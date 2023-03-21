https://ria.ru/20230321/pekha-1859428367.html

Стас Пьеха попал в больницу

Стас Пьеха попал в больницу - РИА Новости, 21.03.2023

Стас Пьеха попал в больницу

Певец Стас Пьеха оказался в больнице. Исполнитель хитов "На ладони линия" и "Одна звезда" поделился кадрами из палаты в своей соцсети. РИА Новости, 21.03.2023

2023-03-21T13:36

2023-03-21T13:36

2023-03-21T21:08

шоубиз

стас пьеха

знаменитости

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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Певец Стас Пьеха оказался в больнице. Исполнитель хитов "На ладони линия" и "Одна звезда" поделился кадрами из палаты в своей соцсети. На видео артист показывает подписчикам, что лежит под капельницей. По словам музыканта, его госпитализировали из-за коронавируса. Однако пока неизвестно: заболел ли певец COVID-19, или лечится от последствий перенесенной болезни в прошлом году. Тогда же Пьеха жаловался на здоровье в Сети. По словам артиста, у него начались проблемы с суставами. Музыкант старается вести здоровый образ жизни и оказался от некоторых вредных привычек.

https://ria.ru/20210813/anketa-1744553221.html

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Александра Липатова

Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

стас пьеха, знаменитости