https://ria.ru/20230613/soyuzmultfilm-1877912335.html

Стенд на ПМЭФ посвятили Чебурашке

Стенд на ПМЭФ посвятили Чебурашке - РИА Новости, 13.06.2023

Стенд на ПМЭФ посвятили Чебурашке

Руководство "Союзмультфильма" будет радо, если посвященный Чебурашке стенд на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) привлечет к сотрудничеству РИА Новости, 13.06.2023

2023-06-13T19:04

2023-06-13T19:04

2023-06-13T23:20

пмэф-2023

технологии

санкт-петербург

чебурашка

юлиана слащева

союзмультфильм

экономика

культура

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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Руководство "Союзмультфильма" будет радо, если посвященный Чебурашке стенд на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) привлечет к сотрудничеству новых партнеров, а также вдохновит на перспективные коллаборации, заявила председатель совета директоров киностудии Юлиана Слащева. Ранее в "Экспофоруме" в Санкт-Петербурге, где завершается подготовка к ПМЭФ, установили стенд в форме огромных ушей Чебурашки. Слащева отметила, что Чебурашка в этом году стал знаковым персонажем, тем самым героем, который объединил у экранов миллионы зрителей. "Картина сейчас с успехом идет в зарубежных странах, и мы будем рады, если стенд привлечет к сотрудничеству новых партнеров, а также вдохновит на перспективные коллаборации", - сказала Слащева, слова которой приводятся пресс-службой. Помимо стенда-инсталляции с встроенной переговорной зоной, будет также оформлена уличная площадка с интерактивной возможностью поприсутствовать в одной из сцен фильма "Чебурашка" наравне с персонажем, говорится в сообщении. Генеральный продюсер студии Yellow, Black and White и фильма "Чебурашка" Эдуард Илоян подчеркнул, что бренду "Чебурашка" уже более 60 лет, но сегодня он актуален как никогда. "Вселенная бренда постоянно расширяется, поэтому мы всегда открыты для партнерства. Наш стенд-инсталляция может стать отличной площадкой для того, чтобы обсудить возможное сотрудничество – лицензионную программу, интеграции в главное семейное шоу страны "Чебурашка" и многое другое", - подчеркнул Илоян. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) пройдет 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.

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Наталья Макарова

технологии, санкт-петербург, чебурашка, юлиана слащева, союзмультфильм, экономика, культура