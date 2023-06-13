Рейтинг@Mail.ru
Фестиваль документальных фильмов о героях СВО пройдет в семи городах России - РИА Новости, 13.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
12:07 13.06.2023
https://ria.ru/20230613/kino-1877763305.html
Фестиваль документальных фильмов о героях СВО пройдет в семи городах России
Фестиваль документальных фильмов о героях СВО пройдет в семи городах России - РИА Новости, 13.06.2023
Фестиваль документальных фильмов о героях СВО пройдет в семи городах России
Международный фестиваль документального кино о героях специальной военной операции "RT.Док: Время героев" пройдёт с июля по декабрь в семи городах России,... РИА Новости, 13.06.2023
2023-06-13T12:07
2023-06-13T12:07
культура
москва
россия
краснодар
евгений поддубный
маргарита симоньян
павел кукушкин
культура
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/19/1854273688_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_53cee60499400c953848b964b40825c6.jpg
МОСКВА, 13 июн – РИА Новости. Международный фестиваль документального кино о героях специальной военной операции "RT.Док: Время героев" пройдёт с июля по декабрь в семи городах России, сообщили в пресс-службе фестиваля. Ранее первый международный фестиваль документального кино "aRTel.doc: Время героев" прошел в Москве 24-26 февраля, в его рамках были показаны 25 фильмов о героях СВО. Сейчас кинокартины продемонстрируют в Краснодаре, Казани, Иркутске, Санкт-Петербурге, Волгограде, Курске и Грозном. "Наш фестиваль не так давно отгремел в Москве. Теперь мы везём наши лучшие фильмы о героях страны в другие города, и первыми их увидят мои земляки", — сказала главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян, ее слова приведены в сообщении. Фестиваль откроется в Краснодаре 12 июля премьерной картиной военного документалиста Клима Поплавского. Это второй фильм документального цикла "Военкоры" — о работе российских журналистов на передовой. В каждом городе будут представлены лучшие фильмы официальной программы кинофестиваля, прошедшего в Москве. Среди них — первая часть цикла "Военкоры" Артёма Сомова о работе журналистов Евгения Поддубного, Мурада Газдиева, Георгия Медведева и Павла Кукушкина. "Мы хотим, чтобы фильмы фестиваля увидели как можно больше зрителей по всей России. Это фильмы о героях. О людях, рискующих самым ценным — своей жизнью — ради нашей страны, ради нас. Герои есть в каждом регионе. И о них надо рассказывать. Миссия фестиваля — укреплять единство и сплочённость народа в эти непростые времена", — отметила руководитель документального вещания RT и генеральный продюсер фестиваля Екатерина Яковлева. Ожидается, что на фестивале будут представлены премьерные картины и работы региональных и зарубежных документалистов. В каждом из городов проведения фестиваля пройдут встречи с авторами и героями фильмов, лекции, мастер-классы и круглые столы.
https://ria.ru/20230612/spetsoperatsiya-1877680380.html
https://ria.ru/20230518/teatr-1872388437.html
москва
россия
краснодар
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/19/1854273688_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_7032f80beb8c0b391bcd77e2aded8fe2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, россия, краснодар, евгений поддубный, маргарита симоньян, павел кукушкин, культура
Культура, Москва, Россия, Краснодар, Евгений Поддубный, Маргарита Симоньян, Павел Кукушкин, Культура
Фестиваль документальных фильмов о героях СВО пройдет в семи городах России

Фестиваль документальных фильмов "RT.Док: Время героев" пройдет в семи городах России

© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкЦеремония открытия первого международного фестиваля документального кино "aRTel.doc: Время героев" в Москве
Церемония открытия первого международного фестиваля документального кино aRTel.doc: Время героев в Москве - РИА Новости, 1920, 13.06.2023
© РИА Новости / Светлана Шевченко
Перейти в медиабанк
Церемония открытия первого международного фестиваля документального кино "aRTel.doc: Время героев" в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 июн – РИА Новости. Международный фестиваль документального кино о героях специальной военной операции "RT.Док: Время героев" пройдёт с июля по декабрь в семи городах России, сообщили в пресс-службе фестиваля.
Ранее первый международный фестиваль документального кино "aRTel.doc: Время героев" прошел в Москве 24-26 февраля, в его рамках были показаны 25 фильмов о героях СВО. Сейчас кинокартины продемонстрируют в Краснодаре, Казани, Иркутске, Санкт-Петербурге, Волгограде, Курске и Грозном.
Владимир Путин на церемонии награждения военнослужащих госнаградами в госпитале имени А. А. Вишневского Минобороны России - РИА Новости, 1920, 12.06.2023
Путин заявил о важности спецоперации для укрепления России
12 июня, 19:15
"Наш фестиваль не так давно отгремел в Москве. Теперь мы везём наши лучшие фильмы о героях страны в другие города, и первыми их увидят мои земляки", — сказала главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян, ее слова приведены в сообщении.
Фестиваль откроется в Краснодаре 12 июля премьерной картиной военного документалиста Клима Поплавского. Это второй фильм документального цикла "Военкоры" — о работе российских журналистов на передовой. В каждом городе будут представлены лучшие фильмы официальной программы кинофестиваля, прошедшего в Москве. Среди них — первая часть цикла "Военкоры" Артёма Сомова о работе журналистов Евгения Поддубного, Мурада Газдиева, Георгия Медведева и Павла Кукушкина.
«
"Мы хотим, чтобы фильмы фестиваля увидели как можно больше зрителей по всей России. Это фильмы о героях. О людях, рискующих самым ценным — своей жизнью — ради нашей страны, ради нас. Герои есть в каждом регионе. И о них надо рассказывать. Миссия фестиваля — укреплять единство и сплочённость народа в эти непростые времена", — отметила руководитель документального вещания RT и генеральный продюсер фестиваля Екатерина Яковлева.
Ожидается, что на фестивале будут представлены премьерные картины и работы региональных и зарубежных документалистов. В каждом из городов проведения фестиваля пройдут встречи с авторами и героями фильмов, лекции, мастер-классы и круглые столы.
Сбор труппы театра имени Е. Вахтангова - РИА Новости, 1920, 18.05.2023
Евгений Князев: "СВО переориентировала людей на другие ценности"
18 мая, 08:00
 
КультураМоскваРоссияКраснодарЕвгений ПоддубныйМаргарита СимоньянПавел КукушкинКультура
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала