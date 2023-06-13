Рейтинг@Mail.ru
В Совфеде призвали США одуматься насчет передачи Киеву снарядов с ураном - РИА Новости, 13.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:34 13.06.2023 (обновлено: 15:47 13.06.2023)
https://ria.ru/20230613/snaryady-1877819888.html
В Совфеде призвали США одуматься насчет передачи Киеву снарядов с ураном
В Совфеде призвали США одуматься насчет передачи Киеву снарядов с ураном - РИА Новости, 13.06.2023
В Совфеде призвали США одуматься насчет передачи Киеву снарядов с ураном
Сенатор от крымского региона, член международного комитета Совфеда Сергей Цеков призвал США одуматься насчет поставки Украине танковых снарядов с обедненным... РИА Новости, 13.06.2023
2023-06-13T15:34
2023-06-13T15:47
украина
великобритания
сергей цеков
совет федерации рф
в мире
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156010/64/1560106472_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_1ec7f84b15231d892d794390e0f55f18.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июн – РИА Новости. Сенатор от крымского региона, член международного комитета Совфеда Сергей Цеков призвал США одуматься насчет поставки Украине танковых снарядов с обедненным ураном, в противном случае это может привести к пагубным последствиям для западных стран. Белый дом собирается одобрить предоставление Украине танковых снарядов с обедненным ураном, сообщила газета Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников. "США и Великобритания сегодня являются крайне опасными для всего международного сообщества. Я думаю, что мы найдем возможность их образумить. Им пора одуматься, иначе в противном случае это может привести к пагубным последствиям для западных стран", - сказал РИА Новости Цеков. По его словам, политические элиты США и Великобритании страдают манией величия и придерживаются позиции, что только они имеют право на жизнь и нормальное существование. "Другие страны для них расходный материал", - подчеркнул сенатор. Ранее Великобритания объявила о планах передать Украине вместе с танками Challenger снаряды с сердечником из обедненного урана. Президент России Владимир Путин, говоря об этой инициативе, заявил, что Запад решил воевать с РФ до последнего украинца не на словах, а на деле. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что если подобное произойдет, то это плохо кончится для Лондона. Официальный представитель ведомства Мария Захарова охарактеризовала использование снарядов с обедненным ураном как проявление геноцида в отношении населения, против которого такое оружие применяется.
https://ria.ru/20230325/uran-1860658556.html
https://ria.ru/20230323/uran-1860079178.html
украина
великобритания
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156010/64/1560106472_165:0:2896:2048_1920x0_80_0_0_faab64614ec8352503b00fee08d247e1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, великобритания, сергей цеков, совет федерации рф, в мире, сша
Украина, Великобритания, Сергей Цеков, Совет Федерации РФ, В мире, США
В Совфеде призвали США одуматься насчет передачи Киеву снарядов с ураном

Сенатор Цеков призвал США одуматься насчет передачи Киеву снарядов с обедненным ураном

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкЗдание Совета Федерации России
Здание Совета Федерации России - РИА Новости, 1920, 13.06.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Здание Совета Федерации России. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июн – РИА Новости. Сенатор от крымского региона, член международного комитета Совфеда Сергей Цеков призвал США одуматься насчет поставки Украине танковых снарядов с обедненным ураном, в противном случае это может привести к пагубным последствиям для западных стран.
Белый дом собирается одобрить предоставление Украине танковых снарядов с обедненным ураном, сообщила газета Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 25.03.2023
Путин предупредил о неминуемом последствии применения обедненного урана
25 марта, 22:27
"США и Великобритания сегодня являются крайне опасными для всего международного сообщества. Я думаю, что мы найдем возможность их образумить. Им пора одуматься, иначе в противном случае это может привести к пагубным последствиям для западных стран", - сказал РИА Новости Цеков.
По его словам, политические элиты США и Великобритании страдают манией величия и придерживаются позиции, что только они имеют право на жизнь и нормальное существование.
«
"Другие страны для них расходный материал", - подчеркнул сенатор.
Ранее Великобритания объявила о планах передать Украине вместе с танками Challenger снаряды с сердечником из обедненного урана. Президент России Владимир Путин, говоря об этой инициативе, заявил, что Запад решил воевать с РФ до последнего украинца не на словах, а на деле. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что если подобное произойдет, то это плохо кончится для Лондона. Официальный представитель ведомства Мария Захарова охарактеризовала использование снарядов с обедненным ураном как проявление геноцида в отношении населения, против которого такое оружие применяется.
Военнослужащий США пересчитывает снаряды с обедненным ураном на военной базе США в Тикрите - РИА Новости, 1920, 23.03.2023
Обедненный уран
23 марта, 14:33
 
УкраинаВеликобританияСергей ЦековСовет Федерации РФВ миреСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала