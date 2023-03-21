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Стас Пьеха рассказал, почему оказался в больнице - РИА Новости, 21.03.2023
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Шоубиз
 
18:24 21.03.2023 (обновлено: 21:08 21.03.2023)
https://ria.ru/20230321/pekha-1859544534.html
Стас Пьеха рассказал, почему оказался в больнице
Стас Пьеха рассказал, почему оказался в больнице - РИА Новости, 21.03.2023
Стас Пьеха рассказал, почему оказался в больнице
Певец Стас Пьеха рассказал в своей соцсети, почему оказался в больнице. По его словам, самочувствие ухудшилось на фоне ОРЗ. РИА Новости, 21.03.2023
2023-03-21T18:24
2023-03-21T21:08
шоубиз
стас пьеха
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шоу-бизнес
звезды
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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Певец Стас Пьеха рассказал в своей соцсети, почему оказался в больнице. По его словам, самочувствие ухудшилось на фоне ОРЗ. Он отметил, что его состояние не вызвало беспокойства у врачей. Поклонники артиста пожелали ему скорейшего выздоровления.Ранее Пьеха выложил видео из больницы. Он показал подписчикам, что лежит под капельницей. По словам музыканта, причиной произошедшего стал коронавирус.
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стас пьеха, знаменитости, шоу-бизнес, звезды
Шоубиз, Стас Пьеха, Знаменитости, Шоу-бизнес, звезды
Стас Пьеха рассказал, почему оказался в больнице

Певец Стас Пьеха рассказал в своей соцсети, почему оказался в больнице

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкПевец Стас Пьеха
Певец Стас Пьеха - РИА Новости, 1920, 21.03.2023
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Певец Стас Пьеха рассказал в своей соцсети, почему оказался в больнице. По его словам, самочувствие ухудшилось на фоне ОРЗ.
«

"Было сначала легкое ОРЗ, потом на два дня отпустило. И далее было усиление симптомов со всеми вытекающими (дыхательных путей)", – подписал публикацию артист.

Скриншот публикации Стаса Пьехи в социальной сети
Скриншот публикации Стаса Пьехи в социальной сети
Скриншот публикации Стаса Пьехи в социальной сети
Он отметил, что его состояние не вызвало беспокойства у врачей.
«
"Сейчас делаю все тесты и прохожу квалифицированное лечение. Мое состояние у врачей не вызывает беспокойств, двигаемся по врачебному плану", – добавил исполнитель.
Поклонники артиста пожелали ему скорейшего выздоровления.
«
"Стас, будь здоров!", "Пусть у вас все будет хорошо!", "Выздоравливай поскорее!", "Не болеть! Держать хвост пистолетом!" – отреагировали подписчики.
Ранее Пьеха выложил видео из больницы. Он показал подписчикам, что лежит под капельницей. По словам музыканта, причиной произошедшего стал коронавирус.
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"У меня текут слезы от головной боли": Оксану Самойлову забрали в больницу
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