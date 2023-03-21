https://ria.ru/20230321/pekha-1859544534.html

Стас Пьеха рассказал, почему оказался в больнице

Стас Пьеха рассказал, почему оказался в больнице - РИА Новости, 21.03.2023

Стас Пьеха рассказал, почему оказался в больнице

Певец Стас Пьеха рассказал в своей соцсети, почему оказался в больнице. По его словам, самочувствие ухудшилось на фоне ОРЗ. РИА Новости, 21.03.2023

2023-03-21T18:24

2023-03-21T18:24

2023-03-21T21:08

шоубиз

стас пьеха

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шоу-бизнес

звезды

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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Певец Стас Пьеха рассказал в своей соцсети, почему оказался в больнице. По его словам, самочувствие ухудшилось на фоне ОРЗ. Он отметил, что его состояние не вызвало беспокойства у врачей. Поклонники артиста пожелали ему скорейшего выздоровления.Ранее Пьеха выложил видео из больницы. Он показал подписчикам, что лежит под капельницей. По словам музыканта, причиной произошедшего стал коронавирус.

https://ria.ru/20230315/samoylova-1857965001.html

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2023

Александра Липатова

Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

стас пьеха, знаменитости, шоу-бизнес, звезды