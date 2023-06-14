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Губернатор назвал возможную причину пожара на Новочеркасской ГРЭС

Губернатор назвал возможную причину пожара на Новочеркасской ГРЭС - РИА Новости, 14.06.2023

Губернатор назвал возможную причину пожара на Новочеркасской ГРЭС

Возможной причиной пожара на Новочеркасской ГРЭС в Ростовской области специалисты называют возгорание газа в ходе технологических работ на станции, сообщил в... РИА Новости, 14.06.2023

2023-06-14T15:43

2023-06-14T15:43

2023-06-14T15:52

происшествия

ростовская область

василий голубев

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ВОЛГОГРАД, 14 июн – РИА Новости. Возможной причиной пожара на Новочеркасской ГРЭС в Ростовской области специалисты называют возгорание газа в ходе технологических работ на станции, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Василий Голубев. По предварительной информации, загорелась кровля на 6-м энергоблоке. В 14.50 (совпадает с мск) открытое горение было ликвидировано. Площадь пожара - 200 квадратных метров. Угрозы распространения огня нет, 150 сотрудников ГРЭС были эвакуированы. По данным МЧС, пострадавших нет."Информация о взрыве не подтверждается. Возможной причиной специалисты называют возгорание газа в ходе технологических работ на станции", - сообщил Голубев в своем Telegram-канале.В пресс-службе станции сообщили, что на данный момент электростанция не осуществляет отпуск электроэнергии в единую энергосистему, причины пожара выясняются.По данным ГУ МЧС, причиной пожара могло стать нарушение технологического процесса. "При проведении плановых работ произошел выброс газовой воздушной смеси с последующим горением. Внешнее воздействия исключено", - заявил начальник регионального главка МЧС Сергей Филиппов на видео, распространенном пресс-службой ведомства.

ростовская область

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Работа спасателей на места возгорания на Новочеркасской ГРЭС Три сотрудника Новочеркасской ГРЭС пострадали от возгорания на станции, сообщил губернатор. Работа ГРЭС приостановлена, для потребителей в регионе будут введены временные ограничения электроснабжения. 2023-06-14T15:43 true PT0M16S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, ростовская область, василий голубев, видео