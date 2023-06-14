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Открытое горение на Новочеркасской ГРЭС ликвидировали - РИА Новости, 14.06.2023
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15:09 14.06.2023
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Открытое горение на Новочеркасской ГРЭС ликвидировали
Открытое горение на Новочеркасской ГРЭС ликвидировали - РИА Новости, 14.06.2023
Открытое горение на Новочеркасской ГРЭС ликвидировали
Открытое горение на Новочеркасской ГРЭС ликвидировано, работников эвакуировали, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по Ростовской области. РИА Новости, 14.06.2023
2023-06-14T15:09
2023-06-14T15:09
происшествия
ростовская область
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 июн - РИА Новости. Открытое горение на Новочеркасской ГРЭС ликвидировано, работников эвакуировали, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по Ростовской области. Пожар произошел на Новочеркасской ГРЭС на площади 200 "квадратов" в 13.41 мск. По предварительной информации, загорелась кровля на 6-м энергоблоке. "В 14.50 ликвидация открытого горения", - сказал он, добавив, что проведена эвакуация работников.
ростовская область
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происшествия, ростовская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Ростовская область, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Открытое горение на Новочеркасской ГРЭС ликвидировали

Открытое горение на Новочеркасской ГРЭС ликвидировали, сотрудников эвакуировали

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкСотрудник пожарной охраны МЧС России
Сотрудник пожарной охраны МЧС России - РИА Новости, 1920, 14.06.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Сотрудник пожарной охраны МЧС России. Архивное фото
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 июн - РИА Новости. Открытое горение на Новочеркасской ГРЭС ликвидировано, работников эвакуировали, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по Ростовской области.
Пожар произошел на Новочеркасской ГРЭС на площади 200 "квадратов" в 13.41 мск. По предварительной информации, загорелась кровля на 6-м энергоблоке.
"В 14.50 ликвидация открытого горения", - сказал он, добавив, что проведена эвакуация работников.
 
ПроисшествияРостовская областьРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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