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Губернатор рассказал о пострадавших при пожаре на Новочеркасской ГРЭС
Губернатор рассказал о пострадавших при пожаре на Новочеркасской ГРЭС - РИА Новости, 14.06.2023
Губернатор рассказал о пострадавших при пожаре на Новочеркасской ГРЭС
Три сотрудника Новочеркасской ГРЭС пострадали от возгорания на станции в Ростовской области, они госпитализированы, сообщил в Telegram-канале губернатор региона РИА Новости, 14.06.2023
2023-06-14T15:31
2023-06-14T15:31
2023-06-14T15:41
происшествия
ростовская область
василий голубев
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КРАСНОДАР, 14 июн - РИА Новости. Три сотрудника Новочеркасской ГРЭС пострадали от возгорания на станции в Ростовской области, они госпитализированы, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Василий Голубев.Пожар произошел на Новочеркасской ГРЭС на площади 200 "квадратов" в 13.41 мск. По предварительной информации, загорелась кровля на 6-м энергоблоке. В 14.50 открытое горение было ликвидировано."От возгорания пострадали три сотрудника станции, они госпитализированы", - написал Голубев.
ростовская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, ростовская область, василий голубев
Происшествия, Ростовская область, Василий Голубев
Губернатор рассказал о пострадавших при пожаре на Новочеркасской ГРЭС
Губернатор Голубев: три сотрудника пострадали при возгорании на Новочеркасской ГРЭС