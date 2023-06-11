https://ria.ru/20230611/pekha-1877505330.html

Пьеха рассказал о состоянии после госпитализации в Боткинскую больницу

Пьеха рассказал о состоянии после госпитализации в Боткинскую больницу - РИА Новости, 11.06.2023

Пьеха рассказал о состоянии после госпитализации в Боткинскую больницу

Певец Стас Пьеха сообщил в социальной сети Instagram*, что по результатам проведенного обследования глобальных проблем с сердцем у него выявлено не было. РИА Новости, 11.06.2023

2023-06-11T13:37

2023-06-11T13:37

2023-06-11T13:37

шоубиз

стас пьеха

россия

общество

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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Певец Стас Пьеха сообщил в социальной сети Instagram*, что по результатам проведенного обследования глобальных проблем с сердцем у него выявлено не было. "Я провел все анализы, которые только можно было, сердечные. Никаких глобальных проблем не показало. Что-то там по мелочам, какие-то вещи, из-за которых сильно вам переживать не надо, и мне тоже, тем более, не надо переживать", - обратился он к подписчикам. Также Пьеха поблагодарил всех, кто за него беспокоился и поддерживал. Ранее в воскресенье Пьеха был госпитализирован из-за плохого самочувствия в Боткинскую больницу в Москве. В медучреждении РИА Новости сообщили, что состояние певца оценивалось как тяжелое.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20230607/basta-1876795604.html

россия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

стас пьеха, россия, общество