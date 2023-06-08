https://ria.ru/20230608/nato-1877004168.html
Премьер Эстонии прокомментировала слова Расмуссена об Украине
Премьер Эстонии прокомментировала слова Расмуссена об Украине - РИА Новости, 08.06.2023
Премьер Эстонии прокомментировала слова Расмуссена об Украине
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что не слышала о планах по вводу войск какой-либо страны НАТО на Украину. РИА Новости, 08.06.2023
2023-06-08T15:56
2023-06-08T15:56
2023-06-08T15:56
специальная военная операция на украине
в мире
украина
эстония
нато
кая каллас
ситуация в днр и лнр
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ХЕЛЬСИНКИ, 8 июн - РИА Новости. Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что не слышала о планах по вводу войск какой-либо страны НАТО на Украину. Ранее экс-генсек НАТО Андерса Фог Расмуссен заявил, что некоторые страны альянса в индивидуальном порядке смогут захотеть направить войска на Украину, если на саммите в Вильнюсе Киев не получит ясных гарантий безопасности. Расмуссен не исключил возможности, что Польша будет серьезно рассматривать создание коалиции, за ней могут последовать страны Балтии с возможным вводом собственных войск. "Все страны помогают Украине тем или иным способом, но ни одна страна не изъявляла желание вмешиваться в конфликт своими войсками, и, честно говоря, я не слышала о таких планах", - сказала в четверг Каллас на пресс-конференции правительства. Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что его страна рассчитывает получить гарантии безопасности на саммите НАТО в Вильнюсе и четкое приглашение в альянс. Он также отметил, что украинские военные разочарованы тем, что Украина до сих пор не получила четкого положительного ответа о вступлении в ЕС и НАТО.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, эстония, нато, кая каллас, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Эстония, НАТО, Кая Каллас, Ситуация в ДНР и ЛНР
Премьер Эстонии прокомментировала слова Расмуссена об Украине
Премьер Эстонии Каллас заявила, что не слышала о планах НАТО ввести войска на Украину