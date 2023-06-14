https://ria.ru/20230614/pmef-2023-1877969815.html

ПМЭФ-2023. День первый

ПМЭФ-2023. День первый - РИА Новости, 14.06.2023

ПМЭФ-2023. День первый

В Санкт-Петербурге открылся Международный экономический форум. Первый день значимого события — в фотоленте Ria.ru. РИА Новости, 14.06.2023

2023-06-14T11:14

2023-06-14T11:14

2023-06-14T11:21

фото

пмэф-2023

экономика

санкт-петербург

россия

фонд "петербургский международный экономический форум" (фонд)

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В Санкт-Петербурге открылся Международный экономический форум. Первый день значимого события — в фотоленте Ria.ru.

санкт-петербург

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

фото, фото, экономика, санкт-петербург, россия, фонд "петербургский международный экономический форум" (фонд)