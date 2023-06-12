https://ria.ru/20230612/putin-1877583912.html

Ким Чен Ын выразил поддержку России и пожелал ей побед

Ким Чен Ын выразил поддержку России и пожелал ей побед - РИА Новости, 12.06.2023

Ким Чен Ын выразил поддержку России и пожелал ей побед

Лидер КНДР Ким Чен Ын поздравил Владимира Путина с Днем России, выразив полную поддержку и солидарность с российским народом и пожелав ему процветания и побед,... РИА Новости, 12.06.2023

2023-06-12T03:13

2023-06-12T03:13

2023-06-12T14:58

россия

сеул

южная корея

владимир путин

ким чен ын

юн сок ель

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/12/1568766929_0:0:2659:1497_1920x0_80_0_0_f1db766e4c028f1948ea2bde583bdea7.jpg

СЕУЛ, 12 июн — РИА Новости. Лидер КНДР Ким Чен Ын поздравил Владимира Путина с Днем России, выразив полную поддержку и солидарность с российским народом и пожелав ему процветания и побед, передает Центральное телеграфное агентство КНДР (ЦТАК).Ким Чен Ын в поздравительной телеграмме от имени правительства КНДР и всего северокорейского народа отметил, что история развития России и ее культура, которыми можно гордиться, имеют "глубокие корни", а страна прошла "овеянный славой путь" развития, демонстрируя достоинство и мощь.По словам северокорейского лидера, сейчас "стойкий и мудрый" народ России под руководством Путина борется против сил, "пытающихся подорвать суверенитет, безопасность" страны и нарушить ее мирную жизнь."Справедливость обязательно побеждает, и российский народ продолжит прославлять характерную для него и традиционную историю побед", — выразил уверенность глава КНДР.Ким Чен Ын подчеркнул, что северокорейский народ выражает "полную поддержку и солидарность" россиянам, которые стремятся защищать суверенные права и интересы своей страны, выступают за международную справедливость и против "своеволия и произвола империалистов"."Корейско-российская дружба, продолжающаяся из века в век, выдерживая всевозможные исторические испытания, является ценным стратегическим активом наших стран, и незыблемой позицией КНДР является непрерывное дальнейшее развитие добрососедских отношений и сотрудничества (с Россией. — Прим. ред.) в соответствии с требованиями нового времени", — говорится в телеграмме.Ким Чен Ын выразил готовность к дальнейшему укреплению стратегического сотрудничества между Пхеньяном и Москвой "в соответствии с совместным желанием народов обеих стран осуществить грандиозную цель построения могучих государств и надежно защитить глобальный мир и безопасность".Северокорейский лидер также пожелал Путину здоровья и успехов в работе, а российскому народу — вечного процветания, развития и победы.В пятницу посол России в Сеуле сообщил, что президент Южной Кореи Юн Сок Ёль также поздравил Путина с Днем России, но содержание послания не раскрыл.

https://ria.ru/20230612/pozdravlenie-1877577859.html

https://ria.ru/20230525/kndr-1873995656.html

россия

сеул

южная корея

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, сеул, южная корея, владимир путин, ким чен ын, юн сок ель, в мире