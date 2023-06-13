https://ria.ru/20230613/putin-1877820930.html

Путин подписал закон о наказании за неисполнение дисквалификации

Путин подписал закон о наказании за неисполнение дисквалификации - РИА Новости, 13.06.2023

Путин подписал закон о наказании за неисполнение дисквалификации

Президент России Владимир Путин подписал закон, наделяющий должностные лица органов, осуществляющих госрегистрацию юрлиц и индивидуальных предпринимателей,... РИА Новости, 13.06.2023

2023-06-13T15:38

2023-06-13T15:38

2023-06-13T15:38

россия

владимир путин

совет федерации рф

общество

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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, наделяющий должностные лица органов, осуществляющих госрегистрацию юрлиц и индивидуальных предпринимателей, полномочиями по составлению протоколов об административных правонарушениях в случае неисполнения постановлений судов о дисквалификации. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Данные изменения позволяют исключить возникновение имеющихся предпосылок для противоправных действий дисквалифицированных лиц и их уклонения от установленной законодательством ответственности, говорилось в заключении конституционного комитета Совфеда.

https://ria.ru/20230613/zakon-1877816975.html

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Дарья Буймова

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Дарья Буймова

россия, владимир путин, совет федерации рф, общество