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На ПМЭФ приедут более 17 тысяч человек из 130 государств

На ПМЭФ приедут более 17 тысяч человек из 130 государств - РИА Новости, 13.06.2023

На ПМЭФ приедут более 17 тысяч человек из 130 государств

Более 17 тысяч человек из 130 стран и территорий подтвердили участие в Петербургском международном экономическом форуме, сообщает фонд "Росконгресс". РИА Новости, 13.06.2023

2023-06-13T21:25

2023-06-13T21:25

2023-06-13T21:25

пмэф-2023

экономика

санкт-петербург

россия

антон кобяков

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 июн - РИА Новости. Более 17 тысяч человек из 130 стран и территорий подтвердили участие в Петербургском международном экономическом форуме, сообщает фонд "Росконгресс". ​"В настоящий момент на Петербургский международный экономический форум подтвердили участие более чем 17 тысяч (человек) из 130 стран и территорий", - приводит "Росконгресс" слова ответственного секретаря форума, советника президента РФ Антона Кобякова.Он добавил, что ПМЭФ является инструментом коммуникации между обществом и властью, определяющим темп и глубину происходящих в стране преобразований с учетом целей национального развития в условиях глобальных геополитических изменений. "На форуме прорабатываются механизмы стратегического развития государства во взаимодействии со всеми институтами развития, регионами страны, НКО, общественными объединениями, СМИ и молодежными организациями", – добавил Кобяков.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) пройдет 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.

санкт-петербург

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, санкт-петербург, россия, антон кобяков