https://ria.ru/20230613/putin-1877820930.html
Путин подписал закон о наказании за неисполнение дисквалификации
Путин подписал закон о наказании за неисполнение дисквалификации - РИА Новости, 13.06.2023
Путин подписал закон о наказании за неисполнение дисквалификации
Президент России Владимир Путин подписал закон, наделяющий должностные лица органов, осуществляющих госрегистрацию юрлиц и индивидуальных предпринимателей,... РИА Новости, 13.06.2023
2023-06-13T15:38
2023-06-13T15:38
2023-06-13T15:38
россия
владимир путин
совет федерации рф
общество
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, наделяющий должностные лица органов, осуществляющих госрегистрацию юрлиц и индивидуальных предпринимателей, полномочиями по составлению протоколов об административных правонарушениях в случае неисполнения постановлений судов о дисквалификации. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Данные изменения позволяют исключить возникновение имеющихся предпосылок для противоправных действий дисквалифицированных лиц и их уклонения от установленной законодательством ответственности, говорилось в заключении конституционного комитета Совфеда.
https://ria.ru/20230613/zakon-1877816975.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, совет федерации рф, общество
Россия, Владимир Путин, Совет Федерации РФ, Общество
Путин подписал закон о наказании за неисполнение дисквалификации
Должностные лица смогут составлять протоколы при неисполнении решений о дисквалификации