https://ria.ru/20230420/krov-1866508210.html
Мужчины в России сдают кровь чаще, чем женщины, заявили в ФМБА
Мужчины в России сдают кровь чаще, чем женщины, заявили в ФМБА - РИА Новости, 20.04.2023
Мужчины в России сдают кровь чаще, чем женщины, заявили в ФМБА
Мужчины в России сдают кровь чаще, чем женщины, больше всего доноров со второй группой крови, сообщили РИА Новости в пресс-службе Федерального... РИА Новости, 20.04.2023
2023-04-20T07:17
2023-04-20T07:17
2023-04-20T07:18
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Мужчины в России сдают кровь чаще, чем женщины, больше всего доноров со второй группой крови, сообщили РИА Новости в пресс-службе Федерального медико-биологического агентства. Национальный день донора крови отмечается 20 апреля. "Согласно статистическим данным, среди доноров чаще встречаются мужчины (61% от общего числа доноров). При этом, если говорить о процентном соотношении регулярных доноров женщин и мужчин в разрезе последних пяти лет, то этот показатель составляет 54% для мужчин и 46% для женщин", - говорится в сообщении. Распределение доноров и реципиентов по группе крови примерно одинаковое, уточнили в пресс-службе. В России чаще сдают кровь люди со второй группой, затем идет первая, третья и замыкает четвертая группа, отметили в агентстве. При этом 99% доноров сдают кровь безвозмездно.
https://ria.ru/20230420/krov-1866507917.html
https://ria.ru/20230420/donorstvo-1866017126.html
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общество, россия
Мужчины в России сдают кровь чаще, чем женщины, заявили в ФМБА
ФМБА: мужчины в России сдают кровь чаще, чем женщины
МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Мужчины в России сдают кровь чаще, чем женщины, больше всего доноров со второй группой крови, сообщили РИА Новости в пресс-службе Федерального медико-биологического агентства.
Национальный день донора крови отмечается 20 апреля.
В России нет дефицита донорской крови, заявили в ФМБА
"Согласно статистическим данным, среди доноров чаще встречаются мужчины (61% от общего числа доноров). При этом, если говорить о процентном соотношении регулярных доноров женщин и мужчин в разрезе последних пяти лет, то этот показатель составляет 54% для мужчин и 46% для женщин", - говорится в сообщении.
Распределение доноров и реципиентов по группе крови примерно одинаковое, уточнили в пресс-службе. В России чаще сдают кровь люди со второй группой, затем идет первая, третья и замыкает четвертая группа, отметили в агентстве.
При этом 99% доноров сдают кровь безвозмездно.
Национальный день донора крови в России