https://ria.ru/20230614/morozhenoe-1878011397.html

Робот готовит для участников ПМЭФ "транспортное" мороженое

Робот готовит для участников ПМЭФ "транспортное" мороженое - РИА Новости, 14.06.2023

Робот готовит для участников ПМЭФ "транспортное" мороженое

Робот готовит для участников Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) мороженое под названием БКЛ и МЦД на стенде Москвы, передаёт... РИА Новости, 14.06.2023

2023-06-14T12:38

2023-06-14T12:38

2023-06-14T12:38

пмэф-2023

технологии

санкт-петербург

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0e/1878008723_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_b5d3e9e3d2f183fc69f86dc345519777.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 июн - РИА Новости. Робот готовит для участников Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) мороженое под названием БКЛ и МЦД на стенде Москвы, передаёт корреспондент РИА Новости. На выбор робот готовит персиковое мороженое под названием МЦД, мятное БКЛ или пломбир "Кольцевая линия". Готовое мороженое доставляется в руки к заказчику на модельках вагона метро. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.

санкт-петербург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Робот готовит мороженое на стенде Москвы в рамках ПМЭФ На стенде Москвы в рамках ПМЭФ робот готовит мороженое. Гостям на выбор предлагается БКЛ - мятное, МЦД - персиковое, кольцевая - пломбир. Доставляется мороженое на вагоне метро. 2023-06-14T12:38 true PT0M33S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

технологии, санкт-петербург