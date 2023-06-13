https://ria.ru/20230613/kontrnastuplenie-1877848207.html

ВСУ потеряли минимум 160 танков при контрнаступлении, заявил Путин

ВСУ потеряли минимум 160 танков при контрнаступлении, заявил Путин - РИА Новости, 13.06.2023

ВСУ потеряли минимум 160 танков при контрнаступлении, заявил Путин

Украина во время контрнаступления потеряла 160 танков и 360 бронемашин, и это только то, что Москва видит, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 13.06.2023

2023-06-13T17:01

2023-06-13T17:01

2023-06-13T17:24

специальная военная операция на украине

украина

вооруженные силы украины

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россия

владимир путин

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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Украина во время контрнаступления потеряла 160 танков и 360 бронемашин, и это только то, что Москва видит, заявил президент России Владимир Путин."Что касается бронетехники, там вообще еще более серьезные (потери - ред.). Они за это время потеряли свыше 160 танков и свыше 360 бронемашин разного типа. Это только то, что мы видим. Есть еще потери, которые мы не видим, которые наносятся высокоточным оружием большой дальности по скоплениям личного состава и техники. Так что на самом деле их больше, этих потерь, со стороны Украины", - сказал Путин во время встречи с военными корреспондентами."Есть еще потери, которые мы не видим, которые наносятся высокоточным оружием большой дальности по скоплениям личного состава и техники", - пояснил Путин. "По моим подсчетам, это примерно 25, а может быть 30% от объема той техники, которая была поставлена из-за рубежа, вот примерно. Мне кажется, что если они объективно посчитают, они с этим согласятся, но, насколько я видел из открытых источников, западных источников, примерно так они, мне кажется, и говорят. Так что наступление идет, и результаты на сегодняшний день такие, о которых я сейчас сказал", - добавил президент.Путин 9 июня заявил, что украинское наступление началось, об этом говорит использование стратегических резервов. Однако, по его словам, украинские войска ни на одном участке не достигли поставленных целей благодаря мужеству российских солдат и правильной организации войск. Все предпринятые Киевом попытки контрнаступления провалились, но наступательный потенциал ВСУ еще сохранился, добавил президент.

https://ria.ru/20230613/tanki-1877745860.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

украина, вооруженные силы украины, в мире, россия, владимир путин, ситуация в днр и лнр