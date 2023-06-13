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В Совфеде призвали США одуматься насчет передачи Киеву снарядов с ураном
В Совфеде призвали США одуматься насчет передачи Киеву снарядов с ураном - РИА Новости, 13.06.2023
В Совфеде призвали США одуматься насчет передачи Киеву снарядов с ураном
Сенатор от крымского региона, член международного комитета Совфеда Сергей Цеков призвал США одуматься насчет поставки Украине танковых снарядов с обедненным... РИА Новости, 13.06.2023
2023-06-13T15:34
2023-06-13T15:34
2023-06-13T15:47
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сергей цеков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июн – РИА Новости. Сенатор от крымского региона, член международного комитета Совфеда Сергей Цеков призвал США одуматься насчет поставки Украине танковых снарядов с обедненным ураном, в противном случае это может привести к пагубным последствиям для западных стран. Белый дом собирается одобрить предоставление Украине танковых снарядов с обедненным ураном, сообщила газета Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников. "США и Великобритания сегодня являются крайне опасными для всего международного сообщества. Я думаю, что мы найдем возможность их образумить. Им пора одуматься, иначе в противном случае это может привести к пагубным последствиям для западных стран", - сказал РИА Новости Цеков. По его словам, политические элиты США и Великобритании страдают манией величия и придерживаются позиции, что только они имеют право на жизнь и нормальное существование. "Другие страны для них расходный материал", - подчеркнул сенатор. Ранее Великобритания объявила о планах передать Украине вместе с танками Challenger снаряды с сердечником из обедненного урана. Президент России Владимир Путин, говоря об этой инициативе, заявил, что Запад решил воевать с РФ до последнего украинца не на словах, а на деле. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что если подобное произойдет, то это плохо кончится для Лондона. Официальный представитель ведомства Мария Захарова охарактеризовала использование снарядов с обедненным ураном как проявление геноцида в отношении населения, против которого такое оружие применяется.
https://ria.ru/20230325/uran-1860658556.html
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украина, великобритания, сергей цеков, совет федерации рф, в мире, сша
Украина, Великобритания, Сергей Цеков, Совет Федерации РФ, В мире, США
В Совфеде призвали США одуматься насчет передачи Киеву снарядов с ураном
Сенатор Цеков призвал США одуматься насчет передачи Киеву снарядов с обедненным ураном