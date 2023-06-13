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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Тернополе - РИА Новости, 13.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
04:29 13.06.2023
https://ria.ru/20230613/ternopol-1877707286.html
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Тернополе
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Тернополе - РИА Новости, 13.06.2023
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Тернополе
Взрывы прогремели в Тернополе, сообщает украинское издание "Зеркало недели". РИА Новости, 13.06.2023
2023-06-13T04:29
2023-06-13T04:29
специальная военная операция на украине
тернополь
днепропетровская область
вооруженные силы рф
харьковская область
в мире
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Взрывы прогремели в Тернополе, сообщает украинское издание "Зеркало недели". Ранее газета сообщала, что взрывы прозвучали в Харьковской области, Кропивницком (бывшем Кировограде) и Днепропетровской области. "Около 4.05 в Тернополе раздались взрывы. Предварительно - работает ПВО", - говорится в сообщении издания. Кроме того, в Тернопольской области с 03.48 звучит воздушная тревога. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20230613/vzryvy-1877706610.html
https://ria.ru/20230613/obstrel-1877702179.html
тернополь
днепропетровская область
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тернополь, днепропетровская область, вооруженные силы рф, харьковская область, в мире
Специальная военная операция на Украине, Тернополь, Днепропетровская область, Вооруженные силы РФ, Харьковская область, В мире
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Тернополе

"Зеркало недели": в Тернополе прогремели взрывы

© iStock.com / Panama7Тернополь, Украина
Тернополь, Украина - РИА Новости, 1920, 13.06.2023
© iStock.com / Panama7
Тернополь, Украина. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Взрывы прогремели в Тернополе, сообщает украинское издание "Зеркало недели".
Ранее газета сообщала, что взрывы прозвучали в Харьковской области, Кропивницком (бывшем Кировограде) и Днепропетровской области.
Украинский пожарный - РИА Новости, 1920, 13.06.2023
В ряде областей Украины прогремели взрывы, сообщили СМИ
04:08
"Около 4.05 в Тернополе раздались взрывы. Предварительно - работает ПВО", - говорится в сообщении издания.
Кроме того, в Тернопольской области с 03.48 звучит воздушная тревога.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
Сотрудник СЦКК фиксирует последствия обстрела со стороны ВСУ Петровского района Донецка - РИА Новости, 1920, 13.06.2023
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Специальная военная операция на УкраинеТернопольДнепропетровская областьВооруженные силы РФХарьковская областьВ мире
 
 
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