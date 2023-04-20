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Мужчины в России сдают кровь чаще, чем женщины, заявили в ФМБА - РИА Новости, 20.04.2023
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07:17 20.04.2023 (обновлено: 07:18 20.04.2023)
https://ria.ru/20230420/krov-1866508210.html
Мужчины в России сдают кровь чаще, чем женщины, заявили в ФМБА
Мужчины в России сдают кровь чаще, чем женщины, заявили в ФМБА - РИА Новости, 20.04.2023
Мужчины в России сдают кровь чаще, чем женщины, заявили в ФМБА
Мужчины в России сдают кровь чаще, чем женщины, больше всего доноров со второй группой крови, сообщили РИА Новости в пресс-службе Федерального... РИА Новости, 20.04.2023
2023-04-20T07:17
2023-04-20T07:18
общество
россия
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Мужчины в России сдают кровь чаще, чем женщины, больше всего доноров со второй группой крови, сообщили РИА Новости в пресс-службе Федерального медико-биологического агентства. Национальный день донора крови отмечается 20 апреля. "Согласно статистическим данным, среди доноров чаще встречаются мужчины (61% от общего числа доноров). При этом, если говорить о процентном соотношении регулярных доноров женщин и мужчин в разрезе последних пяти лет, то этот показатель составляет 54% для мужчин и 46% для женщин", - говорится в сообщении. Распределение доноров и реципиентов по группе крови примерно одинаковое, уточнили в пресс-службе. В России чаще сдают кровь люди со второй группой, затем идет первая, третья и замыкает четвертая группа, отметили в агентстве. При этом 99% доноров сдают кровь безвозмездно.
https://ria.ru/20230420/krov-1866507917.html
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общество, россия
Общество, Россия
Мужчины в России сдают кровь чаще, чем женщины, заявили в ФМБА

ФМБА: мужчины в России сдают кровь чаще, чем женщины

© РИА Новости / Денис Абрамов | Перейти в медиабанкДонор сдает кровь
Донор сдает кровь - РИА Новости, 1920, 20.04.2023
© РИА Новости / Денис Абрамов
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Донор сдает кровь. Архивное фото
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Мужчины в России сдают кровь чаще, чем женщины, больше всего доноров со второй группой крови, сообщили РИА Новости в пресс-службе Федерального медико-биологического агентства.
Национальный день донора крови отмечается 20 апреля.
Донорская кровь - РИА Новости, 1920, 20.04.2023
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"Согласно статистическим данным, среди доноров чаще встречаются мужчины (61% от общего числа доноров). При этом, если говорить о процентном соотношении регулярных доноров женщин и мужчин в разрезе последних пяти лет, то этот показатель составляет 54% для мужчин и 46% для женщин", - говорится в сообщении.
Распределение доноров и реципиентов по группе крови примерно одинаковое, уточнили в пресс-службе. В России чаще сдают кровь люди со второй группой, затем идет первая, третья и замыкает четвертая группа, отметили в агентстве.
При этом 99% доноров сдают кровь безвозмездно.
Сдача донорской крови в Москве - РИА Новости, 1920, 20.04.2023
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02:29
 
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