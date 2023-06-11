https://ria.ru/20230611/pekha-1877480551.html

Стаса Пьеху госпитализировали в Боткинскую больницу

Стаса Пьеху госпитализировали в Боткинскую больницу - РИА Новости, 11.06.2023

Стаса Пьеху госпитализировали в Боткинскую больницу

Певца Стаса Пьеху госпитализировали из-за плохого самочувствия в Боткинскую больницу в Москве, сообщил артист в соцсети. РИА Новости, 11.06.2023

2023-06-11T10:11

2023-06-11T10:11

2023-06-11T15:54

шоубиз

стас пьеха

москва

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0b/1877495218_0:115:2764:1670_1920x0_80_0_0_8f9add8aa8f812af5b642fb025810766.jpg

МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Певца Стаса Пьеху госпитализировали из-за плохого самочувствия в Боткинскую больницу в Москве, сообщил артист в соцсети."Неожиданно я вновь испугался за жизнь и ощутил ее несомненную ценность, хоть и понимал возможные вердикты, так как моя кардиограмма не устроила бригаду скорой помощи — меня доставили в Боткинскую больницу, где провели полный набор сердечных исследований", — написал Пьеха.Он призвал поклонников беречь сердце, спать, не перегружаться и слушать свой организм.Позже в Боткинской больнице РИА Новости рассказали, что состояние госпитализированного певца оценивается как тяжелое.При этом собеседник агентства отметил, что Пьеха дышит самостоятельно.

https://radiosputnik.ria.ru/20220427/pekha-1785747845.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

стас пьеха, москва