https://ria.ru/20230614/afrika-1878087867.html
Запад оказывает мощное давление на страны Африки, заявил Ушаков
Запад оказывает мощное давление на страны Африки, заявил Ушаков - РИА Новости, 14.06.2023
Запад оказывает мощное давление на страны Африки, заявил Ушаков
Большинство государств африканского континента подтвердило свое участие во втором саммите "Россия - Африка", несмотря на то, что Запад оказывает на них мощное... РИА Новости, 14.06.2023
2023-06-14T15:56
2023-06-14T15:56
2023-06-14T15:56
в мире
африка
россия
сша
юрий ушаков
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Большинство государств африканского континента подтвердило свое участие во втором саммите "Россия - Африка", несмотря на то, что Запад оказывает на них мощное давление, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков. "На них (африканские государства – ред.) оказывается мощнейшее давление со стороны США и других стран Запада. Но тем не менее подтверждено участие уже большинства государств африканского континента в нашем саммите. Посмотрим, как это все получится на самом деле, но подготовка ведется весьма активно", - сказал Ушаков. Он напомнил, что саммит состоится 27-28 июля в Санкт-Петербурге и "будет иметь очень большое значение для дальнейшего развития наших отношений со странами африканского континента".
https://ria.ru/20230613/afrika-1877906846.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, африка, россия, сша, юрий ушаков
В мире, Африка, Россия, США, Юрий Ушаков
Запад оказывает мощное давление на страны Африки, заявил Ушаков
Ушаков: страны Африки примут участие в саммите в России, несмотря на давление Запада