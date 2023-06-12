Рейтинг@Mail.ru
На Украине заявили о потере 72 процентов воды из Каховского водохранилища - РИА Новости, 12.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:47 12.06.2023
https://ria.ru/20230612/voda-1877614569.html
На Украине заявили о потере 72 процентов воды из Каховского водохранилища
На Украине заявили о потере 72 процентов воды из Каховского водохранилища - РИА Новости, 12.06.2023
На Украине заявили о потере 72 процентов воды из Каховского водохранилища
Украина потеряла 72% воды из Каховского водохранилища после разрушения гидроэлектростанции, заявил министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины... РИА Новости, 12.06.2023
2023-06-12T11:47
2023-06-12T11:47
в мире
украина
разрушение каховской гэс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/16/1825884642_0:0:3024:1701_1920x0_80_0_0_f26a175a4134493085d1e47b75892852.jpg
МОСКВА, 12 июн – РИА Новости. Украина потеряла 72% воды из Каховского водохранилища после разрушения гидроэлектростанции, заявил министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Руслан Стрелец в эфире телеканала "Рада". "Украина фактически потеряла 72% воды из водохранилища, или в цифрах - это 14 кубокилометров воды. Напомню, что 18 кубокилометров – это общий объем той воды, которая сохранялась и потенциально могла быть использована в Каховском водохранилище", - сказал Стрелец. Он добавил, что уровень воды в водохранилище в районе города Никополь Днепропетровской области составляет около 9 м. Средняя скорость падения уровня воды примерно 4 см в час, "то есть мы продолжаем терять, тяжело сказать, на каком уровне вода остановится", подчеркнул министр. Украинские войска в ночь на 6 июня нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, в результате была разрушена верхняя часть станции, сама дамба водохранилища не пострадала. Идет нерегулируемый сброс воды. Глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев возложил ответственность за разрушение ГЭС на Киев. Одна из целей подрыва киевским режимом Каховской ГЭС связана с тем, чтобы лишить Крым воды, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Президент России Владимир Путин назвал варварской акцией киевского режима разрушение Каховской ГЭС и отметил, что это привело к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе. Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что киевский режим подорвал Каховскую ГЭС, так как ослабил свои позиции на херсонском направлении, перебросив оттуда войска в район наступления. СК РФ возбудил уголовное дело о теракте. Каховская гидроэлектростанция - шестая (нижняя и последняя) ступень каскада Днепровских гидроэлектростанций, расположенная в пяти километрах от города Новая Каховка Херсонской области, которая с 30 сентября 2022 года вошла в состав России по итогам референдума.
https://ria.ru/20230611/ges-1877497306.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/16/1825884642_293:0:3024:2048_1920x0_80_0_0_fbc8272cf37fd79b06e9eddbf2c7bdde.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, разрушение каховской гэс
В мире, Украина, Разрушение Каховской ГЭС
На Украине заявили о потере 72 процентов воды из Каховского водохранилища

Украинский министр Стрелец: Киев потерял 72 процента воды из Каховского водохранилища

© РИА Новости | Перейти в медиабанкВид на Каховское водохранилище
Вид на Каховское водохранилище - РИА Новости, 1920, 12.06.2023
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Вид на Каховское водохранилище. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 июн – РИА Новости. Украина потеряла 72% воды из Каховского водохранилища после разрушения гидроэлектростанции, заявил министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Руслан Стрелец в эфире телеканала "Рада".
"Украина фактически потеряла 72% воды из водохранилища, или в цифрах - это 14 кубокилометров воды. Напомню, что 18 кубокилометров – это общий объем той воды, которая сохранялась и потенциально могла быть использована в Каховском водохранилище", - сказал Стрелец.
Он добавил, что уровень воды в водохранилище в районе города Никополь Днепропетровской области составляет около 9 м. Средняя скорость падения уровня воды примерно 4 см в час, "то есть мы продолжаем терять, тяжело сказать, на каком уровне вода остановится", подчеркнул министр.
Украинские войска в ночь на 6 июня нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, в результате была разрушена верхняя часть станции, сама дамба водохранилища не пострадала. Идет нерегулируемый сброс воды. Глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев возложил ответственность за разрушение ГЭС на Киев. Одна из целей подрыва киевским режимом Каховской ГЭС связана с тем, чтобы лишить Крым воды, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Президент России Владимир Путин назвал варварской акцией киевского режима разрушение Каховской ГЭС и отметил, что это привело к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе. Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что киевский режим подорвал Каховскую ГЭС, так как ослабил свои позиции на херсонском направлении, перебросив оттуда войска в район наступления. СК РФ возбудил уголовное дело о теракте.
Каховская гидроэлектростанция - шестая (нижняя и последняя) ступень каскада Днепровских гидроэлектростанций, расположенная в пяти километрах от города Новая Каховка Херсонской области, которая с 30 сентября 2022 года вошла в состав России по итогам референдума.
Затопленная территория Херсонской области на левом берегу Днепра - РИА Новости, 1920, 11.06.2023
СМИ: в Британии может подорожать еда из-за подрыва Каховской ГЭС
11 июня, 12:15
 
В миреУкраинаРазрушение Каховской ГЭС
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала