https://ria.ru/20230613/marochko-1877714137.html
ВСУ отправляют под Артемовск технику и солдат из Херсона, считает эксперт
ВСУ отправляют под Артемовск технику и солдат из Херсона, считает эксперт - РИА Новости, 13.06.2023
ВСУ отправляют под Артемовск технику и солдат из Херсона, считает эксперт
Киев перебрасывает подразделения вместе с вооружением и техникой на донецкое направление в район города Часов Яр, передислокация украинских войск происходит... РИА Новости, 13.06.2023
2023-06-13T07:41
2023-06-13T07:41
2023-06-13T07:41
специальная военная операция на украине
в мире
артемовск
андрей марочко
сергей шойгу
киев
херсон
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ЛУГАНСК, 13 июн - РИА Новости. Киев перебрасывает подразделения вместе с вооружением и техникой на донецкое направление в район города Часов Яр, передислокация украинских войск происходит предположительно из-под Херсона, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "В район населенного пункта Часов Яр отмечено прибытие личного состава вооруженных формирований Украины с вооружением и техникой, которые предположительно переброшены с херсонского направления", - сообщил РИА Новости эксперт, ссылаясь на собственные источники. Город Часов Яр расположен примерно в 16 километрах от освобожденного российскими силами в конце мая города Артемовска (украинское название – Бахмут), за который несколько месяцев шли ожесточенные бои. 10 июня министерство обороны РФ заявило, что в районе Артемовска российские подразделения за сутки уничтожили до 230 украинских военных, пытавшихся наступать на данном направлении. Украинские войска в ночь на 6 июня нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, в результате была разрушена верхняя часть станции, сама дамба водохранилища не пострадала. Идет нерегулируемый сброс воды. Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что киевский режим подорвал Каховскую ГЭС, так как ослабил свои позиции на херсонском направлении, перебросив оттуда войска в район наступления.
https://ria.ru/20230613/artilleriya-1877709752.html
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в мире, артемовск, андрей марочко, сергей шойгу, киев, херсон
Специальная военная операция на Украине, В мире, Артемовск, Андрей Марочко, Сергей Шойгу, Киев, Херсон
ВСУ отправляют под Артемовск технику и солдат из Херсона, считает эксперт
Эксперт Марочко: Киев перебрасывает под Артемовск технику и подразделения из Херсона