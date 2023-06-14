https://ria.ru/20230614/myanma-1878075935.html

Мьянма запустит прямое авиасообщение с Москвой и Новосибирском в июле

Мьянма запустит прямое авиасообщение с Москвой и Новосибирском в июле - РИА Новости, 14.06.2023

Мьянма запустит прямое авиасообщение с Москвой и Новосибирском в июле

Первый прямой рейс между Россией и Мьянмой будет запущен в июле этого года, заявил в интервью РИА Новости в рамках ПМЭФ-2023 вице-премьер и министр... РИА Новости, 14.06.2023

2023-06-14T15:27

2023-06-14T15:27

2023-06-14T15:27

туризм

россия

мьянма

москва

новости - туризм

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/07/1863725575_0:313:3000:2001_1920x0_80_0_0_86425d467f1b401e035c8e7b56317bc3.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 июн - РИА Новости. Первый прямой рейс между Россией и Мьянмой будет запущен в июле этого года, заявил в интервью РИА Новости в рамках ПМЭФ-2023 вице-премьер и министр внешнеэкономических связей Мьянмы Кан Зо. "Первый прямой рейс между Россией и Мьянмой будет запущен в следующем месяце, его будет выполнять авиакомпания Myanmar Airways International. Рейс будет выполняться один раз в неделю из Янгона и Мандалая в Москву и Новосибирск", - сообщил Кан Зо на полях форума в Санкт-Петербурге. Вице-премьер добавил, что "россиян очень ждут в Мьянме". "Скоро мы презентуем программу "Russia Friendship Program" (Программа дружбы с Россией - ред.) Ее представлением занимается наше министерство туризма. Эта программа будет включать в себя организацию туризма из России в Мьянму", - добавил собеседник агентства. По его словам, Мьянма также надеется на принятие властями России решения об отмене виз для мьянманцев в качестве ответного жеста. С 2022 года визы в Мьянму для россиян отменены. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) пройдет 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.

https://ria.ru/20230614/myanma-1878061999.html

россия

мьянма

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, мьянма, москва, новости - туризм