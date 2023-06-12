https://ria.ru/20230612/voda-1877614569.html

На Украине заявили о потере 72 процентов воды из Каховского водохранилища

На Украине заявили о потере 72 процентов воды из Каховского водохранилища - РИА Новости, 12.06.2023

На Украине заявили о потере 72 процентов воды из Каховского водохранилища

Украина потеряла 72% воды из Каховского водохранилища после разрушения гидроэлектростанции, заявил министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины... РИА Новости, 12.06.2023

2023-06-12T11:47

2023-06-12T11:47

2023-06-12T11:47

в мире

украина

разрушение каховской гэс

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/16/1825884642_0:0:3024:1701_1920x0_80_0_0_f26a175a4134493085d1e47b75892852.jpg

МОСКВА, 12 июн – РИА Новости. Украина потеряла 72% воды из Каховского водохранилища после разрушения гидроэлектростанции, заявил министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Руслан Стрелец в эфире телеканала "Рада". "Украина фактически потеряла 72% воды из водохранилища, или в цифрах - это 14 кубокилометров воды. Напомню, что 18 кубокилометров – это общий объем той воды, которая сохранялась и потенциально могла быть использована в Каховском водохранилище", - сказал Стрелец. Он добавил, что уровень воды в водохранилище в районе города Никополь Днепропетровской области составляет около 9 м. Средняя скорость падения уровня воды примерно 4 см в час, "то есть мы продолжаем терять, тяжело сказать, на каком уровне вода остановится", подчеркнул министр. Украинские войска в ночь на 6 июня нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, в результате была разрушена верхняя часть станции, сама дамба водохранилища не пострадала. Идет нерегулируемый сброс воды. Глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев возложил ответственность за разрушение ГЭС на Киев. Одна из целей подрыва киевским режимом Каховской ГЭС связана с тем, чтобы лишить Крым воды, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Президент России Владимир Путин назвал варварской акцией киевского режима разрушение Каховской ГЭС и отметил, что это привело к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе. Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что киевский режим подорвал Каховскую ГЭС, так как ослабил свои позиции на херсонском направлении, перебросив оттуда войска в район наступления. СК РФ возбудил уголовное дело о теракте. Каховская гидроэлектростанция - шестая (нижняя и последняя) ступень каскада Днепровских гидроэлектростанций, расположенная в пяти километрах от города Новая Каховка Херсонской области, которая с 30 сентября 2022 года вошла в состав России по итогам референдума.

https://ria.ru/20230611/ges-1877497306.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, украина, разрушение каховской гэс