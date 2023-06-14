https://ria.ru/20230614/pekha-1878031479.html

Стас Пьеха сообщил о неприятностях в больнице

Стас Пьеха сообщил о неприятностях в больнице - РИА Новости, 14.06.2023

Стас Пьеха сообщил о неприятностях в больнице

Эстрадный певец Стас Пьеха пожаловался на своей странице в соцсети на запреты в Боткинской больнице, куда он попал из-за проблем с сердцем. РИА Новости, 14.06.2023

2023-06-14T14:48

2023-06-14T14:48

2023-06-14T15:25

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МОСКВА, 14 июн – РИА Новости. Эстрадный певец Стас Пьеха пожаловался на своей странице в соцсети на запреты в Боткинской больнице, куда он попал из-за проблем с сердцем. "Гулять нельзя – карантин в городе. Принимать посетителей? – Даже не заикайтесь. Всех уволят, меня выгонят. Сидеть у окна не положено. А ведь сейчас бы на лавочке у входа пять минуток (посидеть – Прим. ред.) во благо всем сосудам и сердечной мышце", – написал музыкант. Стас Пьеха попал в Боткинскую больницу в начале недели. В лечебнице рассказали РИА Новости, что его состояние оценивается как тяжелое, но он может дышать самостоятельно. Позже певец вышел на связь и заявил, что "никаких глобальных проблем" с сердцем не было. Он поблагодарил коллег и поклонников за беспокойство и призвал беречь свое здоровье. Исполнитель попал в больницу не в первый раз за этот год. В марте его госпитализировали из-за осложнения, вызванного ОРЗ.

https://ria.ru/20230511/porgina-1871128367.html

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Александра Липатова

Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

стас пьеха, знаменитости, музыка, новости шоу-бизнеса