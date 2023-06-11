https://ria.ru/20230611/missiya-1877440679.html
Украина провалила свою главную миссию
Украина провалила свою главную миссию - РИА Новости, 11.06.2023
Украина провалила свою главную миссию
Киев в лице Владимира Зеленского наконец признал очевидное. Вчера украинский президент сообщил, что ВСУ проводят "контрнаступательные и оборонительные... РИА Новости, 11.06.2023
2023-06-11T08:00
2023-06-11T08:00
2023-06-11T08:03
аналитика
украина
владимир зеленский
вооруженные силы украины
нато
эстония
в мире
сша
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Киев в лице Владимира Зеленского наконец признал очевидное. Вчера украинский президент сообщил, что ВСУ проводят "контрнаступательные и оборонительные действия". Он подчеркнул, что не будет детализировать, на какой стадии те находятся, — и это выглядит вполне закономерным, учитывая обстоятельства.Дело в том, что момент для заявления Зеленский выбрал, мягко говоря, не очень удачный. Но выбора у него особо не было.То, что ожидаемое уже много месяцев контрнаступление ВСУ идет, стало понятно уже в начале недели. Однако Киев старательно уклонялся от признания этого факта. Скорее всего, замысел заключался в том, чтобы огласить данную новость одновременно с бравурными сообщениями о первых успехах.Надо признать, что украинские власти и их западные кураторы умеют в пиар. Если бы все сложилось, как было задумано, это было бы красиво и произвело желаемый эффект как минимум на западный мир, существенно ударив по тамошним критикам всей украинской авантюры, чьи голоса звучат все громче.Однако реальность в очередной раз отказалась соответствовать расписанным планам. Мало того что по итогам прошедших дней Киеву нечего предъявить в качестве собственных достижений. Но хуже даже другое: за эти же самые дни в мировом информационном и политическом пространстве на основе приходящей с театра военных действий информации стало формироваться коллективное мнение, что события развиваются не слишком удачно для Украины. Ну а российское Министерство обороны "заполировало" данное представление, за пятницу-субботу обнародовав во внушительном количестве фото- и видеоматериалы с уничтоженной военной техникой ВСУ, включая германские танки Leopard и американские БМП Bradley.В результате Киев, рассчитывавший оседлать информационную волну, на самом деле упустил медиаинициативу и фактически вынужден был признать, что ведет контрнаступление, на негативном для себя фоне. А в такой ситуации надуть щеки и выдать за грандиозную военную победу захват какой-нибудь избушки лесника просто невозможно.А главная-то цель контрнаступления состоит именно в этом: в новой волне информационно-политической накачки украинской темы, причем в первую очередь на Западе.Для Украины, ее властей, элит и даже в немалой степени для общества жизненно важно сохранение статус-кво в виде дальнейшего нахождения на содержании у Запада. У Украины сбылась ее голубая мечта — разумеется, она готова на все, чтобы та не разбилась. В том же кровно заинтересована часть американских и европейских элит, которая в данный момент управляет ситуацией и успешно "пилит" на конфликте совершенно астрономические суммы.Однако на Западе звучат все более громкие и все более влиятельные голоса, требующие пересмотра подхода. Ни в коем случае не стоит видеть в критиках русофилов. Они просто понимают, что Украина превратилась для Европы и США в тупик и одновременно в черную дыру, высасывающую огромные и разнообразные ресурсы, и все это на фоне ухудшающихся тенденций по обе стороны Атлантического океана и нарастающих для Запада проблем в других частях планеты.Чтобы заткнуть этих людей, чтобы обеспечить очередную общезападную волну антироссийской консолидации, Киев и обязан был продемонстрировать хоть какие-то, пусть даже совсем локальные, успехи своего контрнаступления, которые потом СМИ надули бы через трубочку.Вот только теперь компенсировать устрашающий — для европейцев и американцев — эффект размотанных по земле танков Leopard и БМП Bradley, уничтоженных ЗРК Patriot и IRIS-T может только военный успех ВСУ уровня захвата Крыма или Белгорода. Все остальное будет слишком мелким, незначительным и не сможет перекрыть нанесенный самому Западу ущерб. Потому что там, разумеется, не жалеют украинцев, но уничтожение нашей армией в массовом количестве западной военной техники заставляет включать у европейцев и американцев понимание, как близко они подошли к черте, за которой им лично придется воевать с Россией.А вот к этому они точно не готовы — ни общество, ни элиты, ни власти. Энергичное отбрыкивание премьер-министра Эстонии от предложенной Андерсом Расмуссеном некоторым странам НАТО чести послать свои войска на Украину чрезвычайно показательно. И это Эстония — казалось бы, безропотный вассал Вашингтона.У западного истеблишмента есть выходные на внимательное ознакомление с материалами российского Минобороны и на осознание как реального положения дел на фронте, так и грозящих последствий, если процессы продолжатся в том же русле. Быстрое падение акций Rheinmetall, производителя Leopard, также добавляет пищи для размышлений. Новая неделя обещает быть интересной.
https://ria.ru/20230529/politika-1874789270.html
https://ria.ru/20230529/evropa-1874683655.html
https://ria.ru/20230519/zelenskiy-1872770348.html
https://ria.ru/20230526/nato-1874213852.html
https://ria.ru/20230522/zelenskiy-1873270809.html
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Ирина Алкснис
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/11/1845580566_209:0:1463:1254_100x100_80_0_0_c39b8243be8f1513f01a604fc042616b.jpg
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Ирина Алкснис
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/11/1845580566_209:0:1463:1254_100x100_80_0_0_c39b8243be8f1513f01a604fc042616b.jpg
аналитика, украина, владимир зеленский, вооруженные силы украины, нато, эстония, в мире, сша
Аналитика, Украина, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, НАТО, Эстония, В мире, США
Киев в лице Владимира Зеленского наконец признал очевидное. Вчера украинский президент сообщил
, что ВСУ проводят "контрнаступательные и оборонительные действия". Он подчеркнул, что не будет детализировать, на какой стадии те находятся, — и это выглядит вполне закономерным, учитывая обстоятельства.
Дело в том, что момент для заявления Зеленский выбрал, мягко говоря, не очень удачный. Но выбора у него особо не было.
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То, что ожидаемое уже много месяцев контрнаступление ВСУ идет, стало понятно уже в начале недели. Однако Киев старательно уклонялся от признания этого факта. Скорее всего, замысел заключался в том, чтобы огласить данную новость одновременно с бравурными сообщениями о первых успехах.
Надо признать, что украинские власти и их западные кураторы умеют в пиар. Если бы все сложилось, как было задумано, это было бы красиво и произвело желаемый эффект как минимум на западный мир, существенно ударив по тамошним критикам всей украинской авантюры, чьи голоса звучат все громче.
Однако реальность в очередной раз отказалась соответствовать расписанным планам. Мало того что по итогам прошедших дней Киеву нечего предъявить в качестве собственных достижений. Но хуже даже другое: за эти же самые дни в мировом информационном и политическом пространстве на основе приходящей с театра военных действий информации стало формироваться коллективное мнение, что события развиваются не слишком удачно для Украины. Ну а российское Министерство обороны "заполировало" данное представление, за пятницу-субботу обнародовав во внушительном количестве фото- и видеоматериалы с уничтоженной военной техникой ВСУ, включая германские танки Leopard и американские БМП Bradley.
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В результате Киев, рассчитывавший оседлать информационную волну, на самом деле упустил медиаинициативу и фактически вынужден был признать, что ведет контрнаступление, на негативном для себя фоне. А в такой ситуации надуть щеки и выдать за грандиозную военную победу захват какой-нибудь избушки лесника просто невозможно.
А главная-то цель контрнаступления состоит именно в этом: в новой волне информационно-политической накачки украинской темы, причем в первую очередь на Западе.
Для Украины, ее властей, элит и даже в немалой степени для общества жизненно важно сохранение статус-кво в виде дальнейшего нахождения на содержании у Запада. У Украины сбылась ее голубая мечта — разумеется, она готова на все, чтобы та не разбилась. В том же кровно заинтересована часть американских и европейских элит, которая в данный момент управляет ситуацией и успешно "пилит" на конфликте совершенно астрономические суммы.
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Однако на Западе звучат все более громкие и все более влиятельные голоса, требующие пересмотра подхода. Ни в коем случае не стоит видеть в критиках русофилов. Они просто понимают, что Украина превратилась для Европы
и США
в тупик и одновременно в черную дыру, высасывающую огромные и разнообразные ресурсы, и все это на фоне ухудшающихся тенденций по обе стороны Атлантического океана
и нарастающих для Запада проблем в других частях планеты.
Чтобы заткнуть этих людей, чтобы обеспечить очередную общезападную волну антироссийской консолидации, Киев и обязан был продемонстрировать хоть какие-то, пусть даже совсем локальные, успехи своего контрнаступления, которые потом СМИ надули бы через трубочку.
Вот только теперь компенсировать устрашающий — для европейцев и американцев — эффект размотанных по земле танков Leopard и БМП Bradley, уничтоженных ЗРК Patriot и IRIS-T может только военный успех ВСУ уровня захвата Крыма или Белгорода
. Все остальное будет слишком мелким, незначительным и не сможет перекрыть нанесенный самому Западу ущерб. Потому что там, разумеется, не жалеют украинцев, но уничтожение нашей армией в массовом количестве западной военной техники заставляет включать у европейцев и американцев понимание, как близко они подошли к черте, за которой им лично придется воевать с Россией
.
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А вот к этому они точно не готовы — ни общество, ни элиты, ни власти. Энергичное отбрыкивание
премьер-министра Эстонии
от предложенной Андерсом Расмуссеном некоторым странам НАТО
чести послать свои войска на Украину чрезвычайно показательно. И это Эстония — казалось бы, безропотный вассал Вашингтона
.
У западного истеблишмента есть выходные на внимательное ознакомление с материалами российского Минобороны и на осознание как реального положения дел на фронте, так и грозящих последствий, если процессы продолжатся в том же русле. Быстрое падение акций Rheinmetall, производителя Leopard, также добавляет пищи для размышлений. Новая неделя обещает быть интересной.
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