЗ.
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