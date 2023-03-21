Стас Пьеха рассказал, почему оказался в больнице
Певец Стас Пьеха рассказал в своей соцсети, почему оказался в больнице
МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Певец Стас Пьеха рассказал в своей соцсети, почему оказался в больнице. По его словам, самочувствие ухудшилось на фоне ОРЗ.
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"Было сначала легкое ОРЗ, потом на два дня отпустило. И далее было усиление симптомов со всеми вытекающими (дыхательных путей)", – подписал публикацию артист.
Скриншот публикации Стаса Пьехи в социальной сети
Скриншот публикации Стаса Пьехи в социальной сети
Он отметил, что его состояние не вызвало беспокойства у врачей.
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"Сейчас делаю все тесты и прохожу квалифицированное лечение. Мое состояние у врачей не вызывает беспокойств, двигаемся по врачебному плану", – добавил исполнитель.
Поклонники артиста пожелали ему скорейшего выздоровления.
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"Стас, будь здоров!", "Пусть у вас все будет хорошо!", "Выздоравливай поскорее!", "Не болеть! Держать хвост пистолетом!" – отреагировали подписчики.
Ранее Пьеха выложил видео из больницы. Он показал подписчикам, что лежит под капельницей. По словам музыканта, причиной произошедшего стал коронавирус.