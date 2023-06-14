https://ria.ru/20230614/donorstvo-1877743035.html
Всемирный день донора крови
Всемирный день донора крови - РИА Новости, 14.06.2023
Всемирный день донора крови
Всемирный день донора крови ежегодно отмечается во всем мире 14 июня. Дата приурочена ко дню рождения австрийского врача и иммунолога Карла Ландштейнера... РИА Новости, 14.06.2023
2023-06-14T00:33
2023-06-14T00:33
2023-06-14T00:33
справки
всемирный день донора крови
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0a/1749513296_0:0:2830:1592_1920x0_80_0_0_1097a321c976dbc5102591315483de56.jpg
Всемирный день донора крови ежегодно отмечается во всем мире 14 июня. Дата приурочена ко дню рождения австрийского врача и иммунолога Карла Ландштейнера (1868-1943), удостоенного в 1930 году Нобелевской премии по физиологии и медицине за открытие групп крови человека. Первый Всемирный день донора крови был проведен 14 июня 2004 года. Его успех способствовал принятию в 2005 году на 58-й сессии Всемирной ассамблеей здравоохранения резолюции, согласно которой этот день стал отмечаться ежегодно.Всемирный день донора крови призван повысить осведомленность всего мира о потребностях в безопасной крови и ее продуктах для переливания и о важности безвозмездного добровольного донорства крови для национальных систем здравоохранения.Безопасная кровь, ее продукты и услуги по их переливанию – важная составляющая медицинской помощи и общественного здравоохранения. Эта работа позволяет ежедневно спасать жизни миллионов людей, а также улучшать качество жизни многих пациентов. Кровь и ее продукты необходимы для лечения женщин, у которых беременность или роды осложнились кровотечением; детей с тяжелой формой анемии на фоне малярии или недоедания; пациентов с заболеваниями крови и костного мозга, наследственными аномалиями гемоглобина и иммунодефицитными состояниями; жертв травм, чрезвычайных ситуаций, бедствий и аварий; пациентов при сложных медицинских и хирургических вмешательствах. Во многих странах службы крови сталкиваются с проблемой обеспечения достаточного количества крови, а также обеспечения ее качества и безопасности. Отсутствие доступа к безопасной крови и продуктам крови, особенно в странах с низким и средним уровнем дохода, сказывается на всех пациентах, в том числе на тех, кто нуждается в регулярном переливании крови.Девиз кампании Всемирного дня донора крови 2023 года: "Сдавайте кровь, сдавайте плазму, делитесь жизнью, делитесь часто". В центре внимания – пациенты, нуждающиеся в пожизненной поддержке переливания крови, и та роль, которую может сыграть каждый человек, сделав ценный подарок в виде крови или плазмы.Ежегодно в мире собирается около 118,5 миллиона донаций крови. Из них 40% приходится на страны с высоким уровнем дохода, где проживает 16% населения мира.ВОЗ рекомендует проверять всех доноров на наличие инфекций перед сдачей крови. Скрининг на ВИЧ, гепатит В, гепатит С и сифилис обязателен. 128 стран имеют национальные руководства по надлежащему клиническому использованию крови. В настоящее время донорство является безвозмездным в более 60 зарубежных странах мира (США, Великобритания, Швейцария, Испания и др.). Доноры не получают денежной компенсации за сдачу крови, в качестве поощрения организаторы им вручаются сувениры и легкие закуски. В России с 2008 года министерством здравоохранения РФ и Федеральным медико-биологическим агентством (ФМБА России) реализуется масштабная Программа развития службы крови. За время ее реализации удалось достичь полного удовлетворения медицинских учреждений каждого субъекта РФ в компонентах крови, работы более 300 учреждений службы крови, ее информатизации, создания базы данных и пр. 20 июля 2012 года президент РФ Владимир Путин подписал Федеральный закон "О донорстве крови и ее компонентов". Одним из главных нововведений закона стало создание единой базы данных крови и сдающих ее людей. Закон предусматривает меры социальной поддержки для доноров, сдающих кровь безвозмездно, в том числе лиц, удостоенных званий "Почетный донор СССР" и "Почетный донор России". Главный акцент в законе – безвозмездная сдача крови. Чтобы стать почетным донором России, в частности, нужно сдать цельную кровь 40 и более раз, а плазму 60 и более раз. Для почетных доноров предусмотрен ряд льгот, в том числе ежегодная выплата. Ее сумма в 2023 году составляет 16 тысяч 578 рублей 10 копеек. В настоящее время звание почетного донора России и почетного донора СССР носят более 580 тысяч человек. Общее число доноров в России в 2022 году составило 1,4 миллиона человек, что на 6,8% больше, чем в 2021 году.Согласно статистическим данным, среди доноров чаще встречаются мужчины (61% от общего числа доноров). При этом, если говорить о процентном соотношении регулярных доноров женщин и мужчин в разрезе последних пяти лет, то этот показатель составляет 54% для мужчин и 46% для женщин. В России чаще сдают кровь люди со второй группой, затем идет первая, третья и замыкает четвертая группа. При этом 99% доноров сдают кровь безвозмездно. Быть донором крови может только здоровый человек. Постоянными противопоказаниями являются инфекционные (гепатит, желтуха и пр.) и онкологические заболевания, болезни центральной нервной системы, органов кровообращения, дыхания, пищеварения, а также вес меньше 50 килограмм. Если же человек недавно болел, был у зубного врача или делал татуировку, то он должен две недели переждать, прежде чем сдать кровь.При этом больницам требуются все группы крови.В России в пропаганде донорства помогают современные информационные ресурсы. Функционируют горячая линия службы крови, сайт и мобильное приложение. Важным направлением работы является привлечение молодежи, что реализуется с помощью выездных акций, в том числе мобильных станций переливания крови, лекционных мероприятий, информирования в соцсетях. Специально для них создан стикерпак "Я-донор", главный герой которого – мешочек крови по имени Эрик.В России 20 апреля отмечается Национальный день донора крови. В этот день 1832 года петербургский акушер Андрей Вольф впервые в отечественной практике успешно перелил роженице кровь ее мужа. Это стало началом развития донорства крови в России. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0a/1749513296_50:0:2781:2048_1920x0_80_0_0_7b714fbbc5a909b202307b7c3af0851b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
справки, всемирный день донора крови, в мире
Справки, Всемирный день донора крови, В мире
Всемирный день донора крови ежегодно отмечается
во всем мире 14 июня. Дата приурочена
ко дню рождения австрийского врача и иммунолога Карла Ландштейнера (1868-1943), удостоенного в 1930 году
Нобелевской премии по физиологии и медицине за открытие групп крови человека.
Первый Всемирный день донора крови был проведен
14 июня 2004 года. Его успех способствовал принятию в 2005 году на 58-й сессии Всемирной ассамблеей здравоохранения резолюции, согласно которой этот день стал отмечаться ежегодно.
Всемирный день донора крови призван
повысить осведомленность всего мира о потребностях в безопасной крови и ее продуктах для переливания и о важности безвозмездного добровольного донорства крови для национальных систем здравоохранения.
Безопасная кровь, ее продукты и услуги по их переливанию – важная составляющая медицинской помощи и общественного здравоохранения. Эта работа позволяет ежедневно спасать жизни миллионов людей, а также улучшать качество жизни многих пациентов.
Кровь и ее продукты необходимы для лечения женщин, у которых беременность или роды осложнились
кровотечением; детей с тяжелой формой анемии на фоне малярии или недоедания; пациентов с заболеваниями крови и костного мозга, наследственными аномалиями гемоглобина и иммунодефицитными состояниями; жертв травм, чрезвычайных ситуаций, бедствий и аварий; пациентов при сложных медицинских и хирургических вмешательствах.
Во многих странах службы крови сталкиваются
с проблемой обеспечения достаточного количества крови, а также обеспечения ее качества и безопасности. Отсутствие доступа к безопасной крови и продуктам крови, особенно в странах с низким и средним уровнем дохода, сказывается на всех пациентах, в том числе на тех, кто нуждается в регулярном переливании крови.
Девиз кампании Всемирного дня донора крови 2023 года: "Сдавайте кровь, сдавайте плазму, делитесь жизнью, делитесь часто". В центре внимания – пациенты, нуждающиеся в пожизненной поддержке переливания крови, и та роль, которую может сыграть каждый человек, сделав ценный подарок в виде крови или плазмы.
Ежегодно в мире собирается
около 118,5 миллиона донаций крови. Из них 40% приходится на страны с высоким уровнем дохода, где проживает 16% населения мира.
ВОЗ рекомендует проверять всех доноров на наличие инфекций перед сдачей крови. Скрининг на ВИЧ, гепатит В, гепатит С и сифилис обязателен. 128 стран имеют национальные руководства по надлежащему клиническому использованию крови.
В настоящее время донорство является безвозмездным в более 60 зарубежных странах мира (США, Великобритания, Швейцария, Испания и др.). Доноры не получают денежной компенсации за сдачу крови, в качестве поощрения организаторы им вручаются
сувениры и легкие закуски.
В России с 2008 года министерством здравоохранения РФ и Федеральным медико-биологическим агентством (ФМБА России) реализуется
масштабная Программа развития службы крови. За время ее реализации удалось достичь полного удовлетворения медицинских учреждений каждого субъекта РФ в компонентах крови, работы более 300 учреждений службы крови, ее информатизации, создания базы данных и пр.
20 июля 2012 года президент РФ Владимир Путин подписал
Федеральный закон "О донорстве крови и ее компонентов". Одним из главных нововведений закона стало создание единой базы данных крови и сдающих ее людей. Закон предусматривает меры социальной поддержки для доноров, сдающих кровь безвозмездно, в том числе лиц, удостоенных званий "Почетный донор СССР" и "Почетный донор России". Главный акцент в законе – безвозмездная сдача крови.
Чтобы стать почетным донором России, в частности, нужно сдать цельную кровь 40 и более раз, а плазму 60 и более раз. Для почетных доноров предусмотрен
ряд льгот, в том числе ежегодная выплата. Ее сумма в 2023 году составляет 16 тысяч 578 рублей 10 копеек.
В настоящее время звание почетного донора России и почетного донора СССР носят
более 580 тысяч человек.
Общее число доноров в России в 2022 году составило
1,4 миллиона человек, что на 6,8% больше, чем в 2021 году.
Согласно статистическим данным, среди доноров чаще встречаются
мужчины (61% от общего числа доноров). При этом, если говорить о процентном соотношении регулярных доноров женщин и мужчин в разрезе последних пяти лет, то этот показатель составляет 54% для мужчин и 46% для женщин. В России чаще сдают кровь люди со второй группой, затем идет первая, третья и замыкает четвертая группа. При этом 99% доноров сдают кровь безвозмездно.
Быть донором крови может
только здоровый человек. Постоянными противопоказаниями являются инфекционные (гепатит, желтуха и пр.) и онкологические заболевания, болезни центральной нервной системы, органов кровообращения, дыхания, пищеварения, а также вес меньше 50 килограмм. Если же человек недавно болел, был у зубного врача или делал татуировку, то он должен две недели переждать, прежде чем сдать кровь.
При этом больницам требуются все группы крови.
В России в пропаганде донорства помогают современные информационные ресурсы. Функционируют горячая линия службы крови, сайт и мобильное приложение. Важным направлением работы является привлечение молодежи, что реализуется с помощью выездных акций, в том числе мобильных станций переливания крови, лекционных мероприятий, информирования в соцсетях. Специально для них создан стикерпак "Я-донор", главный герой которого – мешочек крови по имени Эрик.
В России 20 апреля отмечается
Национальный день донора крови. В этот день 1832 года петербургский акушер Андрей Вольф впервые в отечественной практике успешно перелил роженице кровь ее мужа. Это стало началом развития донорства крови в России.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников