Фестиваль документальных фильмов о героях СВО пройдет в семи городах России
Фестиваль документальных фильмов "RT.Док: Время героев" пройдет в семи городах России
© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкЦеремония открытия первого международного фестиваля документального кино "aRTel.doc: Время героев" в Москве
Церемония открытия первого международного фестиваля документального кино "aRTel.doc: Время героев" в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 13 июн – РИА Новости. Международный фестиваль документального кино о героях специальной военной операции "RT.Док: Время героев" пройдёт с июля по декабрь в семи городах России, сообщили в пресс-службе фестиваля.
Ранее первый международный фестиваль документального кино "aRTel.doc: Время героев" прошел в Москве 24-26 февраля, в его рамках были показаны 25 фильмов о героях СВО. Сейчас кинокартины продемонстрируют в Краснодаре, Казани, Иркутске, Санкт-Петербурге, Волгограде, Курске и Грозном.
"Наш фестиваль не так давно отгремел в Москве. Теперь мы везём наши лучшие фильмы о героях страны в другие города, и первыми их увидят мои земляки", — сказала главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян, ее слова приведены в сообщении.
Фестиваль откроется в Краснодаре 12 июля премьерной картиной военного документалиста Клима Поплавского. Это второй фильм документального цикла "Военкоры" — о работе российских журналистов на передовой. В каждом городе будут представлены лучшие фильмы официальной программы кинофестиваля, прошедшего в Москве. Среди них — первая часть цикла "Военкоры" Артёма Сомова о работе журналистов Евгения Поддубного, Мурада Газдиева, Георгия Медведева и Павла Кукушкина.
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"Мы хотим, чтобы фильмы фестиваля увидели как можно больше зрителей по всей России. Это фильмы о героях. О людях, рискующих самым ценным — своей жизнью — ради нашей страны, ради нас. Герои есть в каждом регионе. И о них надо рассказывать. Миссия фестиваля — укреплять единство и сплочённость народа в эти непростые времена", — отметила руководитель документального вещания RT и генеральный продюсер фестиваля Екатерина Яковлева.
Ожидается, что на фестивале будут представлены премьерные картины и работы региональных и зарубежных документалистов. В каждом из городов проведения фестиваля пройдут встречи с авторами и героями фильмов, лекции, мастер-классы и круглые столы.