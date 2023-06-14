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Губернатор назвал возможную причину пожара на Новочеркасской ГРЭС
Губернатор назвал возможную причину пожара на Новочеркасской ГРЭС - РИА Новости, 14.06.2023
Губернатор назвал возможную причину пожара на Новочеркасской ГРЭС
Возможной причиной пожара на Новочеркасской ГРЭС в Ростовской области специалисты называют возгорание газа в ходе технологических работ на станции, сообщил в... РИА Новости, 14.06.2023
2023-06-14T15:43
2023-06-14T15:43
2023-06-14T15:52
происшествия
ростовская область
василий голубев
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ВОЛГОГРАД, 14 июн – РИА Новости. Возможной причиной пожара на Новочеркасской ГРЭС в Ростовской области специалисты называют возгорание газа в ходе технологических работ на станции, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Василий Голубев. По предварительной информации, загорелась кровля на 6-м энергоблоке. В 14.50 (совпадает с мск) открытое горение было ликвидировано. Площадь пожара - 200 квадратных метров. Угрозы распространения огня нет, 150 сотрудников ГРЭС были эвакуированы. По данным МЧС, пострадавших нет."Информация о взрыве не подтверждается. Возможной причиной специалисты называют возгорание газа в ходе технологических работ на станции", - сообщил Голубев в своем Telegram-канале.В пресс-службе станции сообщили, что на данный момент электростанция не осуществляет отпуск электроэнергии в единую энергосистему, причины пожара выясняются.По данным ГУ МЧС, причиной пожара могло стать нарушение технологического процесса. "При проведении плановых работ произошел выброс газовой воздушной смеси с последующим горением. Внешнее воздействия исключено", - заявил начальник регионального главка МЧС Сергей Филиппов на видео, распространенном пресс-службой ведомства.
ростовская область
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0e/1878079571_0:278:1682:1540_1920x0_80_0_0_e269529c2e49e80785aebd5c7ba49e8b.jpg
Работа спасателей на места возгорания на Новочеркасской ГРЭС
Три сотрудника Новочеркасской ГРЭС пострадали от возгорания на станции, сообщил губернатор.
Работа ГРЭС приостановлена, для потребителей в регионе будут введены временные ограничения электроснабжения.
2023-06-14T15:43
true
PT0M16S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, ростовская область, василий голубев, видео
Происшествия, Ростовская область, Василий Голубев
Губернатор назвал возможную причину пожара на Новочеркасской ГРЭС
Губернатор Голубев: возгорание газа могло стать причиной пожара на Новочеркасской ГРЭС
ВОЛГОГРАД, 14 июн – РИА Новости.
Возможной причиной пожара на Новочеркасской ГРЭС в Ростовской области специалисты называют возгорание газа в ходе технологических работ на станции, сообщил в Telegram-канале
губернатор региона Василий Голубев.
По предварительной информации, загорелась кровля на 6-м энергоблоке. В 14.50 (совпадает с мск) открытое горение было ликвидировано. Площадь пожара - 200 квадратных метров. Угрозы распространения огня нет, 150 сотрудников ГРЭС были эвакуированы. По данным МЧС, пострадавших нет.
«
"Информация о взрыве не подтверждается. Возможной причиной специалисты называют возгорание газа в ходе технологических работ на станции", - сообщил Голубев в своем Telegram-канале.
В пресс-службе станции сообщили, что на данный момент электростанция не осуществляет отпуск электроэнергии в единую энергосистему, причины пожара выясняются.
По данным ГУ МЧС, причиной пожара могло стать нарушение технологического процесса. "При проведении плановых работ произошел выброс газовой воздушной смеси с последующим горением. Внешнее воздействия исключено", - заявил начальник регионального главка МЧС Сергей Филиппов на видео, распространенном пресс-службой ведомства.