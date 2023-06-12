https://ria.ru/20230612/lada-1877584588.html
"АвтоВАЗ" раскрыл планы по объему экспорта на 2023 и 2024 годы
"АвтоВАЗ" раскрыл планы по объему экспорта на 2023 и 2024 годы - РИА Новости, 12.06.2023
"АвтоВАЗ" раскрыл планы по объему экспорта на 2023 и 2024 годы
"АвтоВАЗ" планирует в 2023 году экспортировать 10-15 тысяч автомобилей Lada, в 2024-м — до 50 тысяч, сообщил РИА Новости президент компании Максим Соколов. РИА Новости, 12.06.2023
2023-06-12T03:45
2023-06-12T03:45
2023-06-12T15:18
узбекистан
казахстан
тольятти
максим соколов
денис мантуров
автоваз
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
renault s.a
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СОЧИ, 12 июн — РИА Новости. "АвтоВАЗ" планирует в 2023 году экспортировать 10-15 тысяч автомобилей Lada, в 2024-м — до 50 тысяч, сообщил РИА Новости президент компании Максим Соколов."Мы только-только начинаем раскачивать наши экспортные программы. И они во многом будут зависеть от готовности наших партнеров на уровне госрегулирования. <…> У нас есть сборочное производство в Узбекистане и Казахстане, они готовы к запуску, но там необходимо принять определенные меры государственные по техническому регулированию. Если эти меры будут приняты — цифра может увеличиться, а так пока она в пределах десяти тысяч, но мы рассчитываем, если такие решения в ближайшее время будут приняты, что может увеличиться на 50%", — сказал он, комментируя экспорт текущего года."План следующего года — порядка 50 тысяч", — добавил он.В начале года "АвтоВАЗ" сообщал о планах экспортировать 30 тысяч машин в 2023 году. В феврале вице-премьер — глава Минпромторга и по совместительству глава совета директоров "АвтоВАЗа" Денис Мантуров сообщил, что экспортная программа компании будет пересмотрена."АвтоВАЗ" владеет производственными площадками в Тольятти, Ижевске и Санкт-Петербурге. В середине мая прошлого года французский Renault передал свою долю в "АвтоВАЗе" (67,69%) в госсобственность России. Сейчас марка состоит из четырех семейств моделей: Vesta, Largus, Granta и Niva. Продажи автомобилей бренда в 2022 году составили 188,6 тысячи автомобилей (-46% к 2021 году).
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узбекистан, казахстан, тольятти, максим соколов, денис мантуров, автоваз, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), renault s.a, lada vesta, renault clio, экономика, авто
Узбекистан, Казахстан, Тольятти, Максим Соколов, Денис Мантуров, АвтоВАЗ, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Renault S.A, Lada Vesta, Renault Clio, Экономика, Авто
"АвтоВАЗ" раскрыл планы по объему экспорта на 2023 и 2024 годы
"АвтоВАЗ" сообщил о планах экспортировать 10-15 тысяч автомобилей Lada в 2023 году