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В Берлине заявили, что не могут заменить Киеву каждый подбитый Leopard 2 - РИА Новости, 13.06.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
11:07 13.06.2023 (обновлено: 16:08 13.06.2023)
https://ria.ru/20230613/tanki-1877745860.html
В Берлине заявили, что не могут заменить Киеву каждый подбитый Leopard 2
В Берлине заявили, что не могут заменить Киеву каждый подбитый Leopard 2 - РИА Новости, 13.06.2023
В Берлине заявили, что не могут заменить Киеву каждый подбитый Leopard 2
ФРГ не сможет заменить Киеву каждый уничтоженный танк Leopard, но нарастит поставки отремонтированных, заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус в эфире... РИА Новости, 13.06.2023
2023-06-13T11:07
2023-06-13T16:08
специальная военная операция на украине
россия
украина
германия
сергей лавров
дмитрий песков
вооруженные силы украины
нато
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МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. ФРГ не сможет заменить Киеву каждый уничтоженный танк Leopard, но нарастит поставки отремонтированных, заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус в эфире телеканала RTL Direkt. "Мы не сможем заменить каждый танк, который сейчас выведен из строя. Но что мы сделаем, &lt;...&gt; так это с июля нарастим поставки отремонтированных танков Leopard 1 A5. И к концу года их будет больше сотни", — заявил Писториус, говоря о недавно уничтоженных танках Leopard 2. По словам министра, такова природа конфликта — люди умирают, а оружие и танки уничтожают. "Поэтому наша поддержка так важна для Украины", — отметил он. Минобороны РФ сообщило 10 июня, что при попытках наступления на Южнодонецком и Запорожском направлениях ВСУ потеряли четыре Leopard и пять Bradley. Российские бойцы отразили атаки противника. Германия, как и большинство западных стран, существенно увеличила военную поддержку Украины после начала Россией специальной военной операции. В числе прочего ФРГ уже поставила Киеву 18 танков Leopard 2A6 и 40 БМП Marder.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В российском внешнеполитическом ведомстве заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20230527/problemy-1874540131.html
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россия, украина, германия, сергей лавров, дмитрий песков, вооруженные силы украины, нато, борис писториус, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Германия, Сергей Лавров, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины, НАТО, Борис Писториус, В мире
В Берлине заявили, что не могут заменить Киеву каждый подбитый Leopard 2

Министр обороны ФРГ Писториус: Берлин не сможет заменить Киеву каждый подбитый Leopard 2

CC BY 2.0 / Detmar Modes / Немецкий танк Leopard 2 A5
Немецкий танк Leopard 2 A5 - РИА Новости, 1920, 13.06.2023
CC BY 2.0 / Detmar Modes /
Немецкий танк Leopard 2 A5. Архивное фото
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МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. ФРГ не сможет заменить Киеву каждый уничтоженный танк Leopard, но нарастит поставки отремонтированных, заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус в эфире телеканала RTL Direkt.
"Мы не сможем заменить каждый танк, который сейчас выведен из строя. Но что мы сделаем, <...> так это с июля нарастим поставки отремонтированных танков Leopard 1 A5. И к концу года их будет больше сотни", — заявил Писториус, говоря о недавно уничтоженных танках Leopard 2.
По словам министра, такова природа конфликта — люди умирают, а оружие и танки уничтожают.
"Поэтому наша поддержка так важна для Украины", — отметил он.
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Минобороны РФ сообщило 10 июня, что при попытках наступления на Южнодонецком и Запорожском направлениях ВСУ потеряли четыре Leopard и пять Bradley. Российские бойцы отразили атаки противника.
Германия, как и большинство западных стран, существенно увеличила военную поддержку Украины после начала Россией специальной военной операции. В числе прочего ФРГ уже поставила Киеву 18 танков Leopard 2A6 и 40 БМП Marder.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В российском внешнеполитическом ведомстве заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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