Рейтинг@Mail.ru
Шри-Ланка и "Росатом" договорились о строительстве АЭС - РИА Новости, 14.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Подготовка Петербурга к ПМЭФ-2023
ПМЭФ-2023
 
15:46 14.06.2023 (обновлено: 15:52 14.06.2023)
https://ria.ru/20230614/aes-1878085488.html
Шри-Ланка и "Росатом" договорились о строительстве АЭС
Шри-Ланка и "Росатом" договорились о строительстве АЭС - РИА Новости, 14.06.2023
Шри-Ланка и "Росатом" договорились о строительстве АЭС
"Росатом" и Шри-Ланка договорились о строительстве атомной электростанции, ее мощность может составить до 300 мегаватт, заявила в интервью РИА Новости в рамках... РИА Новости, 14.06.2023
2023-06-14T15:46
2023-06-14T15:52
шри-ланка
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
пмэф-2023
россия
санкт-петербург
джанита лиянаге
экономика
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152647/19/1526471909_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_e23fdc54ea5ef35d958b3b2d44766e20.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 июн - РИА Новости. "Росатом" и Шри-Ланка договорились о строительстве атомной электростанции, ее мощность может составить до 300 мегаватт, заявила в интервью РИА Новости в рамках ПМЭФ посол Шри-Ланки в РФ Джанита Лиянаге."Есть предложение, есть и одобрение со стороны властей Шри-Ланки, а также над этим вопросом работает МАГАТЭ. Они организовали несколько рабочих групп на эту тему. "Росатом" также запустил четыре рабочих группы в разных сферах. Мы идем к строительству атомной электростанции на острове, но все еще идет обсуждение того, будет ли это плавучая электростанция, либо станция наземного базирования", - сказала Лиянаге на полях форума в Санкт-Петербурге.Она добавила, что сейчас Шри-Ланка при помощи "Росатома" начнет обучать специалистов в атомной сфере."МАГАТЭ также поддерживает нас в этом вопросе, и власти Шри-Ланки Это единственная возможность для разрешения топливного кризиса в стране, мы понимаем это и продвигаемся в этом вопросе очень быстро, строительство будет запущено в ближайшем будущем", - подчеркнула посол.Госпожа Лиянаге также уточнила в интервью детали по поводу мощности АЭС и количества блоков в ее составе."Мы рассматриваем разные опции, возможно, что ее мощность будет составлять 300 мегаватт. Этого достаточно для генерации электричества в дополнение к той энергии, что есть на острове сейчас, но есть и другие варианты. Но это наиболее вероятный вариант, что мы обсуждаем сейчас для Шри-Ланки, и наиболее подходящий", - отметила дипломат.Шри-Ланка планирует построить свою первую атомную электростанцию при технической поддержке России к 2032 году, сообщает новостной портал Ada Derana со ссылкой на Совет по атомной энергии страны."Если все пойдет по плану, то первая атомная электростанция может быть построена на острове при технической поддержке России к 2032 году", - заявили представители Совета по атомной энергии Шри-Ланки на заседании парламентского Секторального комитета по надзору за энергетикой и транспортом, который собрался для обсуждения текущего состояния дел и будущей деятельности Совета, говорится в сообщении издания.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
https://ria.ru/20230517/busher-1872463653.html
https://ria.ru/20230503/stroitelstvo-1869375720.html
шри-ланка
россия
санкт-петербург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152647/19/1526471909_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_11e40d982b4d9e25c0ba7153ee8c6140.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
шри-ланка, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", россия, санкт-петербург, джанита лиянаге, экономика, в мире
Шри-Ланка, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", ПМЭФ-2023, Россия, Санкт-Петербург, Джанита Лиянаге, Экономика, В мире
Шри-Ланка и "Росатом" договорились о строительстве АЭС

Посол Лиянаге: Шри-Ланка и "Росатом" договорились о строительстве атомной электростанции

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЛоготип государственной корпорации по атомной энергии "Росатом"
Логотип государственной корпорации по атомной энергии Росатом - РИА Новости, 1920, 14.06.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Логотип государственной корпорации по атомной энергии "Росатом". Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 июн - РИА Новости. "Росатом" и Шри-Ланка договорились о строительстве атомной электростанции, ее мощность может составить до 300 мегаватт, заявила в интервью РИА Новости в рамках ПМЭФ посол Шри-Ланки в РФ Джанита Лиянаге.
"Есть предложение, есть и одобрение со стороны властей Шри-Ланки, а также над этим вопросом работает МАГАТЭ. Они организовали несколько рабочих групп на эту тему. "Росатом" также запустил четыре рабочих группы в разных сферах. Мы идем к строительству атомной электростанции на острове, но все еще идет обсуждение того, будет ли это плавучая электростанция, либо станция наземного базирования", - сказала Лиянаге на полях форума в Санкт-Петербурге.
Она добавила, что сейчас Шри-Ланка при помощи "Росатома" начнет обучать специалистов в атомной сфере.
"МАГАТЭ также поддерживает нас в этом вопросе, и власти Шри-Ланки Это единственная возможность для разрешения топливного кризиса в стране, мы понимаем это и продвигаемся в этом вопросе очень быстро, строительство будет запущено в ближайшем будущем", - подчеркнула посол.
Госпожа Лиянаге также уточнила в интервью детали по поводу мощности АЭС и количества блоков в ее составе.
АЭС Бушер в Иране - РИА Новости, 1920, 17.05.2023
Иран сократил долг перед "Росатомом" за строительство АЭС "Бушер"
17 мая, 17:52
"Мы рассматриваем разные опции, возможно, что ее мощность будет составлять 300 мегаватт. Этого достаточно для генерации электричества в дополнение к той энергии, что есть на острове сейчас, но есть и другие варианты. Но это наиболее вероятный вариант, что мы обсуждаем сейчас для Шри-Ланки, и наиболее подходящий", - отметила дипломат.
Шри-Ланка планирует построить свою первую атомную электростанцию при технической поддержке России к 2032 году, сообщает новостной портал Ada Derana со ссылкой на Совет по атомной энергии страны.
«
"Если все пойдет по плану, то первая атомная электростанция может быть построена на острове при технической поддержке России к 2032 году", - заявили представители Совета по атомной энергии Шри-Ланки на заседании парламентского Секторального комитета по надзору за энергетикой и транспортом, который собрался для обсуждения текущего состояния дел и будущей деятельности Совета, говорится в сообщении издания.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
Площадка АЭС Эль-Дабаа - РИА Новости, 1920, 03.05.2023
В Египте начали строительство энергоблока АЭС "Эль-Дабаа" с участием России
3 мая, 12:26
 
ПМЭФ-2023Шри-ЛанкаГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"РоссияСанкт-ПетербургДжанита ЛиянагеЭкономикаВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала