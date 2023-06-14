https://ria.ru/20230614/myanma-1878075935.html
Мьянма запустит прямое авиасообщение с Москвой и Новосибирском в июле
Мьянма запустит прямое авиасообщение с Москвой и Новосибирском в июле - РИА Новости, 14.06.2023
Мьянма запустит прямое авиасообщение с Москвой и Новосибирском в июле
Первый прямой рейс между Россией и Мьянмой будет запущен в июле этого года, заявил в интервью РИА Новости в рамках ПМЭФ-2023 вице-премьер и министр... РИА Новости, 14.06.2023
2023-06-14T15:27
2023-06-14T15:27
2023-06-14T15:27
туризм
россия
мьянма
москва
новости - туризм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/07/1863725575_0:313:3000:2001_1920x0_80_0_0_86425d467f1b401e035c8e7b56317bc3.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 июн - РИА Новости. Первый прямой рейс между Россией и Мьянмой будет запущен в июле этого года, заявил в интервью РИА Новости в рамках ПМЭФ-2023 вице-премьер и министр внешнеэкономических связей Мьянмы Кан Зо. "Первый прямой рейс между Россией и Мьянмой будет запущен в следующем месяце, его будет выполнять авиакомпания Myanmar Airways International. Рейс будет выполняться один раз в неделю из Янгона и Мандалая в Москву и Новосибирск", - сообщил Кан Зо на полях форума в Санкт-Петербурге. Вице-премьер добавил, что "россиян очень ждут в Мьянме". "Скоро мы презентуем программу "Russia Friendship Program" (Программа дружбы с Россией - ред.) Ее представлением занимается наше министерство туризма. Эта программа будет включать в себя организацию туризма из России в Мьянму", - добавил собеседник агентства. По его словам, Мьянма также надеется на принятие властями России решения об отмене виз для мьянманцев в качестве ответного жеста. С 2022 года визы в Мьянму для россиян отменены. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) пройдет 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
https://ria.ru/20230614/myanma-1878061999.html
россия
мьянма
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/07/1863725575_122:0:2790:2001_1920x0_80_0_0_076aceeeca4cf4e1e747e2146211bf85.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, мьянма, москва, новости - туризм
Туризм, Россия, Мьянма, Москва, Новости - Туризм
Мьянма запустит прямое авиасообщение с Москвой и Новосибирском в июле
Вице-премьер Мьянмы: страна запустит прямое авиасообщение с Москвой и Новосибирском в июле
С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 июн - РИА Новости. Первый прямой рейс между Россией и Мьянмой будет запущен в июле этого года, заявил в интервью РИА Новости в рамках ПМЭФ-2023 вице-премьер и министр внешнеэкономических связей Мьянмы Кан Зо.
"Первый прямой рейс между Россией и Мьянмой будет запущен в следующем месяце, его будет выполнять авиакомпания Myanmar Airways International. Рейс будет выполняться один раз в неделю из Янгона
и Мандалая
в Москву и Новосибирск", - сообщил Кан Зо на полях форума в Санкт-Петербурге
.
Вице-премьер добавил, что "россиян очень ждут в Мьянме".
"Скоро мы презентуем программу "Russia Friendship Program" (Программа дружбы с Россией - ред.) Ее представлением занимается наше министерство туризма. Эта программа будет включать в себя организацию туризма из России в Мьянму", - добавил собеседник агентства.
По его словам, Мьянма также надеется на принятие властями России решения об отмене виз для мьянманцев в качестве ответного жеста. С 2022 года визы в Мьянму для россиян отменены.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) пройдет 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
Мьянма начнет принимать карты "Мир" к декабрю