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АвтоВАЗ представил на ПМЭФ новую Lada X-Cross 5

АвтоВАЗ представил на ПМЭФ новую Lada X-Cross 5 - РИА Новости, 14.06.2023

АвтоВАЗ представил на ПМЭФ новую Lada X-Cross 5

АвтоВАЗ представил новую модель Lada X-Cross 5 на площадке ПМЭФ-2023, ее производство запустят на этой неделе на бывшем заводе Nissan, передает корреспондент... РИА Новости, 14.06.2023

2023-06-14T14:53

2023-06-14T14:53

2023-06-14T21:43

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максим соколов

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 июн — РИА Новости. АвтоВАЗ представил новую модель Lada X-Cross 5 на площадке ПМЭФ-2023, ее производство запустят на этой неделе на бывшем заводе Nissan, передает корреспондент РИА Новости. Сообщается, что изготовлять этот автомобиль АвтоВАЗ планирует совместно с китайским партнером, при этом не указывается, о ком именно идет речь.В среду президент компании Максим Соколов сообщил агентству, что новинка получила такое название из-за повышенной проходимости. В середине мая прошлого года Renault передал свою долю в АвтоВАЗе (67,69 процента) в госсобственность России. Сейчас марка состоит из четырех семейств моделей: Vesta, Largus, Granta и Niva. Продажи авто бренда в 2022 году составили 188,6 тысячи автомобилей ( минус 46 процентов к 2021 году). Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.

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Новинки, представленные на Международном экономическом форуме в Петербурге Новинки, представленные на Международном экономическом форуме в Петербурге 2023-06-14T14:53 true PT0M44S

Премиальный Aurus Komendant в экспозиции музея гаража особого назначения на ПМЭФ Премиальный Aurus Komendant в экспозиции музея гаража особого назначения на ПМЭФ 2023-06-14T14:53 true PT0M52S

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