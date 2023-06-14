https://ria.ru/20230614/pozhar-1878078348.html

Губернатор рассказал о пострадавших при пожаре на Новочеркасской ГРЭС

Губернатор рассказал о пострадавших при пожаре на Новочеркасской ГРЭС - РИА Новости, 14.06.2023

Губернатор рассказал о пострадавших при пожаре на Новочеркасской ГРЭС

Три сотрудника Новочеркасской ГРЭС пострадали от возгорания на станции в Ростовской области, они госпитализированы, сообщил в Telegram-канале губернатор региона РИА Новости, 14.06.2023

2023-06-14T15:31

2023-06-14T15:31

2023-06-14T15:41

происшествия

ростовская область

василий голубев

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КРАСНОДАР, 14 июн - РИА Новости. Три сотрудника Новочеркасской ГРЭС пострадали от возгорания на станции в Ростовской области, они госпитализированы, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Василий Голубев.Пожар произошел на Новочеркасской ГРЭС на площади 200 "квадратов" в 13.41 мск. По предварительной информации, загорелась кровля на 6-м энергоблоке. В 14.50 открытое горение было ликвидировано."От возгорания пострадали три сотрудника станции, они госпитализированы", - написал Голубев.

ростовская область

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, ростовская область, василий голубев