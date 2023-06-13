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Стенд на ПМЭФ посвятили Чебурашке - РИА Новости, 13.06.2023
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ПМЭФ-2023
 
19:04 13.06.2023 (обновлено: 23:20 13.06.2023)
https://ria.ru/20230613/soyuzmultfilm-1877912335.html
Стенд на ПМЭФ посвятили Чебурашке
Стенд на ПМЭФ посвятили Чебурашке - РИА Новости, 13.06.2023
Стенд на ПМЭФ посвятили Чебурашке
Руководство "Союзмультфильма" будет радо, если посвященный Чебурашке стенд на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) привлечет к сотрудничеству РИА Новости, 13.06.2023
2023-06-13T19:04
2023-06-13T23:20
пмэф-2023
технологии
санкт-петербург
чебурашка
юлиана слащева
союзмультфильм
экономика
культура
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Руководство "Союзмультфильма" будет радо, если посвященный Чебурашке стенд на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) привлечет к сотрудничеству новых партнеров, а также вдохновит на перспективные коллаборации, заявила председатель совета директоров киностудии Юлиана Слащева. Ранее в "Экспофоруме" в Санкт-Петербурге, где завершается подготовка к ПМЭФ, установили стенд в форме огромных ушей Чебурашки. Слащева отметила, что Чебурашка в этом году стал знаковым персонажем, тем самым героем, который объединил у экранов миллионы зрителей. "Картина сейчас с успехом идет в зарубежных странах, и мы будем рады, если стенд привлечет к сотрудничеству новых партнеров, а также вдохновит на перспективные коллаборации", - сказала Слащева, слова которой приводятся пресс-службой. Помимо стенда-инсталляции с встроенной переговорной зоной, будет также оформлена уличная площадка с интерактивной возможностью поприсутствовать в одной из сцен фильма "Чебурашка" наравне с персонажем, говорится в сообщении. Генеральный продюсер студии Yellow, Black and White и фильма "Чебурашка" Эдуард Илоян подчеркнул, что бренду "Чебурашка" уже более 60 лет, но сегодня он актуален как никогда. "Вселенная бренда постоянно расширяется, поэтому мы всегда открыты для партнерства. Наш стенд-инсталляция может стать отличной площадкой для того, чтобы обсудить возможное сотрудничество – лицензионную программу, интеграции в главное семейное шоу страны "Чебурашка" и многое другое", - подчеркнул Илоян. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) пройдет 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
https://ria.ru/20230613/pmef-1877896906.html
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Наталья Макарова
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технологии, санкт-петербург, чебурашка, юлиана слащева, союзмультфильм, экономика, культура
ПМЭФ-2023, Технологии, Санкт-Петербург, Чебурашка, Юлиана Слащева, Союзмультфильм, Экономика, Культура
Стенд на ПМЭФ посвятили Чебурашке

Слащева: будем рады, если стенд с ушами Чебурашки на ПМЭФе привлечет новых партнеров

© Централ ПартнершипПостер фильма "Чебурашка"
Постер фильма Чебурашка
© Централ Партнершип
Постер фильма "Чебурашка". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Руководство "Союзмультфильма" будет радо, если посвященный Чебурашке стенд на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) привлечет к сотрудничеству новых партнеров, а также вдохновит на перспективные коллаборации, заявила председатель совета директоров киностудии Юлиана Слащева.
Ранее в "Экспофоруме" в Санкт-Петербурге, где завершается подготовка к ПМЭФ, установили стенд в форме огромных ушей Чебурашки.
Слащева отметила, что Чебурашка в этом году стал знаковым персонажем, тем самым героем, который объединил у экранов миллионы зрителей.
"Картина сейчас с успехом идет в зарубежных странах, и мы будем рады, если стенд привлечет к сотрудничеству новых партнеров, а также вдохновит на перспективные коллаборации", - сказала Слащева, слова которой приводятся пресс-службой.
Подготовка к ПМЭФ-2023
"Экспофорум" в Петербурге завершает подготовку к ПМЭФ
Вчера, 18:47
Помимо стенда-инсталляции с встроенной переговорной зоной, будет также оформлена уличная площадка с интерактивной возможностью поприсутствовать в одной из сцен фильма "Чебурашка" наравне с персонажем, говорится в сообщении.
Генеральный продюсер студии Yellow, Black and White и фильма "Чебурашка" Эдуард Илоян подчеркнул, что бренду "Чебурашка" уже более 60 лет, но сегодня он актуален как никогда. "Вселенная бренда постоянно расширяется, поэтому мы всегда открыты для партнерства. Наш стенд-инсталляция может стать отличной площадкой для того, чтобы обсудить возможное сотрудничество – лицензионную программу, интеграции в главное семейное шоу страны "Чебурашка" и многое другое", - подчеркнул Илоян.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) пройдет 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
"Мы с нетерпением ждем начала": подготовка к ПМЭФ-2023
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит в этом году 14—17 июня.

Логотип ПМЭФ-2023 у конгрессно-выставочного центра Экспофорум

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит в этом году 14—17 июня.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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1 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

"Суверенное развитие — основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Так звучит главная тема форума.

Подготовка Петербурга к ПМЭФ-2023

"Суверенное развитие — основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Так звучит главная тема форума.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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2 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Деловая программа насчитывает полторы сотни мероприятий, в них участвуют больше тысячи модераторов и спикеров.

Стенд Чеченской республики в конгрессно-выставочном центре Экспофорум в преддверии Петербургского международного экономического форума - 2023 в Санкт-Петербурге

Деловая программа насчитывает полторы сотни мероприятий, в них участвуют больше тысячи модераторов и спикеров.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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3 из 10
© РИА Новости / Фотохост-агентство | Перейти в медиабанк

Информационным партнером и фотохост-агентством форума выступает РИА Новости.

Подготовка Санкт-Петербурга к ПМЭФ-2023

Информационным партнером и фотохост-агентством форума выступает РИА Новости.

© РИА Новости / Фотохост-агентство
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4 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Ключевые подготовительные и обеспечивающие мероприятия выполнены.

Подготовка Петербурга к ПМЭФ-2023

Ключевые подготовительные и обеспечивающие мероприятия выполнены.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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5 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Логистика, транспортная доступность, подготовка городской инфраструктуры к увеличенной нагрузке — все эти вопросы решены.

Подготовка Петербурга к ПМЭФ-2023

Логистика, транспортная доступность, подготовка городской инфраструктуры к увеличенной нагрузке — все эти вопросы решены.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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6 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

На всех этапах подготовки и проведения ПМЭФ предусмотрены противоэпидемические меры.

Конгрессно-выставочный центр Экспофорум в преддверии Петербургского международного экономического форума - 2023 в Санкт-Петербурге

На всех этапах подготовки и проведения ПМЭФ предусмотрены противоэпидемические меры.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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7 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Все помещения "Экспофорума", где пройдет ПМЭФ, обеззаразили, персонал проходит ежедневные осмотры.

Женщина проходит мимо логотипа ПМЭФ-2023 в конгрессно-выставочном центре Экспофорум в преддверии Петербургского международного экономического форума - 2023 в Санкт-Петербурге

Все помещения "Экспофорума", где пройдет ПМЭФ, обеззаразили, персонал проходит ежедневные осмотры.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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8 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

В местах, где состоятся основные мероприятия, приняли дополнительные меры безопасности.

Один из залов конгрессно-выставочного центра Экспофорум в преддверии Петербургского международного экономического форума - 2023 в Санкт-Петербурге

В местах, где состоятся основные мероприятия, приняли дополнительные меры безопасности.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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9 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

"Мы с нетерпением ждем начала форума", — сообщил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

Подготовка Петербурга к ПМЭФ-2023

"Мы с нетерпением ждем начала форума", — сообщил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
10 из 10

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит в этом году 14—17 июня.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
1 из 10

"Суверенное развитие — основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Так звучит главная тема форума.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
2 из 10

Деловая программа насчитывает полторы сотни мероприятий, в них участвуют больше тысячи модераторов и спикеров.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
3 из 10

Информационным партнером и фотохост-агентством форума выступает РИА Новости.

© РИА Новости / Фотохост-агентство
Перейти в медиабанк
4 из 10

Ключевые подготовительные и обеспечивающие мероприятия выполнены.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
5 из 10

Логистика, транспортная доступность, подготовка городской инфраструктуры к увеличенной нагрузке — все эти вопросы решены.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
6 из 10

На всех этапах подготовки и проведения ПМЭФ предусмотрены противоэпидемические меры.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
7 из 10

Все помещения "Экспофорума", где пройдет ПМЭФ, обеззаразили, персонал проходит ежедневные осмотры.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
8 из 10

В местах, где состоятся основные мероприятия, приняли дополнительные меры безопасности.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
9 из 10

"Мы с нетерпением ждем начала форума", — сообщил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
10 из 10
 
ПМЭФ-2023ТехнологииСанкт-ПетербургЧебурашкаЮлиана СлащеваСоюзмультфильмЭкономикаКультура
 
 
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