АвтоВАЗ представил на ПМЭФ новую Lada X-Cross 5

АвтоВАЗ представил новую модель Lada X-Cross 5 на площадке ПМЭФ-2023
ПМЭФ проходит в Конгрессно-выставочном центре "Экспофорум" с 14 по 17 июня.
ПМЭФ проходит в Конгрессно-выставочном центре "Экспофорум" с 14 по 17 июня.
Участие в мероприятии подтвердили более 17 тысяч человек.
Участие в мероприятии подтвердили более 17 тысяч человек.
Она разделена на пять блоков: "Мировая экономика в эпоху глобального перелома", "Российская экономика: от адаптации к росту", "Выстраивая технологический суверенитет", "Народосбережение и качество жизни – основной приоритет", "Рынок труда: ответ на новые вызовы".
Она разделена на пять блоков: "Мировая экономика в эпоху глобального перелома", "Российская экономика: от адаптации к росту", "Выстраивая технологический суверенитет", "Народосбережение и качество жизни – основной приоритет", "Рынок труда: ответ на новые вызовы".
На форуме можно увидеть стенды компаний, а также российских регионов.
На форуме можно увидеть стенды компаний, а также российских регионов.
В рамках ПМЭФ планируется представить сценарии и тренды развития России в общемировом контексте до 2040 года.
В рамках ПМЭФ планируется представить сценарии и тренды развития России в общемировом контексте до 2040 года.
Посетят мероприятие и международные гости.
Центральным событием традиционно станет пленарное заседание.
Центральным событием традиционно станет пленарное заседание.
В дни проведения форума для его участников запланирована и культурная программа.
В дни проведения форума для его участников запланирована и культурная программа.
ПМЭФ проходит в Конгрессно-выставочном центре "Экспофорум" с 14 по 17 июня.
Участие в мероприятии подтвердили более 17 тысяч человек.
Она разделена на пять блоков: "Мировая экономика в эпоху глобального перелома", "Российская экономика: от адаптации к росту", "Выстраивая технологический суверенитет", "Народосбережение и качество жизни – основной приоритет", "Рынок труда: ответ на новые вызовы".
На форуме можно увидеть стенды компаний, а также российских регионов.
В рамках ПМЭФ планируется представить сценарии и тренды развития России в общемировом контексте до 2040 года.
Посетят мероприятие и международные гости.
Центральным событием традиционно станет пленарное заседание.
В дни проведения форума для его участников запланирована и культурная программа.