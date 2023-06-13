https://ria.ru/20230613/ternopol-1877707286.html

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Тернополе

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Тернополе - РИА Новости, 13.06.2023

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Тернополе

Взрывы прогремели в Тернополе, сообщает украинское издание "Зеркало недели". РИА Новости, 13.06.2023

2023-06-13T04:29

2023-06-13T04:29

2023-06-13T04:29

специальная военная операция на украине

тернополь

днепропетровская область

вооруженные силы рф

харьковская область

в мире

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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Взрывы прогремели в Тернополе, сообщает украинское издание "Зеркало недели". Ранее газета сообщала, что взрывы прозвучали в Харьковской области, Кропивницком (бывшем Кировограде) и Днепропетровской области. "Около 4.05 в Тернополе раздались взрывы. Предварительно - работает ПВО", - говорится в сообщении издания. Кроме того, в Тернопольской области с 03.48 звучит воздушная тревога. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20230613/vzryvy-1877706610.html

https://ria.ru/20230613/obstrel-1877702179.html

тернополь

днепропетровская область

харьковская область

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тернополь, днепропетровская область, вооруженные силы рф, харьковская область, в мире