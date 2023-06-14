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Мьянма запустит прямое авиасообщение с Москвой и Новосибирском в июле - РИА Новости, 14.06.2023
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Туризм
 
15:27 14.06.2023
https://ria.ru/20230614/myanma-1878075935.html
Мьянма запустит прямое авиасообщение с Москвой и Новосибирском в июле
Мьянма запустит прямое авиасообщение с Москвой и Новосибирском в июле - РИА Новости, 14.06.2023
Мьянма запустит прямое авиасообщение с Москвой и Новосибирском в июле
Первый прямой рейс между Россией и Мьянмой будет запущен в июле этого года, заявил в интервью РИА Новости в рамках ПМЭФ-2023 вице-премьер и министр... РИА Новости, 14.06.2023
2023-06-14T15:27
2023-06-14T15:27
туризм
россия
мьянма
москва
новости - туризм
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 июн - РИА Новости. Первый прямой рейс между Россией и Мьянмой будет запущен в июле этого года, заявил в интервью РИА Новости в рамках ПМЭФ-2023 вице-премьер и министр внешнеэкономических связей Мьянмы Кан Зо. "Первый прямой рейс между Россией и Мьянмой будет запущен в следующем месяце, его будет выполнять авиакомпания Myanmar Airways International. Рейс будет выполняться один раз в неделю из Янгона и Мандалая в Москву и Новосибирск", - сообщил Кан Зо на полях форума в Санкт-Петербурге. Вице-премьер добавил, что "россиян очень ждут в Мьянме". "Скоро мы презентуем программу "Russia Friendship Program" (Программа дружбы с Россией - ред.) Ее представлением занимается наше министерство туризма. Эта программа будет включать в себя организацию туризма из России в Мьянму", - добавил собеседник агентства. По его словам, Мьянма также надеется на принятие властями России решения об отмене виз для мьянманцев в качестве ответного жеста. С 2022 года визы в Мьянму для россиян отменены. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) пройдет 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
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россия, мьянма, москва, новости - туризм
Туризм, Россия, Мьянма, Москва, Новости - Туризм
Мьянма запустит прямое авиасообщение с Москвой и Новосибирском в июле

Вице-премьер Мьянмы: страна запустит прямое авиасообщение с Москвой и Новосибирском в июле

© iStock.com / f11photoПагода Суле в Янгоне, Мьянма
Пагода Суле в Янгоне, Мьянма - РИА Новости, 1920, 14.06.2023
© iStock.com / f11photo
Пагода Суле в Янгоне, Мьянма. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 июн - РИА Новости. Первый прямой рейс между Россией и Мьянмой будет запущен в июле этого года, заявил в интервью РИА Новости в рамках ПМЭФ-2023 вице-премьер и министр внешнеэкономических связей Мьянмы Кан Зо.
"Первый прямой рейс между Россией и Мьянмой будет запущен в следующем месяце, его будет выполнять авиакомпания Myanmar Airways International. Рейс будет выполняться один раз в неделю из Янгона и Мандалая в Москву и Новосибирск", - сообщил Кан Зо на полях форума в Санкт-Петербурге.
Вице-премьер добавил, что "россиян очень ждут в Мьянме".
"Скоро мы презентуем программу "Russia Friendship Program" (Программа дружбы с Россией - ред.) Ее представлением занимается наше министерство туризма. Эта программа будет включать в себя организацию туризма из России в Мьянму", - добавил собеседник агентства.
По его словам, Мьянма также надеется на принятие властями России решения об отмене виз для мьянманцев в качестве ответного жеста. С 2022 года визы в Мьянму для россиян отменены.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) пройдет 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
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