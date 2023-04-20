https://ria.ru/20230420/krov-1866507917.html

В России нет дефицита донорской крови, заявили в ФМБА

В России нет дефицита донорской крови, заявили в ФМБА - РИА Новости, 20.04.2023

В России нет дефицита донорской крови, заявили в ФМБА

Лечебные организации в России на 100% обеспечены компонентами донорской крови, заготовка цельной донорской крови в 2022 году выросла на 8,8%, сообщили РИА... РИА Новости, 20.04.2023

2023-04-20T07:11

2023-04-20T07:11

2023-04-20T07:18

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россия

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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Лечебные организации в России на 100% обеспечены компонентами донорской крови, заготовка цельной донорской крови в 2022 году выросла на 8,8%, сообщили РИА Новости в пресс-службе Федерального медико-биологического агентства. Национальный день донора крови отмечается 20 апреля. "Заготовка цельной донорской крови за 2022 год в целом по стране увеличилось на 180 тысяч литров, что на 8,8% выше уровня за аналогичный период прошлого года. Данная организационная работа позволяет ежегодно осуществлять 100-процентное обеспечение лечебных организаций высококачественными и безопасными компонентами донорской крови для клинического использования", - говорится в сообщении. По итогам прошлого года произошло увеличение числа доноров до 1,4 миллиона человек, что на 6,8% больше, чем в 2021 году, отметили в пресс-службе. Прирост наблюдается и в показателях количества совершенных донаций крови и ее компонентов на 191,5 тысячи, подчеркнули в ведомстве.

https://ria.ru/20230420/krov-1866508210.html

https://ria.ru/20230420/donorstvo-1866017126.html

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