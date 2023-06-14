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Открытое горение на Новочеркасской ГРЭС ликвидировали

Открытое горение на Новочеркасской ГРЭС ликвидировали - РИА Новости, 14.06.2023

Открытое горение на Новочеркасской ГРЭС ликвидировали

Открытое горение на Новочеркасской ГРЭС ликвидировано, работников эвакуировали, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по Ростовской области. РИА Новости, 14.06.2023

2023-06-14T15:09

2023-06-14T15:09

2023-06-14T15:09

происшествия

ростовская область

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 июн - РИА Новости. Открытое горение на Новочеркасской ГРЭС ликвидировано, работников эвакуировали, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по Ростовской области. Пожар произошел на Новочеркасской ГРЭС на площади 200 "квадратов" в 13.41 мск. По предварительной информации, загорелась кровля на 6-м энергоблоке. "В 14.50 ликвидация открытого горения", - сказал он, добавив, что проведена эвакуация работников.

ростовская область

россия

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2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, ростовская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)