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Стаса Пьеху госпитализировали в Боткинскую больницу
Стаса Пьеху госпитализировали в Боткинскую больницу - РИА Новости, 11.06.2023
Стаса Пьеху госпитализировали в Боткинскую больницу
Певца Стаса Пьеху госпитализировали из-за плохого самочувствия в Боткинскую больницу в Москве, сообщил артист в соцсети. РИА Новости, 11.06.2023
2023-06-11T10:11
2023-06-11T10:11
2023-06-11T15:54
шоубиз
стас пьеха
москва
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МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Певца Стаса Пьеху госпитализировали из-за плохого самочувствия в Боткинскую больницу в Москве, сообщил артист в соцсети."Неожиданно я вновь испугался за жизнь и ощутил ее несомненную ценность, хоть и понимал возможные вердикты, так как моя кардиограмма не устроила бригаду скорой помощи — меня доставили в Боткинскую больницу, где провели полный набор сердечных исследований", — написал Пьеха.Он призвал поклонников беречь сердце, спать, не перегружаться и слушать свой организм.Позже в Боткинской больнице РИА Новости рассказали, что состояние госпитализированного певца оценивается как тяжелое.При этом собеседник агентства отметил, что Пьеха дышит самостоятельно.
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РИА Новости
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стас пьеха, москва
Шоубиз, Стас Пьеха, Москва
Стаса Пьеху госпитализировали в Боткинскую больницу
Стас Пьеха сообщил, что госпитализирован в Боткинскую больницу из-за проблем с сердцем
МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Певца Стаса Пьеху госпитализировали из-за плохого самочувствия в Боткинскую больницу в Москве, сообщил артист в соцсети.
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"Неожиданно я вновь испугался за жизнь и ощутил ее несомненную ценность, хоть и понимал возможные вердикты, так как моя кардиограмма не устроила бригаду скорой помощи — меня доставили в Боткинскую больницу, где провели полный набор сердечных исследований", — написал Пьеха.
Он призвал поклонников беречь сердце, спать, не перегружаться и слушать свой организм.
Позже в Боткинской больнице РИА Новости рассказали, что состояние госпитализированного певца оценивается как тяжелое.
При этом собеседник агентства отметил, что Пьеха дышит самостоятельно.
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