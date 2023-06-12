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Спецоперация, 12 июня: Путин лично вручил награды участникам спецоперации - РИА Новости, 12.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:39 12.06.2023 (обновлено: 22:40 12.06.2023)
https://ria.ru/20230612/spetsoperatsiya-1877688752.html
Спецоперация, 12 июня: Путин лично вручил награды участникам спецоперации
Спецоперация, 12 июня: Путин лично вручил награды участникам спецоперации - РИА Новости, 12.06.2023
Спецоперация, 12 июня: Путин лично вручил награды участникам спецоперации
Президент РФ Владимир Путин в День России посетил Центральный военный клинический госпиталь имени Вишневского, где лично вручил награды участникам спецоперации; РИА Новости, 12.06.2023
2023-06-12T21:39
2023-06-12T22:40
специальная военная операция на украине
россия
украина
донбасс
владимир зеленский
владимир путин
рафаэль гросси
центральный военный клинический госпиталь имени вишневского
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в День России посетил Центральный военный клинический госпиталь имени Вишневского, где лично вручил награды участникам спецоперации; потери войск Украины на трех направлениях за сутки превысили 500 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ; генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что уже направляется на Украину, где планирует встретиться с Владимиром Зеленским, он также намерен посетить и оценить ситуацию на Запорожской АЭС. Ход операцииПотери войск Украины на трех направлениях за сутки превысили 500 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ. Также в ведомстве рассказали, что группировка войск ВС РФ "Центр" нанесла удары по позициям противника на красно-лиманском направлении, украинская сторона потеряла за сутки более 55 военных, семь единиц техники, а также группу диверсантов и склад боеприпасов. Кроме того, в ведомстве отметили, что российская армия нанесла ракетный удар высокоточным оружием большой дальности морского базирования по местам дислокации резервов войск Украины. Группировка ВС РФ "Юг" сорвала попытку украинских войск провести разведку боем на лисичанском направлении и отразила атаку противника на соледаро-артемовском, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев. ВС РФ применили FPV-дрон для уничтожения очередного опорного пункта украинских войск на южно-донецком направлении с пулемётными огневыми точками и противотанковыми средствами поражения, следует из опубликованного в понедельник видео Минобороны России. Президент РФ Владимир Путин в День России посетил Центральный военный клинический госпиталь имени Вишневского. Награды участникам спецоперации президент вручил лично, на встрече с военными он назвал их героями. Говоря про СВО, Путин заявил, что она важна для укрепления страны и защиты жителей Донбасса. Длина запорожской линии фронта на сегодня составляет свыше 150 километров, сообщил РИА Новости глава общественного запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов. Действия КиеваПредставители украинской теробороны бывают пьяными на передовых позициях в Донбассе и воюют без инициативы, рассказал РИА Новости боец российской Первой танковой армии с позывным "Джокер". По его словам, если ранее противник особо не скрывал своего присутствия, "техника гуляла туда-сюда", то сейчас пытается скрыться и не выдавать себя. Украинская сторона обстреливает места размещения людей, эвакуированных из зоны подтопления Каховской ГЭС, несмотря на то, что там нет военных, заявил журналистам первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко. Корреспондент РИА Новости сообщил, что украинские войска обстреляли Донецк, снаряд попал на территорию вблизи железнодорожного вокзала, где также расположена крупная транспортная развязка, магазины и жилые дома. Под обстрел попала девушка в возрасте 20 лет со своим двухлетним ребенком, вследствие чего девушка погибла. Позже мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что в результате этого обстрела пострадали четыре мирных жителя. Позднее Кулемзин рассказал, что число погибших от обстрела выросло до пяти. Владимир Зеленский подписал закон о переносе праздника Дня Победы с 9 мая на 8 мая, сообщает сайт Верховной рады Украины. Международная обстановкаГенеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что уже направляется на Украину, где планирует встретиться с Владимиром Зеленским, он также намерен посетить и оценить ситуацию на Запорожской АЭС, провести ротацию экспертов агентства, назначив усиленную группу. Генсек ООН Антониу Гутерреш заявил, что обеспокоен возможным прекращением действия зерновой сделки.
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россия
украина
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Наталья Макарова
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Трофейные образцы оружия и перехваченные дроны ВСУ
Подразделение группировки войск "Юг", действующее на авдеевском направлении, показало изъятые у украинских боевиков трофейные образцы оружия и перехваченные дроны "камикадзе"
2023-06-12T21:39
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Вручение наград участникам спецоперации в госпитале
Путин вручает награды участникам спецоперации, которые проходят лечение в госпитале
2023-06-12T21:39
true
PT1M17S
Центр Донецка после обстрела ВСУ
20-летняя девушка погибла в результате обстрела Донецка со стороны ВСУ, ее 2-летний ребенок ранен. Снаряд упал недалеко от вокзала.
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россия, украина, донбасс, владимир зеленский, владимир путин, рафаэль гросси, центральный военный клинический госпиталь имени вишневского, запорожская аэс, день россии, магатэ
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Донбасс, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Рафаэль Гросси, Центральный военный клинический госпиталь имени Вишневского, Запорожская АЭС, День России, МАГАТЭ
Спецоперация, 12 июня: Путин лично вручил награды участникам спецоперации

Спецоперация, 12 июня: Путин лично вручил награды участникам СВО в госпитале Вишневского

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкВладимир Путин на церемонии награждения военнослужащих ВС России
Владимир Путин на церемонии награждения военнослужащих ВС России - РИА Новости, 1920, 12.06.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Владимир Путин на церемонии награждения военнослужащих ВС России
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в День России посетил Центральный военный клинический госпиталь имени Вишневского, где лично вручил награды участникам спецоперации; потери войск Украины на трех направлениях за сутки превысили 500 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ; генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что уже направляется на Украину, где планирует встретиться с Владимиром Зеленским, он также намерен посетить и оценить ситуацию на Запорожской АЭС.

Ход операции

Потери войск Украины на трех направлениях за сутки превысили 500 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ. Также в ведомстве рассказали, что группировка войск ВС РФ "Центр" нанесла удары по позициям противника на красно-лиманском направлении, украинская сторона потеряла за сутки более 55 военных, семь единиц техники, а также группу диверсантов и склад боеприпасов.
Кроме того, в ведомстве отметили, что российская армия нанесла ракетный удар высокоточным оружием большой дальности морского базирования по местам дислокации резервов войск Украины.
Группировка ВС РФ "Юг" сорвала попытку украинских войск провести разведку боем на лисичанском направлении и отразила атаку противника на соледаро-артемовском, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев.
ВС РФ применили FPV-дрон для уничтожения очередного опорного пункта украинских войск на южно-донецком направлении с пулемётными огневыми точками и противотанковыми средствами поражения, следует из опубликованного в понедельник видео Минобороны России.
Президент РФ Владимир Путин в День России посетил Центральный военный клинический госпиталь имени Вишневского. Награды участникам спецоперации президент вручил лично, на встрече с военными он назвал их героями. Говоря про СВО, Путин заявил, что она важна для укрепления страны и защиты жителей Донбасса.
Длина запорожской линии фронта на сегодня составляет свыше 150 километров, сообщил РИА Новости глава общественного запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

Действия Киева

Представители украинской теробороны бывают пьяными на передовых позициях в Донбассе и воюют без инициативы, рассказал РИА Новости боец российской Первой танковой армии с позывным "Джокер". По его словам, если ранее противник особо не скрывал своего присутствия, "техника гуляла туда-сюда", то сейчас пытается скрыться и не выдавать себя.
Украинская сторона обстреливает места размещения людей, эвакуированных из зоны подтопления Каховской ГЭС, несмотря на то, что там нет военных, заявил журналистам первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.
Корреспондент РИА Новости сообщил, что украинские войска обстреляли Донецк, снаряд попал на территорию вблизи железнодорожного вокзала, где также расположена крупная транспортная развязка, магазины и жилые дома. Под обстрел попала девушка в возрасте 20 лет со своим двухлетним ребенком, вследствие чего девушка погибла. Позже мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что в результате этого обстрела пострадали четыре мирных жителя. Позднее Кулемзин рассказал, что число погибших от обстрела выросло до пяти.
Владимир Зеленский подписал закон о переносе праздника Дня Победы с 9 мая на 8 мая, сообщает сайт Верховной рады Украины.

Международная обстановка

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что уже направляется на Украину, где планирует встретиться с Владимиром Зеленским, он также намерен посетить и оценить ситуацию на Запорожской АЭС, провести ротацию экспертов агентства, назначив усиленную группу.
Генсек ООН Антониу Гутерреш заявил, что обеспокоен возможным прекращением действия зерновой сделки.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаДонбассВладимир ЗеленскийВладимир ПутинРафаэль ГроссиЦентральный военный клинический госпиталь имени ВишневскогоЗапорожская АЭСДень РоссииМАГАТЭ
 
 
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