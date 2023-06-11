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Стаса Пьеху госпитализировали в Боткинскую больницу - РИА Новости, 11.06.2023
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Шоубиз
 
10:11 11.06.2023 (обновлено: 15:54 11.06.2023)
https://ria.ru/20230611/pekha-1877480551.html
Стаса Пьеху госпитализировали в Боткинскую больницу
Стаса Пьеху госпитализировали в Боткинскую больницу - РИА Новости, 11.06.2023
Стаса Пьеху госпитализировали в Боткинскую больницу
Певца Стаса Пьеху госпитализировали из-за плохого самочувствия в Боткинскую больницу в Москве, сообщил артист в соцсети. РИА Новости, 11.06.2023
2023-06-11T10:11
2023-06-11T15:54
шоубиз
стас пьеха
москва
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МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Певца Стаса Пьеху госпитализировали из-за плохого самочувствия в Боткинскую больницу в Москве, сообщил артист в соцсети.&quot;Неожиданно я вновь испугался за жизнь и ощутил ее несомненную ценность, хоть и понимал возможные вердикты, так как моя кардиограмма не устроила бригаду скорой помощи — меня доставили в Боткинскую больницу, где провели полный набор сердечных исследований&quot;, — написал Пьеха.Он призвал поклонников беречь сердце, спать, не перегружаться и слушать свой организм.Позже в Боткинской больнице РИА Новости рассказали, что состояние госпитализированного певца оценивается как тяжелое.При этом собеседник агентства отметил, что Пьеха дышит самостоятельно.
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стас пьеха, москва
Шоубиз, Стас Пьеха, Москва
Стаса Пьеху госпитализировали в Боткинскую больницу

Стас Пьеха сообщил, что госпитализирован в Боткинскую больницу из-за проблем с сердцем

© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПевец Стас Пьеха
Певец Стас Пьеха - РИА Новости, 1920, 11.06.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Певец Стас Пьеха. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Певца Стаса Пьеху госпитализировали из-за плохого самочувствия в Боткинскую больницу в Москве, сообщил артист в соцсети.
«

"Неожиданно я вновь испугался за жизнь и ощутил ее несомненную ценность, хоть и понимал возможные вердикты, так как моя кардиограмма не устроила бригаду скорой помощи — меня доставили в Боткинскую больницу, где провели полный набор сердечных исследований", — написал Пьеха.

Он призвал поклонников беречь сердце, спать, не перегружаться и слушать свой организм.
Позже в Боткинской больнице РИА Новости рассказали, что состояние госпитализированного певца оценивается как тяжелое.
При этом собеседник агентства отметил, что Пьеха дышит самостоятельно.
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