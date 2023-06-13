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Путин подписал закон о распространении экстремистских материалов - РИА Новости, 13.06.2023
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16:47 13.06.2023
https://ria.ru/20230613/putin-1877841060.html
Путин подписал закон о распространении экстремистских материалов
Путин подписал закон о распространении экстремистских материалов - РИА Новости, 13.06.2023
Путин подписал закон о распространении экстремистских материалов
Президент России Владимир Путин подписал закон об установлении ответственности за массовое распространение, хранение и изготовление экстремистских материалов... РИА Новости, 13.06.2023
2023-06-13T16:47
2023-06-13T16:47
россия
владимир путин
ирина рукавишникова
совет федерации рф
общество
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон об установлении ответственности за массовое распространение, хранение и изготовление экстремистских материалов. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Закон уточняет положения Кодекса об административных правонарушениях, в части ответственности за массовое распространение экстремистских материалов, указанных в Федеральном законе "О противодействии экстремистской деятельности", поясняла первый зампред конституционного комитета Совфеда Ирина Рукавишникова. Документ распространяет понятие "экстремистские материалы" как на материалы, включенные в федеральный список экстремистских материалов, так и на иные материалы, указанные в пункте 3 статьи 1 закона "О противодействии экстремистской деятельности". Законом устанавливается административная (если нет признаков уголовно наказуемого деяния) ответственность за массовое распространение, производство либо хранение в целях массового распространения экстремистских материалов в виде повлечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до трех тысяч рублей либо административный арест на срок до 15 суток с конфискацией указанных материалов и оборудования, использованного для их производства; на должностных лиц - от двух тысяч до пяти тысяч рублей с конфискацией указанных материалов и оборудования, использованного для их производства; на юридических лиц - от 100 тысяч до 1 миллиона рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток с конфискацией указанных материалов и оборудования, использованного для их производства. Информационные материалы признаются экстремистскими федеральным судом по месту их обнаружения, распространения или нахождения организации, осуществившей производство таких материалов, на основании заявления прокурора или при производстве по соответствующему делу об административном правонарушении, гражданскому, административному или уголовному делу.
https://radiosputnik.ria.ru/20230613/putin-1877833299.html
https://ria.ru/20230525/karty-1874082734.html
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россия, владимир путин, ирина рукавишникова , совет федерации рф, общество
Россия, Владимир Путин, Ирина Рукавишникова , Совет Федерации РФ, Общество
Путин подписал закон о распространении экстремистских материалов

Путин подписал закон об ответственности за распространение экстремистских материалов

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 13.06.2023
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон об установлении ответственности за массовое распространение, хранение и изготовление экстремистских материалов. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Закон уточняет положения Кодекса об административных правонарушениях, в части ответственности за массовое распространение экстремистских материалов, указанных в Федеральном законе "О противодействии экстремистской деятельности", поясняла первый зампред конституционного комитета Совфеда Ирина Рукавишникова.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 13.06.2023
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Документ распространяет понятие "экстремистские материалы" как на материалы, включенные в федеральный список экстремистских материалов, так и на иные материалы, указанные в пункте 3 статьи 1 закона "О противодействии экстремистской деятельности".
Законом устанавливается административная (если нет признаков уголовно наказуемого деяния) ответственность за массовое распространение, производство либо хранение в целях массового распространения экстремистских материалов в виде повлечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до трех тысяч рублей либо административный арест на срок до 15 суток с конфискацией указанных материалов и оборудования, использованного для их производства; на должностных лиц - от двух тысяч до пяти тысяч рублей с конфискацией указанных материалов и оборудования, использованного для их производства; на юридических лиц - от 100 тысяч до 1 миллиона рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток с конфискацией указанных материалов и оборудования, использованного для их производства.
Информационные материалы признаются экстремистскими федеральным судом по месту их обнаружения, распространения или нахождения организации, осуществившей производство таких материалов, на основании заявления прокурора или при производстве по соответствующему делу об административном правонарушении, гражданскому, административному или уголовному делу.
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 25.05.2023
Госдума приняла закон о расширении перечня экстремистских материалов
25 мая, 13:46
 
РоссияВладимир ПутинИрина РукавишниковаСовет Федерации РФОбщество
 
 
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