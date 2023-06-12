На Украине заявили о потере 72 процентов воды из Каховского водохранилища
Украинский министр Стрелец: Киев потерял 72 процента воды из Каховского водохранилища
Вид на Каховское водохранилище. Архивное фото
МОСКВА, 12 июн – РИА Новости. Украина потеряла 72% воды из Каховского водохранилища после разрушения гидроэлектростанции, заявил министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Руслан Стрелец в эфире телеканала "Рада".
"Украина фактически потеряла 72% воды из водохранилища, или в цифрах - это 14 кубокилометров воды. Напомню, что 18 кубокилометров – это общий объем той воды, которая сохранялась и потенциально могла быть использована в Каховском водохранилище", - сказал Стрелец.
Он добавил, что уровень воды в водохранилище в районе города Никополь Днепропетровской области составляет около 9 м. Средняя скорость падения уровня воды примерно 4 см в час, "то есть мы продолжаем терять, тяжело сказать, на каком уровне вода остановится", подчеркнул министр.
Украинские войска в ночь на 6 июня нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, в результате была разрушена верхняя часть станции, сама дамба водохранилища не пострадала. Идет нерегулируемый сброс воды. Глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев возложил ответственность за разрушение ГЭС на Киев. Одна из целей подрыва киевским режимом Каховской ГЭС связана с тем, чтобы лишить Крым воды, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Президент России Владимир Путин назвал варварской акцией киевского режима разрушение Каховской ГЭС и отметил, что это привело к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе. Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что киевский режим подорвал Каховскую ГЭС, так как ослабил свои позиции на херсонском направлении, перебросив оттуда войска в район наступления. СК РФ возбудил уголовное дело о теракте.
Каховская гидроэлектростанция - шестая (нижняя и последняя) ступень каскада Днепровских гидроэлектростанций, расположенная в пяти километрах от города Новая Каховка Херсонской области, которая с 30 сентября 2022 года вошла в состав России по итогам референдума.