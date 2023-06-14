https://ria.ru/20230614/germaniya-1877907101.html

Эхо Сталинграда: ФРГ в шоке от потерь "Леопардов" и ищет пути отступления

Эхо Сталинграда: ФРГ в шоке от потерь "Леопардов" и ищет пути отступления - РИА Новости, 14.06.2023

Эхо Сталинграда: ФРГ в шоке от потерь "Леопардов" и ищет пути отступления

На вчерашней встрече с военными корреспондентами Владимир Путин сообщил, что в ходе своего контрнаступления ВСУ потеряли минимум 160 танков. РИА Новости, 14.06.2023

2023-06-14T08:00

2023-06-14T08:00

2023-06-14T08:01

аналитика

украина

германия

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владимир путин

вооруженные силы украины

технологии

специальная военная операция на украине

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На вчерашней встрече с военными корреспондентами Владимир Путин сообщил, что в ходе своего контрнаступления ВСУ потеряли минимум 160 танков.А за несколько часов до этого министр обороны Германии Писториус заявил, что бундесвер не сможет возместить Украине все танки, подбитые, уничтоженные или захваченные ВС России. Это заявление стало ответом на истеричные требования представителей киевского режима об "утроении поставок" танков Leopard.Между строк данного заявления можно отчетливо прочитать: "Мы сделали что могли, а вы пролюбили все полимеры и теперь разбирайтесь сами". Немцев можно понять: они страшно не хотели отправлять свои танки на Украину и сопротивлялись до последнего, прекрасно зная, что горящие "Леопарды" на полях останков Украины — это худшая реклама их вундервафель из возможных. Американцы, которые тыкали немцев в спину палкой, клятвенно обещали отправить на Украину армады танков "Абрамс", но, естественно, обманули — и теперь Германия отдувается за позор "лучшего в мире" западного танкостроения в одиночку.А начиналось все очень-очень хорошо.Как только прозвучали анонсы о поставках "Леопардов" ВСУ, в западных СМИ началась форменная вакханалия, где немецкие танки представлялись манной небесной, которая сможет одним махом обратить вспять орды русских орков и обеспечить победу Украины. Натовские таблоиды пестрели заголовками типа "Почему русские солдаты боятся немецких танков Leopard 2?" или "Решение Германии отправить танки на Украину — ключевой момент в войне".Многочисленные эксперты снисходительно и на пальцах объясняли западной аудитории, что поток немецких танков "имеет потенциал изменить ход войны", что "современные западные танки на поколение опережают (российские) по уничтожению вражеских позиций", что "немецкие танки однозначно гораздо лучше российских", ведь "немецкий Leopard 2 считается одним из лучших в мире танков по своей мобильности, защищенности и огневой мощи".Но "одни из лучших танков в мире" почему-то не смогли совладать с русским оружием и русским духом, и счет уничтоженных или выведенных из строя за последние дни "Леопардов" уже приближается к двум десяткам. Это означает, что из 60 танков Leopard 2, поставленных ВСУ Германией по состоянию на конец мая, российские солдаты всего за три дня уничтожили треть.Известия о горящих "Леопардах" стали для западных медиа настоящим холодным душем. Куда-то испарились статьи про российских солдат, бегущих при виде немецких танков, шутки про комбайны, которые МО России выдает за подбитые "Леопарды", и вместо этого начали появляться траурные и оправдывающиеся пассажи:"Даже самые современные боевые танки в их арсенале — Leopard 2A6, поставляемые Германией, и британские Challenger 2 — не являются несокрушимыми"."Основные боевые танки помогают прорвать линию войск вторжения, но они не являются чудо-оружием. Конечно, Leopard 2 тоже уничтожаются"."Украина впервые отправила в бой немецкие основные боевые танки Leopard 2, и это закончилось катастрофой. Потеря боевой группы — это поражение Киева и триумф России".Помимо позорной ситуации, в которую попала Германия, солью на ране является еще и чисто экономический фактор. Каждый Leopard 2 обходится немецким налогоплательщикам минимум в 32 миллиона долларов. Для сравнения: противотанковая ракета "Корнет", отлично "щелкающая коробочки" на Украине, стоит не более 80 тысяч долларов за штуку ("Святая Джавелина" — 600 тысяч долларов). В чью сторону баланс, понятно даже Кличко.Дошло до того, что в части ВСУ начали приходить грозные указивки с требованием "найти в пятидневный срок оправдание потери современных образцов натовской техники".В том, что оправдания найдут, нет сомнений: ВСУ славятся креативом в области отчетов.Но сделать это будет непросто с учетом того, что на полях "страны 404" вместе с "Леопардами" сейчас смачно догорает весь железный натовский интернационал: российские войска за пару дней уничтожили несколько десятков разнообразных видов западной техники, включая БМР "Леопард", поставленные Финляндией, французские танки AMX-10RC, польские САУ Crab, американские БТР MaxxPro и БМП Bradley. Последних, по информации из западных источников, за три дня "контрнаступа" ВСУ было уничтожено 16 штук, то есть 15 процентов от всех поставленных на Украину.Всего, по данным из различных источников, с февраля 2022 года ВСУ потеряли около четырех тысяч единиц боевой техники, что приводит их западных кураторов в глубокую печаль.В феврале Министерство экономики Германии одобрило экспорт на Украину дополнительно до 178 танков Leopard 1A5, но теперь — после катастрофы в цветах леопарда — можно вполне ожидать, что эти поставки будут или задержаны, или отменены.Но даже если поставки будут, это не имеет значения: мы в очередной раз показали, что никакое западное чудо-оружие победить русского солдата не может. И если нужно будет повторить — повторим.

https://ria.ru/20230613/tanki-1877889504.html

https://ria.ru/20230613/tank_leopard2-1868107795.html

https://ria.ru/20230613/frantsuzy-1877870756.html

https://ria.ru/20230613/poteri-1877847377.html

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аналитика, украина, германия, россия, владимир путин, вооруженные силы украины, технологии