https://ria.ru/20230614/afrika-1878087867.html

Запад оказывает мощное давление на страны Африки, заявил Ушаков

Запад оказывает мощное давление на страны Африки, заявил Ушаков - РИА Новости, 14.06.2023

Запад оказывает мощное давление на страны Африки, заявил Ушаков

Большинство государств африканского континента подтвердило свое участие во втором саммите "Россия - Африка", несмотря на то, что Запад оказывает на них мощное... РИА Новости, 14.06.2023

2023-06-14T15:56

2023-06-14T15:56

2023-06-14T15:56

в мире

африка

россия

сша

юрий ушаков

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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Большинство государств африканского континента подтвердило свое участие во втором саммите "Россия - Африка", несмотря на то, что Запад оказывает на них мощное давление, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков. "На них (африканские государства – ред.) оказывается мощнейшее давление со стороны США и других стран Запада. Но тем не менее подтверждено участие уже большинства государств африканского континента в нашем саммите. Посмотрим, как это все получится на самом деле, но подготовка ведется весьма активно", - сказал Ушаков. Он напомнил, что саммит состоится 27-28 июля в Санкт-Петербурге и "будет иметь очень большое значение для дальнейшего развития наших отношений со странами африканского континента".

https://ria.ru/20230613/afrika-1877906846.html

африка

россия

сша

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, африка, россия, сша, юрий ушаков