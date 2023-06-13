https://ria.ru/20230613/kino-1877763305.html

Фестиваль документальных фильмов о героях СВО пройдет в семи городах России

Фестиваль документальных фильмов о героях СВО пройдет в семи городах России - РИА Новости, 13.06.2023

Фестиваль документальных фильмов о героях СВО пройдет в семи городах России

Международный фестиваль документального кино о героях специальной военной операции "RT.Док: Время героев" пройдёт с июля по декабрь в семи городах России,... РИА Новости, 13.06.2023

2023-06-13T12:07

2023-06-13T12:07

2023-06-13T12:07

культура

москва

россия

краснодар

евгений поддубный

маргарита симоньян

павел кукушкин

культура

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МОСКВА, 13 июн – РИА Новости. Международный фестиваль документального кино о героях специальной военной операции "RT.Док: Время героев" пройдёт с июля по декабрь в семи городах России, сообщили в пресс-службе фестиваля. Ранее первый международный фестиваль документального кино "aRTel.doc: Время героев" прошел в Москве 24-26 февраля, в его рамках были показаны 25 фильмов о героях СВО. Сейчас кинокартины продемонстрируют в Краснодаре, Казани, Иркутске, Санкт-Петербурге, Волгограде, Курске и Грозном. "Наш фестиваль не так давно отгремел в Москве. Теперь мы везём наши лучшие фильмы о героях страны в другие города, и первыми их увидят мои земляки", — сказала главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян, ее слова приведены в сообщении. Фестиваль откроется в Краснодаре 12 июля премьерной картиной военного документалиста Клима Поплавского. Это второй фильм документального цикла "Военкоры" — о работе российских журналистов на передовой. В каждом городе будут представлены лучшие фильмы официальной программы кинофестиваля, прошедшего в Москве. Среди них — первая часть цикла "Военкоры" Артёма Сомова о работе журналистов Евгения Поддубного, Мурада Газдиева, Георгия Медведева и Павла Кукушкина. "Мы хотим, чтобы фильмы фестиваля увидели как можно больше зрителей по всей России. Это фильмы о героях. О людях, рискующих самым ценным — своей жизнью — ради нашей страны, ради нас. Герои есть в каждом регионе. И о них надо рассказывать. Миссия фестиваля — укреплять единство и сплочённость народа в эти непростые времена", — отметила руководитель документального вещания RT и генеральный продюсер фестиваля Екатерина Яковлева. Ожидается, что на фестивале будут представлены премьерные картины и работы региональных и зарубежных документалистов. В каждом из городов проведения фестиваля пройдут встречи с авторами и героями фильмов, лекции, мастер-классы и круглые столы.

https://ria.ru/20230612/spetsoperatsiya-1877680380.html

https://ria.ru/20230518/teatr-1872388437.html

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россия

краснодар

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

москва, россия, краснодар, евгений поддубный, маргарита симоньян, павел кукушкин, культура