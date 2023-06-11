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Пьеха рассказал о состоянии после госпитализации в Боткинскую больницу
Пьеха рассказал о состоянии после госпитализации в Боткинскую больницу - РИА Новости, 11.06.2023
Пьеха рассказал о состоянии после госпитализации в Боткинскую больницу
Певец Стас Пьеха сообщил в социальной сети Instagram*, что по результатам проведенного обследования глобальных проблем с сердцем у него выявлено не было. РИА Новости, 11.06.2023
2023-06-11T13:37
2023-06-11T13:37
2023-06-11T13:37
шоубиз
стас пьеха
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Певец Стас Пьеха сообщил в социальной сети Instagram*, что по результатам проведенного обследования глобальных проблем с сердцем у него выявлено не было. "Я провел все анализы, которые только можно было, сердечные. Никаких глобальных проблем не показало. Что-то там по мелочам, какие-то вещи, из-за которых сильно вам переживать не надо, и мне тоже, тем более, не надо переживать", - обратился он к подписчикам. Также Пьеха поблагодарил всех, кто за него беспокоился и поддерживал. Ранее в воскресенье Пьеха был госпитализирован из-за плохого самочувствия в Боткинскую больницу в Москве. В медучреждении РИА Новости сообщили, что состояние певца оценивалось как тяжелое.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20230607/basta-1876795604.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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стас пьеха, россия, общество
Шоубиз, Стас Пьеха, Россия, Общество
Пьеха рассказал о состоянии после госпитализации в Боткинскую больницу
Стас Пьеха заявил, что результаты анализов не показали у него глобальных проблем с сердцем
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Певец Стас Пьеха сообщил в социальной сети Instagram*, что по результатам проведенного обследования глобальных проблем с сердцем у него выявлено не было.
"Я провел все анализы, которые только можно было, сердечные. Никаких глобальных проблем не показало. Что-то там по мелочам, какие-то вещи, из-за которых сильно вам переживать не надо, и мне тоже, тем более, не надо переживать", - обратился он к подписчикам.
Также Пьеха поблагодарил всех, кто за него беспокоился и поддерживал.
Ранее в воскресенье Пьеха был госпитализирован из-за плохого самочувствия в Боткинскую больницу в Москве
. В медучреждении РИА Новости сообщили, что состояние певца оценивалось как тяжелое.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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