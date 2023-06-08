https://ria.ru/20230608/nato-1877004168.html

Премьер Эстонии прокомментировала слова Расмуссена об Украине

Премьер Эстонии прокомментировала слова Расмуссена об Украине - РИА Новости, 08.06.2023

Премьер Эстонии прокомментировала слова Расмуссена об Украине

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что не слышала о планах по вводу войск какой-либо страны НАТО на Украину. РИА Новости, 08.06.2023

2023-06-08T15:56

2023-06-08T15:56

2023-06-08T15:56

специальная военная операция на украине

в мире

украина

эстония

нато

кая каллас

ситуация в днр и лнр

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ХЕЛЬСИНКИ, 8 июн - РИА Новости. Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что не слышала о планах по вводу войск какой-либо страны НАТО на Украину. Ранее экс-генсек НАТО Андерса Фог Расмуссен заявил, что некоторые страны альянса в индивидуальном порядке смогут захотеть направить войска на Украину, если на саммите в Вильнюсе Киев не получит ясных гарантий безопасности. Расмуссен не исключил возможности, что Польша будет серьезно рассматривать создание коалиции, за ней могут последовать страны Балтии с возможным вводом собственных войск. "Все страны помогают Украине тем или иным способом, но ни одна страна не изъявляла желание вмешиваться в конфликт своими войсками, и, честно говоря, я не слышала о таких планах", - сказала в четверг Каллас на пресс-конференции правительства. Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что его страна рассчитывает получить гарантии безопасности на саммите НАТО в Вильнюсе и четкое приглашение в альянс. Он также отметил, что украинские военные разочарованы тем, что Украина до сих пор не получила четкого положительного ответа о вступлении в ЕС и НАТО.

https://ria.ru/20230605/nato-1876104596.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, эстония, нато, кая каллас, ситуация в днр и лнр