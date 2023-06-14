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Захарова отреагировала на обращение Украины в МУС из-за Каховской ГЭС - РИА Новости, 14.06.2023
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ПМЭФ-2023
 
15:24 14.06.2023
https://ria.ru/20230614/ges-1878074824.html
Захарова отреагировала на обращение Украины в МУС из-за Каховской ГЭС
Захарова отреагировала на обращение Украины в МУС из-за Каховской ГЭС - РИА Новости, 14.06.2023
Захарова отреагировала на обращение Украины в МУС из-за Каховской ГЭС
Любые решения Международного уголовного суда (МУС) в связи с разрушением Каховской ГЭС будут для России юридически ничтожными, заявила в интервью РИА Новости... РИА Новости, 14.06.2023
2023-06-14T15:24
2023-06-14T15:24
пмэф-2023
мария захарова
международный уголовный суд
следственный комитет россии (ск рф)
россия
украина
гаага
экономика
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С.- ПЕТЕРБУРГ, 14 июн - РИА Новости. Любые решения Международного уголовного суда (МУС) в связи с разрушением Каховской ГЭС будут для России юридически ничтожными, заявила в интервью РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Ранее советник генпрокурора Украины Максим Попов сообщал, что генпрокурор Андрей Костин направил обращение в МУС в Гааге в связи с разрушением Каховской ГЭС. "Во-первых, у так называемого Международного уголовного суда, в принципе, нет компетенции присуждать какие-либо межгосударственные выплаты, о чем тут же начал говорить киевский режим, поскольку, собственно говоря, он не рассматривает споры между государствами. И в любом случае Россия и многие другие страны не участвуют в Римском статуте Международного уголовного суда и обязательств по нему никаких не несет, о чем мы неоднократно говорили. Мы не сотрудничаем с данным органом, любые решения для нас будут юридически ничтожными", - сказала Захарова на полях ПМЭФ. "Второй момент: почему киевский режим отказался от транспарентного международного расследования и начал опять говорить про МУС? Да потому что МУС сделали, к сожалению, инструментом очередным этой всей атлантической, натоцентричной повестки, очередным винтиком в механизме антироссийского всего того, что мы называем гибридной войной. К сожалению, еще раз подчеркнем, это не то, что необъективная структура - это структура, которую используют для того, чтобы внести против нас ту самую гибридную войну", - заявила Захарова. Как отметила официальный представитель российского МИД, российские компетентные органы уже работают над расследованием произошедшего и будут делиться соответствующей информацией. Украинские войска в ночь на 6 июня нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, в результате была разрушена верхняя часть станции, сама дамба водохранилища не пострадала. Идет нерегулируемый сброс воды. Одна из целей подрыва киевским режимом Каховской ГЭС - лишить Крым воды, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Президент России Владимир Путин назвал варварской акцией киевского режима разрушение Каховской ГЭС и отметил, что это привело к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе. Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что киевский режим подорвал Каховскую ГЭС, так как ослабил свои позиции на херсонском направлении, перебросив оттуда войска в район наступления. СК РФ возбудил уголовное дело о теракте. Каховская гидроэлектростанция - шестая (нижняя и последняя) ступень каскада Днепровских гидроэлектростанций, расположенная в пяти километрах от города Новая Каховка Херсонской области, которая с 30 сентября 2022 года вошла в состав России по итогам референдума. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
https://ria.ru/20230402/tatarskiy-1862526584.html
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мария захарова, международный уголовный суд, следственный комитет россии (ск рф), россия, украина, гаага, экономика
ПМЭФ-2023, Мария Захарова, Международный уголовный суд, Следственный комитет России (СК РФ), Россия, Украина, Гаага, Экономика
Захарова отреагировала на обращение Украины в МУС из-за Каховской ГЭС

Захарова: любые решения МУС по Каховской ГЭС будут для России юридически ничтожными

© Пресс-служба МИД России | Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
© Пресс-служба МИД России
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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
Читать ria.ru в
С.- ПЕТЕРБУРГ, 14 июн - РИА Новости. Любые решения Международного уголовного суда (МУС) в связи с разрушением Каховской ГЭС будут для России юридически ничтожными, заявила в интервью РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Ранее советник генпрокурора Украины Максим Попов сообщал, что генпрокурор Андрей Костин направил обращение в МУС в Гааге в связи с разрушением Каховской ГЭС.
Музы экспорта и танцующие шейхи: чем удивляет ПМЭФ-2023
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Музы экспорта, появившиеся в первый день форума на стенде "Сделано в России", сразу стали хитом. Необычные костюмы моделей олицетворяют АПК, машиностроение, IT, медицину и нефтепромышленный комплекс.

Девушки в кокошниках на стенде АО Российский экспортный центр

Музы экспорта, появившиеся в первый день форума на стенде "Сделано в России", сразу стали хитом. Необычные костюмы моделей олицетворяют АПК, машиностроение, IT, медицину и нефтепромышленный комплекс.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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1 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Студия радио Sputnik принимает гостей на ПМЭФ-2023.

Слаузи Зодва Могами, основатель, главный исполнительный директор, председатель, Ladies in the Frontline в студии радио Sputnik

Студия радио Sputnik принимает гостей на ПМЭФ-2023.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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2 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Одним из первых деловых мероприятий форума стала сессия "Архитектура освоения неба: облик новой экономики — 2035"

Сессия Архитектура освоения неба: облик новой экономики – 2035

Одним из первых деловых мероприятий форума стала сессия "Архитектура освоения неба: облик новой экономики — 2035"

© Фотохост-агентство РИА Новости
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3 из 10
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В программе первого дня также — форум "Лекарственная безопасность" и дискуссия "Кинопроизводство в Арктике: диалог природы и технологий".

Участники и волонтеры форума в конгрессно-выставочном центре Экспофорум

В программе первого дня также — форум "Лекарственная безопасность" и дискуссия "Кинопроизводство в Арктике: диалог природы и технологий".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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4 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

В перерывах между деловыми мероприятиями можно было понаблюдать за представлением шейхов. Они показали гостям форума национальный мужской танец "Аль-Айяла".

Участники форума в конгрессно-выставочном центре Экспофорум

В перерывах между деловыми мероприятиями можно было понаблюдать за представлением шейхов. Они показали гостям форума национальный мужской танец "Аль-Айяла".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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5 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Объединенные Арабские Эмираты выступают в этом году страной — гостем Петербургского экономического форума.

Мозаика с изображением космонавта в конгрессно-выставочном центре Экспофорум

Объединенные Арабские Эмираты выступают в этом году страной — гостем Петербургского экономического форума.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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6 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Россия и ОАЭ в время форума создали все необходимые условия для реализации совместных проектов в космосе, следует из доклада, подготовленного экспертами "Росконгресса" и МГУ в преддверии ПМЭФ.

Стенд Объединенных Арабских Эмиратов на выставке

Россия и ОАЭ в время форума создали все необходимые условия для реализации совместных проектов в космосе, следует из доклада, подготовленного экспертами "Росконгресса" и МГУ в преддверии ПМЭФ.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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7 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

На форуме МСП протестировали новый, непривычный формат дискуссий — от дебатов до практикумов, историй взлетов и провалов.

Участники форума в конгрессно-выставочном центре Экспофорум

На форуме МСП протестировали новый, непривычный формат дискуссий — от дебатов до практикумов, историй взлетов и провалов.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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8 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Кроме стендов компаний, на ПМЭФ есть стенды регионов России, в том числе новых. Впервые свою продукцию привезла Запорожская область.

На фото — врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.

Временно исполняющий обязанности губернатора Запорожской области Евгений Балицкий в конгрессно-выставочном центре Экспофорум

Кроме стендов компаний, на ПМЭФ есть стенды регионов России, в том числе новых. Впервые свою продукцию привезла Запорожская область.

На фото — врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
9 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Гости форума смогли пообщаться со знаменитыми футболистами Дмитрием Аленичевым и Егором Титовым и взять у них автографы.

Бывшие футболисты сборной России Дмитрий Аленичев и Егор Титов раздают автографы у стенда Российского футбольного союза на выставке

Гости форума смогли пообщаться со знаменитыми футболистами Дмитрием Аленичевым и Егором Титовым и взять у них автографы.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
10 из 10

Музы экспорта, появившиеся в первый день форума на стенде "Сделано в России", сразу стали хитом. Необычные костюмы моделей олицетворяют АПК, машиностроение, IT, медицину и нефтепромышленный комплекс.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
1 из 10

Студия радио Sputnik принимает гостей на ПМЭФ-2023.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
2 из 10

Одним из первых деловых мероприятий форума стала сессия "Архитектура освоения неба: облик новой экономики — 2035"

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
3 из 10

В программе первого дня также — форум "Лекарственная безопасность" и дискуссия "Кинопроизводство в Арктике: диалог природы и технологий".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
4 из 10

В перерывах между деловыми мероприятиями можно было понаблюдать за представлением шейхов. Они показали гостям форума национальный мужской танец "Аль-Айяла".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
5 из 10

Объединенные Арабские Эмираты выступают в этом году страной — гостем Петербургского экономического форума.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
6 из 10

Россия и ОАЭ в время форума создали все необходимые условия для реализации совместных проектов в космосе, следует из доклада, подготовленного экспертами "Росконгресса" и МГУ в преддверии ПМЭФ.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
7 из 10

На форуме МСП протестировали новый, непривычный формат дискуссий — от дебатов до практикумов, историй взлетов и провалов.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
8 из 10

Кроме стендов компаний, на ПМЭФ есть стенды регионов России, в том числе новых. Впервые свою продукцию привезла Запорожская область.

На фото — врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
9 из 10

Гости форума смогли пообщаться со знаменитыми футболистами Дмитрием Аленичевым и Егором Титовым и взять у них автографы.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
10 из 10
"Во-первых, у так называемого Международного уголовного суда, в принципе, нет компетенции присуждать какие-либо межгосударственные выплаты, о чем тут же начал говорить киевский режим, поскольку, собственно говоря, он не рассматривает споры между государствами. И в любом случае Россия и многие другие страны не участвуют в Римском статуте Международного уголовного суда и обязательств по нему никаких не несет, о чем мы неоднократно говорили. Мы не сотрудничаем с данным органом, любые решения для нас будут юридически ничтожными", - сказала Захарова на полях ПМЭФ.
"Второй момент: почему киевский режим отказался от транспарентного международного расследования и начал опять говорить про МУС? Да потому что МУС сделали, к сожалению, инструментом очередным этой всей атлантической, натоцентричной повестки, очередным винтиком в механизме антироссийского всего того, что мы называем гибридной войной. К сожалению, еще раз подчеркнем, это не то, что необъективная структура - это структура, которую используют для того, чтобы внести против нас ту самую гибридную войну", - заявила Захарова.
Как отметила официальный представитель российского МИД, российские компетентные органы уже работают над расследованием произошедшего и будут делиться соответствующей информацией.
На месте взрыва в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 02.04.2023
Украина убивает
2 апреля, 22:17
Украинские войска в ночь на 6 июня нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, в результате была разрушена верхняя часть станции, сама дамба водохранилища не пострадала. Идет нерегулируемый сброс воды. Одна из целей подрыва киевским режимом Каховской ГЭС - лишить Крым воды, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Президент России Владимир Путин назвал варварской акцией киевского режима разрушение Каховской ГЭС и отметил, что это привело к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе. Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что киевский режим подорвал Каховскую ГЭС, так как ослабил свои позиции на херсонском направлении, перебросив оттуда войска в район наступления. СК РФ возбудил уголовное дело о теракте. Каховская гидроэлектростанция - шестая (нижняя и последняя) ступень каскада Днепровских гидроэлектростанций, расположенная в пяти километрах от города Новая Каховка Херсонской области, которая с 30 сентября 2022 года вошла в состав России по итогам референдума.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
Сотрудники МЧС РФ в селе Корсунка Новокаховского района Херсонской области, затопленном водой после разрушения Каховской ГЭС - РИА Новости, 1920, 14.06.2023
Сальдо доложил Путину о ситуации после разрушения Каховской ГЭС
Вчера, 10:00
 
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