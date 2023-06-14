https://ria.ru/20230614/briks-1878074401.html

В Кремле считают, что нельзя отталкивать желающих вступить в БРИКС

В Кремле считают, что нельзя отталкивать желающих вступить в БРИКС - РИА Новости, 14.06.2023

В Кремле считают, что нельзя отталкивать желающих вступить в БРИКС

Нельзя отталкивать желающих вступить в БРИКС, которых сегодня очень много, но важно чтобы объединение продолжало работать консолидировано, тема нуждается в... РИА Новости, 14.06.2023

2023-06-14T15:23

2023-06-14T15:23

2023-06-14T15:23

китай

россия

юар

юрий ушаков

брикс

политика

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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Нельзя отталкивать желающих вступить в БРИКС, которых сегодня очень много, но важно чтобы объединение продолжало работать консолидировано, тема нуждается в серьезной проработке, заявил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков. "Очень много стран, и больших, и средних, заинтересованы в том, чтобы подключиться к работе БРИКС. Некоторые заявляют откровенно о своем участии в качестве полнокровных членов, причем просят принять их немедленно. Другие страны заинтересованы в том, чтобы поддерживать возможное сотрудничество, быть партнерами по диалогу с этой организацией. Там много разных схем", - сказал Ушаков. По его словам, авторитет БРИКС настолько велик, что сейчас "в буквальном смысле завал заявок на подключение к этой организации", однако это все "нужно обсуждать и согласовывать параметры участия этих стран". "Это все не так просто, но сейчас эксперты соответствующих стран именно этим заняты. Тут важно, конечно, использовать эту заинтересованность и никого, естественно, не отпихивать. Но вместе с тем нужно сделать так, чтобы эта организация по-прежнему работала в консолидированном формате, не размытом какими-то различными подходами, которые глубоко не совпадают с интересами стран-основателей", - добавил Ушаков. БРИКС объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР. К экономическому блоку намерены присоединиться еще ряд стран, в их числе Аргентина, Иран, а также, согласно сообщению, МИД Китая, Индонезия, Турция, Саудовская Аравия, Египет. ЮАР получила председательство в БРИКС от Китая в начале этого года. Оно продлится до конца 2023 года, а затем будет передано следующей стране.

https://ria.ru/20230603/briks-1875871925.html

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китай

россия

юар

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

китай, россия, юар, юрий ушаков, брикс, политика