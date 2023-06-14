https://ria.ru/20230614/pekha-1878031479.html
Стас Пьеха сообщил о неприятностях в больнице
Стас Пьеха сообщил о неприятностях в больнице - РИА Новости, 14.06.2023
Стас Пьеха сообщил о неприятностях в больнице
Эстрадный певец Стас Пьеха пожаловался на своей странице в соцсети на запреты в Боткинской больнице, куда он попал из-за проблем с сердцем. РИА Новости, 14.06.2023
2023-06-14T14:48
2023-06-14T14:48
2023-06-14T15:25
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МОСКВА, 14 июн – РИА Новости. Эстрадный певец Стас Пьеха пожаловался на своей странице в соцсети на запреты в Боткинской больнице, куда он попал из-за проблем с сердцем. "Гулять нельзя – карантин в городе. Принимать посетителей? – Даже не заикайтесь. Всех уволят, меня выгонят. Сидеть у окна не положено. А ведь сейчас бы на лавочке у входа пять минуток (посидеть – Прим. ред.) во благо всем сосудам и сердечной мышце", – написал музыкант. Стас Пьеха попал в Боткинскую больницу в начале недели. В лечебнице рассказали РИА Новости, что его состояние оценивается как тяжелое, но он может дышать самостоятельно. Позже певец вышел на связь и заявил, что "никаких глобальных проблем" с сердцем не было. Он поблагодарил коллег и поклонников за беспокойство и призвал беречь свое здоровье. Исполнитель попал в больницу не в первый раз за этот год. В марте его госпитализировали из-за осложнения, вызванного ОРЗ.
https://ria.ru/20230511/porgina-1871128367.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
стас пьеха, знаменитости, музыка, новости шоу-бизнеса
Шоубиз, Стас Пьеха, Знаменитости, Музыка, Новости шоу-бизнеса
Стас Пьеха сообщил о неприятностях в больнице
Госпитализированный из-за проблем с сердцем Стас Пьеха пожаловался на запреты в больнице