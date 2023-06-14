https://ria.ru/20230614/ges-1878074824.html

Захарова отреагировала на обращение Украины в МУС из-за Каховской ГЭС

Захарова отреагировала на обращение Украины в МУС из-за Каховской ГЭС - РИА Новости, 14.06.2023

Захарова отреагировала на обращение Украины в МУС из-за Каховской ГЭС

Любые решения Международного уголовного суда (МУС) в связи с разрушением Каховской ГЭС будут для России юридически ничтожными, заявила в интервью РИА Новости... РИА Новости, 14.06.2023

2023-06-14T15:24

2023-06-14T15:24

2023-06-14T15:24

пмэф-2023

мария захарова

международный уголовный суд

следственный комитет россии (ск рф)

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С.- ПЕТЕРБУРГ, 14 июн - РИА Новости. Любые решения Международного уголовного суда (МУС) в связи с разрушением Каховской ГЭС будут для России юридически ничтожными, заявила в интервью РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Ранее советник генпрокурора Украины Максим Попов сообщал, что генпрокурор Андрей Костин направил обращение в МУС в Гааге в связи с разрушением Каховской ГЭС. "Во-первых, у так называемого Международного уголовного суда, в принципе, нет компетенции присуждать какие-либо межгосударственные выплаты, о чем тут же начал говорить киевский режим, поскольку, собственно говоря, он не рассматривает споры между государствами. И в любом случае Россия и многие другие страны не участвуют в Римском статуте Международного уголовного суда и обязательств по нему никаких не несет, о чем мы неоднократно говорили. Мы не сотрудничаем с данным органом, любые решения для нас будут юридически ничтожными", - сказала Захарова на полях ПМЭФ. "Второй момент: почему киевский режим отказался от транспарентного международного расследования и начал опять говорить про МУС? Да потому что МУС сделали, к сожалению, инструментом очередным этой всей атлантической, натоцентричной повестки, очередным винтиком в механизме антироссийского всего того, что мы называем гибридной войной. К сожалению, еще раз подчеркнем, это не то, что необъективная структура - это структура, которую используют для того, чтобы внести против нас ту самую гибридную войну", - заявила Захарова. Как отметила официальный представитель российского МИД, российские компетентные органы уже работают над расследованием произошедшего и будут делиться соответствующей информацией. Украинские войска в ночь на 6 июня нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, в результате была разрушена верхняя часть станции, сама дамба водохранилища не пострадала. Идет нерегулируемый сброс воды. Одна из целей подрыва киевским режимом Каховской ГЭС - лишить Крым воды, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Президент России Владимир Путин назвал варварской акцией киевского режима разрушение Каховской ГЭС и отметил, что это привело к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе. Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что киевский режим подорвал Каховскую ГЭС, так как ослабил свои позиции на херсонском направлении, перебросив оттуда войска в район наступления. СК РФ возбудил уголовное дело о теракте. Каховская гидроэлектростанция - шестая (нижняя и последняя) ступень каскада Днепровских гидроэлектростанций, расположенная в пяти километрах от города Новая Каховка Херсонской области, которая с 30 сентября 2022 года вошла в состав России по итогам референдума. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.

https://ria.ru/20230402/tatarskiy-1862526584.html

https://ria.ru/20230614/ges-1877956694.html

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мария захарова, международный уголовный суд, следственный комитет россии (ск рф), россия, украина, гаага, экономика