https://ria.ru/20230614/novocherkasskaya_gres-1878105812.html
Новочеркасская ГРЭС
Новочеркасская ГРЭС - РИА Новости, 14.06.2023
Новочеркасская ГРЭС
Новочеркасская ГРЭС – одна из крупнейших тепловых электростанций Объединенной энергетической системы Юга. РИА Новости, 14.06.2023
2023-06-14T16:43
2023-06-14T16:43
2023-06-14T16:43
справки
россия
новочеркасск
василий голубев
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Новочеркасская ГРЭС – одна из крупнейших тепловых электростанций Объединенной энергетической системы Юга.Установленная электрическая мощность составляет 2229 МВт, установленная тепловая мощность – 60 Гкал/ч.Расположена в городе Новочеркасске, в 53 километрах от Ростова-на-Дону. Наряду с Ростовской АЭС, является основной базовой электростанцией в Ростовской энергосистеме.Совет Министров СССР вынес постановление о строительстве Новочеркасской ГРЭС 4 февраля 1952 года. 30 июня 1965 года Государственной комиссией был подписан акт ввода в эксплуатацию первого энергоблока Новочеркасской ГРЭС. В течение последующих семи лет были смонтированы остальные семь энергоблоков – по одному в год. 28 декабря 1972 года ГРЭС вышла на проектную мощность. Уже в 1975 году выработка электроэнергии превысила проектную – 14,4 миллиарда кВт/ч, и составила 14,747 миллиарда кВт/ч."События перестройки" отрицательно отразились на Новочеркасской ГРЭС из-за прекращения централизованных поставок, разрыва хозяйственных связей, роста цен и неплатежей, падения потребности в электроэнергии. К 2000 году износ оборудования ГРЭС составлял 85%.21 апреля 2000 года состоялось заседание рабочей группы РАО "ЕЭС России" по рассмотрению вопросов технического перевооружения Новочеркасской ГРЭС, на котором было принято решение по продлению сроков эксплуатации оборудования электростанции с учетом поэтапной модернизации.24 декабря 2004 года в процессе реформирования отрасли Новочеркасская ГРЭС была включена в состав ОАО "Оптовая генерирующая компания № 6".1 ноября 2011 года в результате завершения реорганизации Новочеркасская ГРЭС была включена в состав ОАО "Оптовая генерирующая компания № 2".В настоящее время в составе станции семь кондесационных пылеугольных паросиловых энергоблоков с возможностью отпуска тепла потребителям и пылеугольный паросиловой блок станции №9. Его особенность – котел с циркулирующим кипящим слоем, позволяющий обеспечить европейские требования к экологической безопасности объекта.Основные виды топлива: уголь и природный газ. Резервное топливо – мазут.В 2019 году правительство РФ приняло решение, что Новочеркасская ГРЭС будет работать до 2025 года в режиме вынужденной генерации.В последние годы эксперты отмечали, что семь энергоблоков ГРЭС до определенной степени исчерпали свой технологический ресурс.2 июля 2021 года правительство РФ в рамках модернизации тепловых электростанций России с применением инновационного энергетического оборудования утвердило проекты строительства двух парогазовых энергоблоков Новочеркасской ГРЭС установленной мощностью 165 МВт и 324 МВт с вводом в 2027-2029 годах.По итогам 2021 года Новочеркасская ГРЭС выработала 7 897,1 миллиона кВт/ч.14 июня 2023 года в 13.41 мск на Новочеркасской ГРЭС произошел пожар на площади 200 "квадратов". По предварительной информации, загорелась кровля на 6-м энергоблоке. В 14.50 открытое горение было ликвидировано. В результате ЧП пострадали три сотрудника станции, они были госпитализированы. Губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил в Telegram-канале, что возможной причиной пожара на Новочеркасской ГРЭС в Ростовской области специалисты называют возгорание газа в ходе технологических работ на станции. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
справки, россия, новочеркасск, василий голубев
Справки, Россия, Новочеркасск, Василий Голубев
Новочеркасская ГРЭС
– одна из крупнейших тепловых электростанций Объединенной энергетической системы Юга.
Установленная электрическая мощность составляет 2229 МВт, установленная тепловая мощность – 60 Гкал/ч.
Расположена
в городе Новочеркасске, в 53 километрах от Ростова-на-Дону. Наряду с Ростовской АЭС, является основной базовой электростанцией в Ростовской энергосистеме.
Совет Министров СССР вынес постановление
о строительстве Новочеркасской ГРЭС 4 февраля 1952 года. 30 июня 1965 года Государственной комиссией был подписан акт ввода в эксплуатацию первого энергоблока Новочеркасской ГРЭС. В течение последующих семи лет были смонтированы остальные семь энергоблоков – по одному в год. 28 декабря 1972 года ГРЭС вышла на проектную мощность. Уже в 1975 году выработка электроэнергии превысила проектную – 14,4 миллиарда кВт/ч, и составила 14,747 миллиарда кВт/ч.
"События перестройки" отрицательно отразились на Новочеркасской ГРЭС из-за прекращения централизованных поставок, разрыва хозяйственных связей, роста цен и неплатежей, падения потребности в электроэнергии. К 2000 году износ оборудования ГРЭС составлял 85%.
21 апреля 2000 года состоялось заседание рабочей группы РАО "ЕЭС России" по рассмотрению вопросов технического перевооружения Новочеркасской ГРЭС, на котором было принято решение по продлению сроков эксплуатации оборудования электростанции с учетом поэтапной модернизации.
24 декабря 2004 года в процессе реформирования отрасли Новочеркасская ГРЭС была включена в состав ОАО "Оптовая генерирующая компания № 6".
1 ноября 2011 года в результате завершения реорганизации Новочеркасская ГРЭС была включена в состав ОАО "Оптовая генерирующая компания № 2".
В настоящее время в составе станции
семь кондесационных пылеугольных паросиловых энергоблоков с возможностью отпуска тепла потребителям и пылеугольный паросиловой блок станции №9. Его особенность – котел с циркулирующим кипящим слоем, позволяющий обеспечить европейские требования к экологической безопасности объекта.
Основные виды топлива: уголь и природный газ. Резервное топливо – мазут.
В 2019 году правительство РФ приняло решение
, что Новочеркасская ГРЭС будет работать до 2025 года в режиме вынужденной генерации.
В последние годы эксперты отмечали, что семь энергоблоков ГРЭС до определенной степени исчерпали свой технологический ресурс.
2 июля 2021 года правительство РФ в рамках модернизации
тепловых электростанций России с применением инновационного энергетического оборудования утвердило проекты строительства двух парогазовых энергоблоков Новочеркасской ГРЭС установленной мощностью 165 МВт и 324 МВт с вводом в 2027-2029 годах.
По итогам 2021 года Новочеркасская ГРЭС выработала 7 897,1 миллиона кВт/ч.
14 июня 2023 года в 13.41 мск на Новочеркасской ГРЭС произошел пожар
на площади 200 "квадратов". По предварительной информации, загорелась кровля на 6-м энергоблоке. В 14.50 открытое горение было ликвидировано. В результате ЧП пострадали
три сотрудника станции, они были госпитализированы.
Губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил
в Telegram-канале, что возможной причиной пожара на Новочеркасской ГРЭС в Ростовской области специалисты называют возгорание газа в ходе технологических работ на станции.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников