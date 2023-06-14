https://ria.ru/20230614/aes-1878085488.html

Шри-Ланка и "Росатом" договорились о строительстве АЭС

Шри-Ланка и "Росатом" договорились о строительстве АЭС - РИА Новости, 14.06.2023

Шри-Ланка и "Росатом" договорились о строительстве АЭС

"Росатом" и Шри-Ланка договорились о строительстве атомной электростанции, ее мощность может составить до 300 мегаватт, заявила в интервью РИА Новости в рамках... РИА Новости, 14.06.2023

2023-06-14T15:46

2023-06-14T15:46

2023-06-14T15:52

шри-ланка

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

пмэф-2023

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джанита лиянаге

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 июн - РИА Новости. "Росатом" и Шри-Ланка договорились о строительстве атомной электростанции, ее мощность может составить до 300 мегаватт, заявила в интервью РИА Новости в рамках ПМЭФ посол Шри-Ланки в РФ Джанита Лиянаге."Есть предложение, есть и одобрение со стороны властей Шри-Ланки, а также над этим вопросом работает МАГАТЭ. Они организовали несколько рабочих групп на эту тему. "Росатом" также запустил четыре рабочих группы в разных сферах. Мы идем к строительству атомной электростанции на острове, но все еще идет обсуждение того, будет ли это плавучая электростанция, либо станция наземного базирования", - сказала Лиянаге на полях форума в Санкт-Петербурге.Она добавила, что сейчас Шри-Ланка при помощи "Росатома" начнет обучать специалистов в атомной сфере."МАГАТЭ также поддерживает нас в этом вопросе, и власти Шри-Ланки Это единственная возможность для разрешения топливного кризиса в стране, мы понимаем это и продвигаемся в этом вопросе очень быстро, строительство будет запущено в ближайшем будущем", - подчеркнула посол.Госпожа Лиянаге также уточнила в интервью детали по поводу мощности АЭС и количества блоков в ее составе."Мы рассматриваем разные опции, возможно, что ее мощность будет составлять 300 мегаватт. Этого достаточно для генерации электричества в дополнение к той энергии, что есть на острове сейчас, но есть и другие варианты. Но это наиболее вероятный вариант, что мы обсуждаем сейчас для Шри-Ланки, и наиболее подходящий", - отметила дипломат.Шри-Ланка планирует построить свою первую атомную электростанцию при технической поддержке России к 2032 году, сообщает новостной портал Ada Derana со ссылкой на Совет по атомной энергии страны."Если все пойдет по плану, то первая атомная электростанция может быть построена на острове при технической поддержке России к 2032 году", - заявили представители Совета по атомной энергии Шри-Ланки на заседании парламентского Секторального комитета по надзору за энергетикой и транспортом, который собрался для обсуждения текущего состояния дел и будущей деятельности Совета, говорится в сообщении издания.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.

https://ria.ru/20230517/busher-1872463653.html

https://ria.ru/20230503/stroitelstvo-1869375720.html

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шри-ланка, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", россия, санкт-петербург, джанита лиянаге, экономика, в мире