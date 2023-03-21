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Стас Пьеха попал в больницу - РИА Новости, 21.03.2023
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Шоубиз
 
13:36 21.03.2023 (обновлено: 21:08 21.03.2023)
https://ria.ru/20230321/pekha-1859428367.html
Стас Пьеха попал в больницу
Стас Пьеха попал в больницу - РИА Новости, 21.03.2023
Стас Пьеха попал в больницу
Певец Стас Пьеха оказался в больнице. Исполнитель хитов "На ладони линия" и "Одна звезда" поделился кадрами из палаты в своей соцсети. РИА Новости, 21.03.2023
2023-03-21T13:36
2023-03-21T21:08
шоубиз
стас пьеха
знаменитости
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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Певец Стас Пьеха оказался в больнице. Исполнитель хитов "На ладони линия" и "Одна звезда" поделился кадрами из палаты в своей соцсети. На видео артист показывает подписчикам, что лежит под капельницей. По словам музыканта, его госпитализировали из-за коронавируса. Однако пока неизвестно: заболел ли певец COVID-19, или лечится от последствий перенесенной болезни в прошлом году. Тогда же Пьеха жаловался на здоровье в Сети. По словам артиста, у него начались проблемы с суставами. Музыкант старается вести здоровый образ жизни и оказался от некоторых вредных привычек.
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стас пьеха, знаменитости
Шоубиз, Стас Пьеха, Знаменитости
Стас Пьеха попал в больницу

Певец Стас Пьеха рассказал в Сети, что находится в больнице из-за коронавируса

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкПевец Стас Пьеха
Певец Стас Пьеха - РИА Новости, 1920, 21.03.2023
© РИА Новости / Нина Зотина
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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Певец Стас Пьеха оказался в больнице. Исполнитель хитов "На ладони линия" и "Одна звезда" поделился кадрами из палаты в своей соцсети.
На видео артист показывает подписчикам, что лежит под капельницей. По словам музыканта, его госпитализировали из-за коронавируса.
© @wolfiehaКадр видео, опубликованного Стасом Пьехой
Кадр видео, опубликованного Стасом Пьехой
© @wolfieha
Кадр видео, опубликованного Стасом Пьехой
«

"Вот такие весенние новости. Никто не умирает, но корону тоже никто не отменял. Лечимся, все окей. Двигаемся дальше. Всем добра и прекрасной весны!" – говорит Пьеха.

Однако пока неизвестно: заболел ли певец COVID-19, или лечится от последствий перенесенной болезни в прошлом году. Тогда же Пьеха жаловался на здоровье в Сети. По словам артиста, у него начались проблемы с суставами.
Музыкант старается вести здоровый образ жизни и оказался от некоторых вредных привычек.
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