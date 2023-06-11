https://ria.ru/20230611/zelenskiy-1877524203.html

Зеленский привел конфликт к войне НАТО и России, заявила Ковитиди

Зеленский привел конфликт к войне НАТО и России, заявила Ковитиди - РИА Новости, 11.06.2023

Зеленский привел конфликт к войне НАТО и России, заявила Ковитиди

Владимир Зеленский захватил власть и привел конфликт на Донбассе в состояние войны НАТО с Россией, заявила РИА Новости член конституционного комитета Совфеда... РИА Новости, 11.06.2023

2023-06-11T15:56

2023-06-11T15:56

2023-06-11T15:56

россия

донбасс

украина

владимир зеленский

ольга ковитиди

владимир леонтьев (новая каховка)

нато

совет федерации рф

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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Владимир Зеленский захватил власть и привел конфликт на Донбассе в состояние войны НАТО с Россией, заявила РИА Новости член конституционного комитета Совфеда Ольга Ковитиди. "Режим Зеленского никогда не думал о народе Украины. Обманув людей и захватив власть обещаниями о достижении мира и прекращении войны на Донбассе, Зеленский привел конфликт к состоянию войны НАТО с Россией", - сказала сенатор. Парламентарий отметила, что украинская власть причинила много горя своему народу. "Подорвав дамбу Каховской ГЭС, Зеленский по свойственной ему тактике не думал о людях, которых он решил затопить вместе с домашними животными и домами. Зеленский руководствовался банальным желанием вынудить Россию подтянуть дополнительные резервы и укрепить оборону на данном участке", - продолжила политик. Ковитиди подчеркнула, что "клоуны у власти" Украины предпочли не задумываться, какой колоссальный вред принесет уничтожение Каховского водохранилища. "В то время как народ Украины, уже порядком уставший от этой кровавой вакханалии, больше не верит Зеленскому и хочет мира. Ситуация для Зеленского усугубляется тем, что ни на одном из участков боевых действий украинские войска не достигли поставленных перед ними задач", - заключила сенатор. Украинские войска в ночь на 6 июня нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, в результате чего была разрушена верхняя часть станции, сама дамба водохранилища не пострадала. Идет нерегулируемый сброс воды. Глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев возложил ответственность за разрушение ГЭС на Киев. Одна из целей подрыва киевским режимом Каховской ГЭС связана с тем, чтобы лишить Крым воды, заявлял пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Министр обороны России Сергей Шойгу заявлял, что киевский режим подорвал Каховскую ГЭС, чтобы перебросить войска в район своих наступательных действий с херсонского направления, ослабив там свои позиции. По словам министра, Киев совершил теракт, подорвав Каховскую ГЭС, это привело к затоплению значительных территорий. Каховская гидроэлектростанция является шестой (нижней и последней) ступенью каскада Днепровских гидроэлектростанций, расположенной в пяти километрах от города Новая Каховка Херсонской области, которая с 30 сентября 2022 года вошла в состав России по итогам референдума.

https://ria.ru/20230610/zatoplenie-1877268959.html

https://ria.ru/20230611/ukraina-1877496399.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, донбасс, украина, владимир зеленский, ольга ковитиди, владимир леонтьев (новая каховка), нато, совет федерации рф, в мире