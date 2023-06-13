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В Петербурге открылась вторая ярмарка современного искусства "1703"

В Петербурге открылась вторая ярмарка современного искусства "1703" - РИА Новости, 13.06.2023

В Петербурге открылась вторая ярмарка современного искусства "1703"

Вторая Санкт-Петербургская ярмарка искусства "1703", где представлены живопись, скульптура, инсталляции, а также работы, созданные при помощи цифровых... РИА Новости, 13.06.2023

2023-06-13T21:57

2023-06-13T21:57

2023-06-13T23:17

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 июн – РИА Новости. Вторая Санкт-Петербургская ярмарка искусства "1703", где представлены живопись, скульптура, инсталляции, а также работы, созданные при помощи цифровых технологий, открылась во вторник в центральном выставочном зале "Манеж" в историческом центре города, сообщил вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский в своем телеграм-канале. "Арт-ярмарка "1703" открылась", - написал он в своем Telegram-канале. Как сообщают организаторы, участниками ярмарки в этом году стали 35 галерей, которые представили произведения современного искусства (живопись, скульптуру, графику, фотографию, инсталляции, а также работы, созданные с помощью цифровых технологий). Параллельно с экспозицией на площадке "Манежа" пройдут лекции и тематические дискуссии. Санкт-Петербургская ярмарка искусства "1703", которая инициирована ПАО "Газпром", проводится при поддержке городского комитета по культуре. Проект, включенный в официальную культурную программу Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), призван содействовать развитию современного искусства, художественного рынка и института коллекционирования в России. Петербургский международный экономический форум пройдет 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

санкт-петербург, россия, борис пиотровский, манеж, газпром, экономика, новости культуры, культура