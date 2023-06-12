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Ким Чен Ын выразил поддержку России и пожелал ей побед - РИА Новости, 12.06.2023
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03:13 12.06.2023 (обновлено: 14:58 12.06.2023)
https://ria.ru/20230612/putin-1877583912.html
Ким Чен Ын выразил поддержку России и пожелал ей побед
Ким Чен Ын выразил поддержку России и пожелал ей побед - РИА Новости, 12.06.2023
Ким Чен Ын выразил поддержку России и пожелал ей побед
Лидер КНДР Ким Чен Ын поздравил Владимира Путина с Днем России, выразив полную поддержку и солидарность с российским народом и пожелав ему процветания и побед,... РИА Новости, 12.06.2023
2023-06-12T03:13
2023-06-12T14:58
россия
сеул
южная корея
владимир путин
ким чен ын
юн сок ель
в мире
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СЕУЛ, 12 июн — РИА Новости. Лидер КНДР Ким Чен Ын поздравил Владимира Путина с Днем России, выразив полную поддержку и солидарность с российским народом и пожелав ему процветания и побед, передает Центральное телеграфное агентство КНДР (ЦТАК).Ким Чен Ын в поздравительной телеграмме от имени правительства КНДР и всего северокорейского народа отметил, что история развития России и ее культура, которыми можно гордиться, имеют "глубокие корни", а страна прошла "овеянный славой путь" развития, демонстрируя достоинство и мощь.По словам северокорейского лидера, сейчас "стойкий и мудрый" народ России под руководством Путина борется против сил, "пытающихся подорвать суверенитет, безопасность" страны и нарушить ее мирную жизнь.&quot;Справедливость обязательно побеждает, и российский народ продолжит прославлять характерную для него и традиционную историю побед&quot;, — выразил уверенность глава КНДР.Ким Чен Ын подчеркнул, что северокорейский народ выражает "полную поддержку и солидарность" россиянам, которые стремятся защищать суверенные права и интересы своей страны, выступают за международную справедливость и против "своеволия и произвола империалистов"."Корейско-российская дружба, продолжающаяся из века в век, выдерживая всевозможные исторические испытания, является ценным стратегическим активом наших стран, и незыблемой позицией КНДР является непрерывное дальнейшее развитие добрососедских отношений и сотрудничества (с Россией. — Прим. ред.) в соответствии с требованиями нового времени", — говорится в телеграмме.Ким Чен Ын выразил готовность к дальнейшему укреплению стратегического сотрудничества между Пхеньяном и Москвой "в соответствии с совместным желанием народов обеих стран осуществить грандиозную цель построения могучих государств и надежно защитить глобальный мир и безопасность".Северокорейский лидер также пожелал Путину здоровья и успехов в работе, а российскому народу — вечного процветания, развития и победы.В пятницу посол России в Сеуле сообщил, что президент Южной Кореи Юн Сок Ёль также поздравил Путина с Днем России, но содержание послания не раскрыл.
https://ria.ru/20230612/pozdravlenie-1877577859.html
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россия, сеул, южная корея, владимир путин, ким чен ын, юн сок ель, в мире
Россия, Сеул, Южная Корея, Владимир Путин, Ким Чен Ын, Юн Сок Ель, В мире
Ким Чен Ын выразил поддержку России и пожелал ей побед

Ким Чен Ын в поздравлении ко Дню России заявил о поддержке и пожелал процветания и побед

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкЛидер КНДР Ким Чен Ын
Лидер КНДР Ким Чен Ын - РИА Новости, 1920, 12.06.2023
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Лидер КНДР Ким Чен Ын. Архивное фото
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СЕУЛ, 12 июн — РИА Новости. Лидер КНДР Ким Чен Ын поздравил Владимира Путина с Днем России, выразив полную поддержку и солидарность с российским народом и пожелав ему процветания и побед, передает Центральное телеграфное агентство КНДР (ЦТАК).
Ким Чен Ын в поздравительной телеграмме от имени правительства КНДР и всего северокорейского народа отметил, что история развития России и ее культура, которыми можно гордиться, имеют "глубокие корни", а страна прошла "овеянный славой путь" развития, демонстрируя достоинство и мощь.
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По словам северокорейского лидера, сейчас "стойкий и мудрый" народ России под руководством Путина борется против сил, "пытающихся подорвать суверенитет, безопасность" страны и нарушить ее мирную жизнь.
«

"Справедливость обязательно побеждает, и российский народ продолжит прославлять характерную для него и традиционную историю побед", — выразил уверенность глава КНДР.

Ким Чен Ын подчеркнул, что северокорейский народ выражает "полную поддержку и солидарность" россиянам, которые стремятся защищать суверенные права и интересы своей страны, выступают за международную справедливость и против "своеволия и произвола империалистов".
"Корейско-российская дружба, продолжающаяся из века в век, выдерживая всевозможные исторические испытания, является ценным стратегическим активом наших стран, и незыблемой позицией КНДР является непрерывное дальнейшее развитие добрососедских отношений и сотрудничества (с Россией. — Прим. ред.) в соответствии с требованиями нового времени", — говорится в телеграмме.
Ким Чен Ын выразил готовность к дальнейшему укреплению стратегического сотрудничества между Пхеньяном и Москвой "в соответствии с совместным желанием народов обеих стран осуществить грандиозную цель построения могучих государств и надежно защитить глобальный мир и безопасность".
Северокорейский лидер также пожелал Путину здоровья и успехов в работе, а российскому народу — вечного процветания, развития и победы.
В пятницу посол России в Сеуле сообщил, что президент Южной Кореи Юн Сок Ёль также поздравил Путина с Днем России, но содержание послания не раскрыл.
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