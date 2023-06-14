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Губернатор рассказал о пострадавших при пожаре на Новочеркасской ГРЭС - РИА Новости, 14.06.2023
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15:31 14.06.2023 (обновлено: 15:41 14.06.2023)
https://ria.ru/20230614/pozhar-1878078348.html
Губернатор рассказал о пострадавших при пожаре на Новочеркасской ГРЭС
Губернатор рассказал о пострадавших при пожаре на Новочеркасской ГРЭС - РИА Новости, 14.06.2023
Губернатор рассказал о пострадавших при пожаре на Новочеркасской ГРЭС
Три сотрудника Новочеркасской ГРЭС пострадали от возгорания на станции в Ростовской области, они госпитализированы, сообщил в Telegram-канале губернатор региона РИА Новости, 14.06.2023
2023-06-14T15:31
2023-06-14T15:41
происшествия
ростовская область
василий голубев
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КРАСНОДАР, 14 июн - РИА Новости. Три сотрудника Новочеркасской ГРЭС пострадали от возгорания на станции в Ростовской области, они госпитализированы, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Василий Голубев.Пожар произошел на Новочеркасской ГРЭС на площади 200 "квадратов" в 13.41 мск. По предварительной информации, загорелась кровля на 6-м энергоблоке. В 14.50 открытое горение было ликвидировано."От возгорания пострадали три сотрудника станции, они госпитализированы", - написал Голубев.
ростовская область
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происшествия, ростовская область, василий голубев
Происшествия, Ростовская область, Василий Голубев
Губернатор рассказал о пострадавших при пожаре на Новочеркасской ГРЭС

Губернатор Голубев: три сотрудника пострадали при возгорании на Новочеркасской ГРЭС

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкСкорая помощь
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 14.06.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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КРАСНОДАР, 14 июн - РИА Новости. Три сотрудника Новочеркасской ГРЭС пострадали от возгорания на станции в Ростовской области, они госпитализированы, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Василий Голубев.
Пожар произошел на Новочеркасской ГРЭС на площади 200 "квадратов" в 13.41 мск. По предварительной информации, загорелась кровля на 6-м энергоблоке. В 14.50 открытое горение было ликвидировано.
"От возгорания пострадали три сотрудника станции, они госпитализированы", - написал Голубев.
 
ПроисшествияРостовская областьВасилий Голубев
 
 
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